会社名変更および新代表取締役社長就任のお知らせ

株式会社セカンドタイム

大人世代向けマッチングサービス「R50Time」（東京都中央区7丁目13番20号 銀座THビル9階）は、2026年6月1日より新会社「株式会社セカンドタイム」へ変更するとともに、同日付で浦岡侑紀(29歳)が代表取締役社長に就任することをお知らせいたします。

当社が運営する大人世代向けマッチングサービス「R50Time」は、40代・50代・60代以上を中心としたユーザーの皆様に、“人生後半をもっと楽しく、もっと豊かに過ごすための出会い”を提供してまいりました。

新たに代表取締役社長へ就任する浦岡侑紀は、29歳という若さながら、R50Time創業当初よりサービス運営に深く携わってまいりました。日々寄せられるユーザーの声や意識調査、コミュニティ運営、機能改善などを通じて、多くの大人世代の価値観や悩み、そして「今、本当に求められている出会いの形」を現場で学び、R50Timeを育ててきました。

近年、人生100年時代と言われる中で、50代以降の“新しいつながり”へのニーズは大きく変化しています。恋愛や結婚だけではなく、「一緒に食事へ行ける相手がほしい」「趣味を共有できる仲間がほしい」「孤独を感じず毎日を過ごしたい」といった、多様で自然なつながりを求める声が増えています。

R50Timeでは、こうした大人世代特有の想いや価値観を丁寧に受け止めながら、安心して交流できるサービスづくりを今後も追求してまいります。プロフィールやコミュニティ機能の改善、交流イベントの企画、安心安全対策の強化などを通じて、“年齢を重ねたからこそ生まれる出会い”を支援してまいります。

【新代表取締役社長 浦岡侑紀 コメント】

このたび、株式会社セカンドタイムの代表取締役社長に就任いたしました。

R50Timeの運営に携わり、たくさんのユーザーの皆さまの声を通して、私自身が強く感じ、学ばせていただいたことがあります。

それは、年齢を重ねたからこそ生まれる出会いや関係があるということです。

恋愛や結婚はもちろん、

「一緒にご飯を食べる相手ができた」

「日常の些細なことを話せる人ができて毎日が楽しくなった」

「新しいことに一緒に挑戦できる相手ができた」

そんな一つひとつのご縁が、その方の人生をより豊かに、より前向きにしていく。

その瞬間を、私たちはR50Timeの中で何度も見てきました。

R50Timeは「ありのままの自分で、大人時間（セカンドタイム）に恋をする」という想いを大切にしてきました。

ここでいう“恋”とは、恋愛だけを指すものではありません。

誰かに心を動かされること。

誰かとつながり、毎日が少し楽しみになること。

人生の後半に、もう一度新しい一歩を踏み出せること。

そんな大人時間を、一人でも多くの方に届けていきたいと思っています。

これからも、一人ひとりが自分らしくつながり、自分らしく人生を楽しめる社会を目指して、取り組んでまいります。

「人生に、もう一度つながりを。」

この想いを胸に、これからも新しいつながりを届け続けてまいります。

■ R50Timeの取り組み

「R50Time」では、40代・50代・60代以上の大人世代が安心して新しいつながりを築ける環境づくりに取り組んでいます。

単なる恋愛・婚活マッチングにとどまらず、「趣味友」「食事仲間」「会話を楽しめる相手」など、多様な価値観に寄り添った出会いを支援。

年齢を重ねたからこそ感じる孤独や不安に向き合い、“人生後半を前向きに楽しめる居場所”としてのサービス運営を目指しています。

また、ユーザー同士が交流できるコミュニティ機能や談話室機能、各種キャンペーン企画などを通じて、自然につながれるきっかけづくりを強化。

安心・安全対策にも注力し、大人世代が無理なく自分らしく利用できる環境整備を進めています。

今後もR50Timeは、大人世代のリアルな声に耳を傾けながら、より良いサービスへ進化してまいります。

■R50Time詳細情報

アプリダウンロード：URL：https://r50time.onelink.me/rrZJ/38p2v69t

web版：https://app.r50time.jp/basic-info

紹介ページ：https://r50time.jp/

（会社概要）

社名 ： 株式会社セカンドタイム

本社所在地 ： 東京都中央区7丁目13番20号 銀座THビル9階

代表 ： 代表取締役 浦岡 侑紀

設立 ： 2026年6月

資本金 ： 2000万円

事業内容 ： 中高年のためのマッチングサービス事業／中高年恋愛支援事業

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社セカンドタイム 広報担当：小原

電話： メールアドレス：info.r50time@gmail.com