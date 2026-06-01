オフィスバスターズ、さらに先に進めたサステナブルなオフィスの考え方を今月からお客様へ-　新装の本社空間を通じて、リユース活用と柔軟な働き方の両立を提案

株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market〈証券コード：5890〉、以下「当社」）は、このたび本社空間を通じて、サステナブルな新しいオフィスのあり方をご紹介いたします。昨年秋に移転した当社本社は、東京都千代田区・310坪・利用人数180名の規模を活かし、リユース家具や廃材アートをデザインの核に据えながら、柔軟な働き方とオープンなコミュニケーションを支える空間として整備しています。

■ 参照ページ/本社オフィス紹介：

https://design.officebusters.com/gallery/officebusters-2/(https://design.officebusters.com/gallery/officebusters-2/)

今回お伝えしたいのは、自社オフィスの移転実績そのものではなく、これからの企業に求められるワークプレイスのあり方です。当社が考えるサステナブルオフィスは、環境配慮やコスト最適化だけにとどまりません。働く人にとって使いやすく、企業にとっても持続可能で、さらにコミュニケーションや創造性を引き出すことまで含めて設計するものです。

本社では、部署ごとに緩やかな境界を持ちながらも、全体をシームレスにつなぐ設計を採用しています。オープンなフリーアドレスの執務空間、突発的な打ち合わせにも対応しやすい会議・ミーティングエリア、個人作業にもカジュアルな対話にも使えるマルチワークエリア、そして時間帯や用途に応じて表情を変えるリフレッシュスペースまでを一体的に構成し、その時々の働き方を受け止められる空間としました。

■ オフィスバスターズが考える、サステナブルな新しいオフィスとは

1．リユースを“コスト削減策”ではなく“空間価値”として活かす

本社では、リユース家具や廃材アートを空間の核に据えています。これは単に既存資源を再活用するという意味だけでなく、企業としての価値観や姿勢を、空間そのものに表すための手法でもあります。エントランスでは、廃材アートとリユース家具を組み合わせることで、来訪者に対してもサステナブルな思想が自然に伝わる構成としています。

2．フレキシブルな働き方を支える“シームレスな空間設計”

当社が重視するのは、単一用途の部屋を積み重ねるのではなく、執務・会議・集中・交流・休息がつながり合うことです。本社では、オープンなワークスペースを軸に、会議や集中作業に使えるブース、ハイテーブルを備えたミーティングエリア、マルチワーク空間、リフレッシュスペースを連続的に配置し、用途の切り替えがしやすい構成にしています。

3．ABWやウェルビーイングを含めて、働く環境を再設計する

サステナブルオフィスの考え方として、当社はリユース家具の活用、フレキシブルな空間設計、再生・リサイクル可能な素材、省エネ設備、ABW対応、ウェルビーイングを重要な要素と捉えています。つまり、環境に配慮することと、働きやすさや創造性を高めることは両立できる、というのが当社の基本的な考え方です。

4．空間を“見せる”ことで、考え方そのものを体感してもらう

本社は、単なる業務拠点ではなく、オフィスづくりの考え方を体感していただく場でもあります。リユース活用、空間のつながり、用途の多様性、働く人の使いやすさを、図面や説明だけではなく、実際の場として感じていただけることが、この本社の大きな価値です。

■ オフィスデザインも、ライブオフィス見学もご相談いただけます

当社は中古オフィス家具の販売に加え、オフィスデザイン、レイアウト設計、内装工事、移転・リニューアル支援まで、空間全体を見渡したご提案を行っています。今回ご紹介する本社は、柔軟な働き方とサステナブルを両立させるオフィスづくりの一つの提示です。オフィスデザインについても、お気軽にご相談ください。

また、本社ライブオフィス見学についてのお問い合わせも受け付けています。実際の空間を見ながら、リユース家具の活かし方や、働き方に合わせたレイアウト設計の考え方を具体的にご確認いただける機会としてご活用ください。

■ 今後の展望

当社は今後も、中古オフィス家具の販売にとどまらず、リユース活用、フレキシブルな空間設計、働き方に即した環境整備を組み合わせることで、サステナブルな新しいオフィスのあり方を提案してまいります。企業ごとの事業特性、組織運営、働き方、コスト条件に応じて、快適性・機能性・持続可能性を兼ね備えた空間づくりを支援してまいります。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

k-kashiwagi@officebusters.com

070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0053

大阪府大阪市中央区本町2-6-11 大一ビル

TEL：06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員