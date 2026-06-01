「10年にわたるアイヌ民族への差別・ヘイト問題の報道活動と行政を動かした実績」が、第63回ギャラクシー賞 報道活動部門で選奨を受賞

北海道放送株式会社

HBC北海道放送が放送した「アイヌ民族への差別・ヘイト問題」に関する一連の報道（報道部・山崎裕侍デスク、石栗教行デスク（HBCフレックス）、中原達也記者、磯貝拓記者、馬場佑里香記者）が、第63回（2025年度）ギャラクシー賞 報道活動部門で選奨を受賞しました。

なお、HBCが選奨を受賞するのは、第59回ギャラクシー賞（2022年度）テレビ部門「ネアンデルタール人は核の夢を見るか～“核のごみ”と科学と民主主義～」以来です。

6/1（月）に行われた贈賞式には、報道部・山崎裕侍デスクが代表して参加し、賞状が贈られました。

【講評】

アイヌ民族への差別・ヘイト問題に対し、10年にわたり正面から向き合い続けた姿勢を高く評価します。

同問題に「触れない空気」に抗い、専門家と連携したファクトチェックや調査報道は、行政の鈍い対応に変化を引き出しました。さらに、若手記者の育成や、外部からの執拗な圧力に対し、会社一丸となって記者を守り抜く気概と組織体制は、ジャーナリズムの自由を体現する模範です。

また、以下の3作品が奨励賞を受賞しています。

・クマと民主主義～小さな村が見つけたヒント～（デジタル戦略部・幾島奈央さん）

・ドキュメンタリー「解放区」「罪と償い～事件を裁いた先に～」（報道部・三栗谷晧我記者）

・北海道fact「ロバ紀行～元新聞記者と相棒クサツネの900km～」（報道部・田中未来記者）

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■お問い合わせ ＨＢＣ北海道放送 総務部（広報担当）

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