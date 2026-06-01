StartPass、累計契約1,100社突破を受け、スタートアップ特化の『スタートアップ福利厚生』を提供開始

株式会社StartPass

株式会社StartPass（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：小原聖誉）は、スタートアップ向け福利厚生サービス『スタートアップ福利厚生』を、 2026年6月1日より提供開始します。

本サービスは、StartPassと契約する4社のスタートアップであるアンドエル株式会社（代表取締役：古橋 智史）、株式会社xNEXT（代表取締役社長：松本 和浩）、 株式会社SYSLEA（代表取締役CEO：大橋勇輔）、JUREN株式会社（代表取締役社長：李 展飛）（以上、50音順）と共同でスタートアップ向けに特別プランを開発し、StartPassが一括で提供するものです。

主にシード～シリーズBのスタートアップを対象に、ファウンダー個人から全社員まで、フェーズに応じた福利厚生を利用可能にします。

『スタートアップ福利厚生』提供の背景

StartPassはこれまで、累計1,100社(国内スタートアップの約10%想定)との経営企画業務を通じ、ファウンダーの「攻めの経営」を仕組みで支援してまいりました。

一方で、シード～シリーズBのスタートアップからは、

「採用面接でいよいよ福利厚生を聞かれるようになったが、自社で取り揃える時間もコストもない」

「大企業向け福利厚生サービスは価格もメニューもフィットしない」

という声を継続的にいただいてまいりました。

特に、プレシリーズAで採用フェーズに突入し、シェアオフィスから初の自社オフィス移転を迎えるタイミングは、組織として「守りの仕組み」も一気に求められる変曲点です。

しかし、この変曲点でファウンダーが守りの整備に時間を奪われると、本来集中すべき攻めの経営判断が後手に回ります。そこでStartPassは、ファウンダーが攻めに専念できる環境を整えるため、 従来の経営企画支援(攻めの経営インフラ)に加え、「守りの経営インフラ」を本サービスとして提供します。

本サービスの実現にあたっては、StartPass契約スタートアップ4社のファウンダーとディスカッションを重ね、 スタートアップに最適化された特別プランを共同開発できたことが大きな推進力となりました。スタートアップ同士のエコシステム内連携によって、画一的な大企業向けサービスでは実現できない、当事者目線での価値提供を可能にしています。

『スタートアップ福利厚生』とは

『スタートアップ福利厚生』は、StartPassと契約するスタートアップ4社とディスカッションを重ね、スタートアップ向けに共同開発した特別プランを、StartPassが一括で提供する仕組みです。 各社単独で福利厚生を整える煩雑さとコストを、StartPassが束ねることで解消。

スタートアップ同士で価値を循環させる、エコシステムモデルとして展開します。

また、毎月の利用レポートを配信し、社内における福利厚生の利用状況をモニタリング可能とすることで、制度の活用度も可視化します。

『スタートアップ福利厚生』は今後さまざまなスタートアップと連携し、拡充をしてまいります。

連携4社とサービス内容 ※50音順

『スタートアップ福利厚生』はStartPassご契約スタートアップ4社と深く連携して提供をいたします。

アンドエル株式会社｜オンライン診療

「アンドエルワーク(https://www.and-l.com/work)」は、従業員の心身の健康を包括的にサポートする法人向けの健康支援サービスです。オンライン診療やカウンセリング、ストレスチェックなどをワンストップで提供し、健康経営の推進や従業員の離職防止に活用されています。

オンライン診療・健康相談（アンドエルクリニック）

ファウンダー本人に加え、その家族やパートナーも対象です。LINEから予約するだけで、内科や皮膚科などの診察を待ち時間なしで受けることができます。

専門家への相談窓口（アンドエル相談室）

メンタルヘルスの不調、育児の悩み、食生活やダイエットに関する相談など、有資格者（公認心理師、臨床心理士、管理栄養士など）にオンラインで気軽に相談できます。

【今回の取り組み】

通常19,800円/月～のところ、

StartPassの上位プラン「Growth-Pass」契約ユーザーのファウンダー及びファウンダーのご家族は無料で利用可能。

ファウンダー自身が活用した上で、効果実感後に全社員導入を検討いただけます。

株式会社xNEXT｜社割EC

「社割NEXT(https://company.xnext.co.jp/service/)」は、企業向けの福利厚生サービスで最大90%オフのECサイトとなります。

コストが落とせる秘訣は、様々なメーカーが持つ滞留在庫や賞味期限切迫品などの在庫品を大量に買取し、どこよりもお得な価格で販売できるためです。

【今回の取り組み】

通常法人契約3,000円/月のところ、StartPassの全プラン契約ユーザー及び社員のご家族が無料で利用可能。

(ファウンダーだけではなく全社員が利用可)

株式会社SYSLEA｜AIネイティブCRM

「Frictio(https://frictio.ai/)（フリクシオ）」は、ファウンダーが"話すだけで、経営が動くAIネイティブなCRMサービスです。オンライン会議や対面の打ち合わせを自動で取得し、AIが会話を構造化、CRMへの入力・議事録作成・フォローアップ起案までを自律実行します。経営会議・投資家面談・営業商談など、ファウンダーの全コミュニケーションを経営資産に変えます。



会話の自動取得・構造化（Capture / Contextualize）

Zoom / Google Meet / Teamsを自動検出して録音・文字起こし。対面会議・電話・メールも自動取得。AIが時系列×文脈×データソースで構造化し、コンタクト／カンパニー／ディールに自動で紐づけます。



AIエージェントによる業務自律実行（Agent）

リサーチエージェントが商談・経営会議の準備を自律実行。Salesforce / HubSpot等へのCRM自動更新、リスク検知・アラート、フォローアップ起案までAIが代行し、ファウンダーは"行動と意思決定"に集中できます。

【今回の取り組み】

StartPass契約企業のファウンダーは「Frictio（フリクシオ）」の1シート目を初年度無料で利用可能。

2シート目以降は初年度50%OFF・2年度30%OFF・3年度15%OFFの特別価格で導入可能。

StartPassによるオンボーディング・活用伴走支援付き。

※StartPass契約継続が条件

JUREN株式会社｜モバイルバッテリーレンタル

「充レン(https://ju-ren.jp/)」は、鉄道や商業施設などの公共エリアを中心として各地にモバイルバッテリーのレンタルスタンドを設置しています。各種電子決済によりモバイルバッテリー１台を330円（税込）で、レンタル当日から翌日24時まで利用可能で、返却時は「充レン」のレンタルスタンドであれば全国どこでも返却可能。３種類のケーブルが付属しており、レンタル後すぐにご利用いただけます。

新規設置、ご利用方法等に関するお問い合わせは公式Webサイト（https://ju-ren.jp/ ）をご覧ください。

【今回の取り組み】

オフィスにモバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」の8スロットモデルを法人プランとして設置可能。

駅や商業施設などのパブリックスペースでは1回330円で利用されている「充レン」を、法人プランではオフィス内の社員向けに無料で提供できます。

この「充レン法人プラン」は、通常２万円/月のところ、Growth-Pass契約ユーザーは無料で利用可能。(ファウンダーだけではなく全社員が利用可)

※オフィスを保有するスタートアップが対象

利用イメージ

ケース1:プレシリーズA・初のオフィス移転を迎えた20名規模のSaaSスタートアップ

シェアオフィスから自社オフィスへ移転したタイミングで、

JURENのモバイルバッテリーレンタルドックを設置し全社員の働く環境を整備。

同時にxNEXTでECの社割を全社展開。

ファウンダー自身は家族とともにアンドエルのオンライン診療を活用し、過密スケジュール下での体調管理を実現。別の会社で働いている配偶者がオンラインで花粉症の薬などを処方してもらう。

ケース2:採用強化フェーズに入ったディープテックスタートアップ

採用面接で「福利厚生は何がありますか」と聞かれた際に、

『スタートアップ福利厚生』を提示することで、自社で制度設計せずとも候補者への安心材料を確保。オファーレターにも記載可能に。

連携各社のコメント ※50音順

アンドエル株式会社（代表取締役：古橋 智史様）

「ファウンダーにとって、自身の健康は事業継続の最重要インフラです。アンドエルワークのオンライン診療は、スキマ時間で医師に相談でき、花粉症やちょっとした不調から継続的な体調管理まで幅広く対応します。

今回、StartPass様のGrowth-Pass契約ユーザーのファウンダーに無料でご提供できる座組となりました。「採用面接で福利厚生を聞かれるようになったが、自社で整える余裕はない」というスタートアップの声に応える、実用的な一手になれば幸いです。」

株式会社xNEXT（代表取締役社長：松本 和浩様）

「StartPass様のGrowth-Pass契約ユーザーであるファウンダー、従業員、ならびにそのご家族の皆さまに向けて、xNEXT社の「社割NEXT」を無料でご提供できることを大変嬉しく思います。 創業初期のスタートアップでは、限られたリソースの中で採用力や従業員満足度を高める必要があります。一方で、「福利厚生を整えたいが、コストや運用負荷が大きい」という声も多く聞いてきました。 社割NEXTは、企業規模に関係なく、日常で使いやすい福利厚生を手軽に導入できるサービスです。今回の取り組みを通じて、スタートアップで働く皆さまが、より働きやすく、挑戦に集中できる環境づくりを支援してまいります。 これからも、スタートアップエコシステムを支えるインフラの一つとして、企業と従業員双方に価値を届けていきたいと考えています。」

株式会社SYSLEA（代表取締役CEO：大橋勇輔様）

「スタートアップにとって、ファウンダーの時間とコミュニケーションそのものが事業の出発点です。商談・採用・投資家対応・経営会議。あらゆる会話の中で意思決定が積み重なっていく一方で、CRMへの入力、議事録作成、フォローアップ起案といった「記録のための作業」が、本来集中すべき判断と行動の時間を確実に削り取っていきます。



Frictio（フリクシオ）は、顧客・組織との一次接点をAIが自動で取得・構造化し、CRMをリアルタイムで組成するAIネイティブCRMです。「No Entry, Review Only」--入力する人を置かなくても、現場のアクティビティから経営データが自動で立ち上がる世界を実装しています。



私たちSYSLEAは創業以来、「未来の働き方を作る」ことをビジョンに、過去の成功体験ではなくAIを前提とした事業と組織のあり方を追求してきました。StartPass様の「攻めに加え、守りの経営インフラ」というメッセージには強く共感しており、人を増やさずAIで経営を動かすという選択肢を、今回『スタートアップ福利厚生』を通じてより多くのファウンダーにお届けできることを嬉しく思います。」

JUREN株式会社（代表取締役社長：李 展飛様）

「このたび、StartPass様が提供する『スタートアップ福利厚生』において、モバイルバッテリーレンタルサービス「充レン」を連携サービスとして提供できることを大変嬉しく思います。

「充レン」は、オフィス内で必要な時に手軽にスマートフォン等を充電できる環境を提供し、社員の皆さまの業務やコミュニケーションを支えます。

今回の連携を通じて、成長を目指すスタートアップの皆さまが、より快適で安心なワークプレイスを構築できるよう貢献してまいります。」

■株式会社StartPass 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/50_1_3c917883cd7b45ea45a4ba0a02d3caf2.jpg?v=202606010951 ]