【オンライン販売決定！】横浜バニラ、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージが全国どこからでもお求め可能に！本日6月1日(月)12:00より期間限定販売！

横浜バニラ株式会社劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージ

横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開する、横浜バニラ株式会社（神奈川県横浜市、代表取締役社長CEO 高橋優斗、以下当社）は、フラッグシップ商品「塩バニラフィナンシェ」と、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』(以下、劇場版名探偵コナン第29弾)とのコラボレーションパッケージの期間限定オンライン販売が決定したことを発表いたします。

本日、2026年6月1日(月)12:00より、特設サイト(https://store.yokohamavanilla.com/)にて販売開始いたします。

さらに、特別なご購入特典として、コラボパッケージ1箱のご購入につき、コラボステッカーを同梱いたします。全9種のいずれかから、ランダムで1枚を同梱いたします。

これまで店頭でのみお求めいただけた本商品を、今回のオンライン販売を通し、初めて全国どこからでもご購入いただけるようになりました。

作品の舞台である横浜を感じていただける一品として、ぜひこの機会にお求めください。

■販売概要

販売場所：

「横浜バニラ」期間限定オンライン販売特設サイト(https://store.yokohamavanilla.com/)

販売商品：

塩バニラフィナンシェ 劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージ

3個入りミニギフトボックス（個包装）／ご購入特典付き

販売期間：

2026年6月1日(月) 12:00～2026年6月30日（火）23:59

販売価格：1,620円(税込)

ご購入特典：

コラボステッカー：江戸川コナン・萩原千速・萩原研二・松田陣平・横溝重悟・灰原哀・吉田歩美&小嶋元太&円谷光彦・世良真純・毛利小五郎&毛利蘭(全9種)

ご購入方法：

１.「横浜バニラ」期間限定オンライン販売特設サイト(https://store.yokohamavanilla.com/)にアクセスし、商品を選択、カートに追加する

２.カートの内容を確認し、レジへ進む

３.購入者情報と配送先情報、決済方法の入力

４.購入完了と確認

※ご注文後のキャンセルはできません。

※ショッパー(紙袋)は付属いたしません。

※横浜バニラの会員ポイントは付与対象外です。

※賞味期限は出荷日より10日以上を目安とした商品をお届けいたします。

※ご注文確定後、10日以内を目処に順次発送いたします。お届け日時の指定はできません。

※劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボパッケージのみの販売となります。

期間限定オンライン販売特設サイト :https://store.yokohamavanilla.com/

※写真・イラストはイメージです。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※品数に限りがございますので、売切れの際はご容赦ください。

※都合により、販売方法が一部変更、または中止になる場合がございます。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボレーションパッケージの概要

■コラボレーションパッケージ

コラボレーションパッケージ(表面)コラボレーションパッケージ(内面)

今回のパッケージは、劇中に登場する横浜を背景に、江戸川コナンと萩原千速が入った横浜バニラオリジナルデザインです。

ブランドカラーのブルーをベースに、側面には作品を象徴するレンガ模様を配置。作品の世界観と横浜の空気感をシンプルに表現しました。

名探偵コナンファンの方々はもちろん、手にとっていただいた全ての方に作品の舞台である横浜を感じていただける一品です。

■劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカーのラインナップ

店頭販売にて大好評を博した限定ご購入特典が、オンライン販売限定で復活いたします。

コラボパッケージ1箱のお買い上げごとに、全9種からランダムで1枚お届けいたします。

■コラボステッカー

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカー１.劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』コラボステッカー２.江戸川コナン萩原千速萩原研二松田陣平横溝重悟灰原哀吉田歩美&小嶋元太&円谷光彦世良真純毛利小五郎&毛利蘭(全9種)

■横浜バニラ 取扱商品一覧(店頭でお買い求めいただけます)

■ギフトスイーツ

【第一弾】塩バニラフィナンシェ12時間で販売されたフィナンシェの最多個数 世界No.1

■販売価格

・3個入りミニギフトボックス、個包装：1,100円(税込)

・6個入りギフトボックス、個包装：2,160円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、横濱001(高島屋横浜店)、その他期間限定ポップアップストア

国産小麦を使用した小麦粉を100%使用。中はしっとり、外はカリッと焼き上げた、こだわりのバニラフィナンシェです。最新鋭のトンネルオーブンを細かく設定調整し、高温かつ短時間で焼き上げることによって、水分・バニラ・美味しさを、しっかり閉じこめました。そして、最後にひとつずつ丁寧に岩塩をふりかけたら、横浜バニラが誇る「塩バニラフィナンシェ」の完成です。

本商品は、2025年2月にギネス世界記録(TM)に認定されております。『横浜バニラ』ブランドおよび当社を代表するフラッグシップ商品として、横浜発ギフトスイーツの新たな定番を目指してまいります。



【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ （ナレーション：高橋優斗）

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fT4EBEdqH8A ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000152494.html

【夏限定】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬横浜バニラ《塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬》

■販売価格

・4個入りギフトボックス、個包装：2,376円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、羽田空港第2ターミナル、他期間限定ポップアップストア

「3層の檸檬が彩る、凛とした爽やかさ」が特徴の夏限定の「塩バニラフィナンシェ」です。

口に入れた瞬間に押し寄せる、檸檬グレーズの爽やかな「しゃりっ」と感と、「じゅわっ」と溢れ出すプレミアムレモネードシロップの酸味が「塩バニラフィナンシェ」に軽やかさをもたらし、檸檬ソルトが後味を引き締めます。

爽やかな酸味と清涼感が際立つ、新感覚の「しゃりじゅわ」食感をぜひご堪能ください。

【商品ムービー】塩バニラフィナンシェ しゃりじゅわ檸檬 （ナレーション：高橋優斗）

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ihFp841U55M ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000124.000152494.html

【新商品】塩バニラクリーミーサブレ横浜バニラ《塩バニラクリーミーサブレ》

■販売価格

・8個入りミニギフトボックス、個包装：1,550円(税込)

・16個入りギフトボックス、個包装：2,970円(税込)

■販売店舗

横浜高島屋店、新横浜駅 新幹線東改札口前、東京駅改札外「PRECIOUS DELI TOKYO」、赤レンガ［デポ］、海老名SA 上り、横浜みなとみらい万葉倶楽部、GOODIES YOKOHAMA、マリンタワーショップ、ヨコハマメモリーズ(そごう横浜店、ランドマークプラザ店、ラクシスフロント店）、横濱001(高島屋横浜店)、その他期間限定ポップアップストア

『気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち』がコンセプトの、横浜バニラのギフトスイーツ第二弾。

最大の魅力は、緻密な温度管理を経て生まれた新食感のコントラスト。まずは一口、繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、直後にたっぷりと包まれた濃密な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け合います。仕上げにふりかけた、アンデス山脈のピンク岩塩がきりっと味を引き締め、深い余韻を残します。

ふんだんに使用された天然ブルボンバニラエキスの芳醇な風味と相まって、舌の上ですべてが一体となってほどけていく、まさに至福の体験をお楽しみください。

【商品ムービー】塩バニラクリーミーサブレ （ナレーション：高橋優斗）

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=IklMvVWQHYI ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000058.000152494.html

■限定《生》スイーツ

【横浜高島屋店限定！生スイーツ】クリームフィナンシュー ダブル生横浜バニラ《クリームフィナンシュー ダブル生》

■販売価格

・1個：695円

■販売店舗

・横浜バニラ 横浜高島屋店

※お一人様2点限りの販売とさせていただきます。

一口頬張ると溢れ出す、ダブルクリームが特徴の“クリーム爆弾”。

横浜高島屋店の目玉商品として連日行列、完売が続く限定生スイーツです。

フィナンシェにこだわる横浜バニラだからこそ開発できた、ダブルテクスチャー製法で焼き上げたシュー生地は「ふわっ、しっとり」の新食感。濃厚でとろりとしたバニラチョコレートを表面にコーティングし、仕上げのアンデス山脈のピンク岩塩で“潮風のような味わい”を表現しました。

まさに“暴力的”な満足感と贅沢感を味わってください。

【商品ムービー】クリームフィナンシュー ダブル生 （ナレーション：高橋優斗）

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=2EgX_QevlpQ ]商品の詳細はこちら！ :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000152494.html

■横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』とは

【ブランドストーリー】～横浜の潮風～ 永久不滅の夢バニラ

横浜で生まれ育った高橋優斗が、自身が思い描く横浜のイメージを基に企画・開発を推し進めた横浜発ギフトスイーツブランドです。高橋の理想を追求すべく、過去に有名ギフトスイーツを手がけた豊富な実績を持つパートナー企業各社から業界のプロフェッショナルたちが集結し、素材から製法まで徹底的にこだわって開発しています。

■会社概要・代表者プロフィール

横浜バニラ株式会社

英名：Yokohama Vanilla Inc.

（旧社名：YX factory株式会社）

本社所在地：神奈川県横浜市

代表者：代表取締役社長CEO 高橋優斗

高橋優斗 プロフィール

1999年生まれ。横浜市出身。2015年から芸能事務所に所属し、TV・舞台・コンサート等で幅広く活動。2024年に芸能事務所を退所し、横浜市にYX factory株式会社（現 横浜バニラ株式会社）を設立、代表取締役社長CEOに就任。スタートアップ起業家として、横浜発ギフトスイーツブランド『横浜バニラ』を展開中。

本件に関するお問い合わせ

横浜バニラ・高橋優斗 公式SNS一覧 :https://lit.link/yokohamavanilla

横浜バニラ株式会社

公式サイト お問い合わせフォーム：https://yokohamavanilla.com