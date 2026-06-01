【新習慣】衣類の寿命を縮める「ゴシゴシ洗い」はもうおしまい『幅広ブレードで超音波シミ洗浄「トルン2」』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『幅広ブレードで超音波シミ洗浄「トルン2」』を6月1日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、取扱店、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004810?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004810

本製品は、毎秒約25,000回の超音波振動により、なぞるだけで手軽に汚れを落とせるシミ洗浄機です。

超音波の微細な振動が水中に見えない小さな泡を生み出し、弾ける力で繊維の隙間の汚れを叩き出します。

無理に擦らないため、デリケートな衣類を傷めずに洗浄可能です。

先端には幅広のフォーク型ブレードを採用し、広範囲のシミを効率よく洗浄。

ボタンのキワや縫い目などの細かな部分にもしっかりアプローチします。

使い方は、衣類を水にひたし、汚れた箇所をくるくるとなぞって水ですすぐだけの簡単3ステップ。

水ハネを気にせず使える防水（IPX4）仕様、操作がスムーズなマウス形状、1回の充電で約45分の連続稼働を実現しました。

大切な衣類の黄ばみや食べこぼしをきれいにしたい、手洗いで生地を傷めずケアしたい、お家で気軽にシミ取りをしたい。

そんな方におすすめの『幅広ブレードで超音波シミ洗浄「トルン2」』です。

＜製品特長＞

■毎秒約25,000回の超音波振動で繊維の奥の汚れを弾き出す

■こすらず洗えるため衣類の繊維を傷めにくい

■広範囲からボタンのキワまでアプローチする幅広フォーク型ブレード

■ひたす・なぞる・すすぐの簡単3ステップ

■手に馴染み、長時間の操作もスムーズなマウス形状

■水ハネを気にせず洗面所やキッチンで使える防水IPX4

■USB充電式で約45分の連続稼働が可能

■吊るして保管でき、サッと使えるストラップ付きキャップ

＜仕様＞

・サイズ／幅130×奥行46×高さ72(mm) ※キャップ装着時サイズ

・重量／約130g（キャップ、ストラップを含む）

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー充電／USB充電（5V1.0A以上）

・バッテリー／リチウムイオンポリマーバッテリー3.7V 650mAh

・充電時間／約2.5時間 ※環境により異なります。

・稼働時間／約45分

・防水防塵／IPX4

・超音波周波数／約25kHz

・ケーブル長／約1.0m

・材質／本体：ABS+PC、シリコン、ステンレス

キャップ：ABS+PC

ストラップ：シリコン

・セット内容／本体、日本語取扱説明書、キャップ、ストラップ、USB TypeCケーブル

・保証期間／購入日より12ヶ月

・発売日／2026/6/1

・型番/JAN／ULTR25HWH/4580060604210

幅広ブレードで超音波シミ洗浄「トルン2」

[販売価格] 6,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004810(https://www.thanko.jp/view/item/000000004810?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004810)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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