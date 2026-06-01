インテル株式会社

インテルは本日、インテル(R) シリーズ 3 プロセッサー・ファミリーを基盤としたインテル ロボティクスとエッジAIの分野で大きな進展があり、130件を超えるエッジAIおよびエッジ・コンピューティングの設計案件が進行していると発表しました。顕著な例として、一般向け商用サービスとして初のマルチエージェント型フィジカルAI店舗となる「Ella」を展開し、インテル アーキテクチャーへの移行が進むSensoryAIでの採用が挙げられます。またインテルは、ロボティクス業界が開発段階での設計を実運用環境へと展開できるようにするため、導入と大規模展開の課題を低コストで解決する、インテル製CPUに最適化された業界初のオープンソース・フレームワーク「OpenVINO(TM) Physical AI」を発表しました。

インテル コーポレーション 副社長 兼 エッジ・コンピューティング事業部長 ダン・ロドリゲス（Dan Rodriguez）は「フィジカルAIモデルはロボティクスに革新をもたらしていますが、断片化したソフトウェア・スタックや、ロボットごとに個別に行われる統合プロセスの煩雑さにより、その実装は遅れていました。インテルは、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーとOpenVINO(TM) Physical AIの組み合わせにより、AIの実験フェーズから、ハードウェア・アクセラレーションによる高性能な推論を実行する実用グレードのロボットの提供まで対応する、統合型のオープンかつ拡張性に優れた道筋を提供します」と述べています。

SensoryAI：マルチエージェント型フィジカルAI店舗「Ella」にインテル アーキテクチャーを採用

インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーとインテル ロボティクスソリューションの有効性を実証する事例として、SensoryAIは、「Ella」で従来採用していたCPUとディスクリート型アクセラレーターの構成による断片化したアーキテクチャーから、リアルタイム制御とAI処理の両方を単一で対応できるインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサー・プラットフォームへと移行しました。

この結果、「Avatar」、「Guardian」、「Ella Agent」という3つの特化型AIエージェントを単一のSoC（System on Chip）上で同時に稼働させ、顧客との対話、システム運用、店舗レベルのビジネス・インテリジェンスを並行して処理しながら、確定系オーケストレーターがロボットを制御するマルチエージェント型フィジカルAI店舗を実現しました。これにより、不必要なコンポーネントを完全に排除し、ソフトウェアの複雑さも解消してROI（投資収益率）を向上させるとともに、将来のインテル・プラットフォーム上での新たなロボット設計へと拡張できるシンプルなロードマップを確立しました。現在開催中の「Computex」で、Ellaの最新デモンストレーションを紹介しています。

OpenVINO(TM) Physical AI：ラボから工場の生産現場への架け橋

インテルは、開発者や運用チームが実験モデルから実環境への大規模展開へとスムーズに移行できるよう、同社のRobotics AI Suiteの一部として「Physical AI Studio」と「OpenVINO(TM) Physical AI」を発表しました。

開発者はPhysical AI Studioにより、データの収集、モデルのファインチューニング、最適化、量子化を一貫して行い、事前検証済みのファインチューニングされたVLA（Vision-Language-Action：視覚・言語・行動）モデルをシームレスにエクスポートして実環境へ導入できます。また、OpenVINO(TM) Physical AIは、シリコンに最適化された推論ランタイムを備えた、業界初のオープンソースのロボティクス・ライブラリです。開発者は、推論パフォーマンスを最大化しながら、ロボットの制御ポリシーやマルチモーダルモデルを、実用的なロボットシステムへと一貫したプロセスで移行できます。さらに、シームレスなモデルエクスポートを実現するため、Physical AI StudioやLeRobotなどのオープンソースのロボティクス・モデル開発環境との統合もサポートしています。

ロボティクスとエッジAIにおけるミッシングリンク

労働力不足、コスト上昇、競争の激化に直面している事業運営者にとって、生産ラインの維持と生産性の向上に向けたロボティクスや自動化への投資は急務とされています。同時に、ロボティクス・プラットフォームは、確定系システムから、自律型のフィジカルAIシステムへと進化を遂げ、現実世界をミリ秒単位の極めて高い精度でリアルタイムに認識・判断し安全に動作します。

これまで、フィジカルAIモデルの大規模展開には、ロボットごとにセンサーやコーデック、推論ループ、アクチュエーションを処理するため、高度に個別設計されたパイプラインが必要でした。そのため、導入やメンテナンスに要するコストが高い過剰スペックなデュアル・コンピューティング構成の選択を余儀なくされていました。

インテルは、インテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーとOpenVINO(TM) Physical AIの組み合わせにより、顧客が総所有コスト（TCO）を削減し、異なるタイプのロボット間でコードを最大限に再利用しながら、工場、倉庫、小売店舗などの幅広い環境でロボット群を効率的に拡大・展開できる、統合されたハードウェア・ソフトウェア・スタックを提供します。

インテルのロボティクスポートフォリオには、Intel Robotics AI Suiteに含まれる最新のソフトウェアツールのほか、インテルのパートナー企業から提供されるロボティクス開発キット、そしてロボティクスやエッジAIアプリケーション向けに特別に設計されたインテル(R) Core(TM) Ultra シリーズ 3 プロセッサーおよびインテル(R) Core(TM) シリーズ 3 プロセッサーが含まれています。

提供開始時期：

OpenVINO Physical AIはプレビュー版がGitHubにて提供開始され、一般提供は2026年後半を予定しています。また、Physical AI Studioは、提供開始されています。