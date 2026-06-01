「人気コスメ」だけでは、もう響かない。おしゃれなZ世代は″自分向けの情報″をどう確かめている？

一般財団法人日本ファッション協会

一般財団法人日本ファッション協会が運営する「スタイルアリーナ（style-arena.jp）」は、おしゃれなZ世代のコスメの購買行動を探るべく、街頭インタビュー調査を実施しました。

「その情報、"誰に向けて"発信していますか？」

情報が溢れる今、消費者は"良いと言われている商品"を、そのまま購入しているわけではありません。

「この人だから似合ってるだけでは？」

「自分の肌にも合う？」

「PRっぽいけど本当にいいの？」

「自分の唇の色でも、イメージ通りになるの？」

おしゃれなZ世代は、こうした迷いを解消するために、SNSやレビューを横断し、"その情報が自分に当てはまるのか"を確かめていました。今回の調査で見えてきたのは、"情報を広く届けること"と、"自分向けの情報として届くこと"は、全く別だという現実です。

現在のコスメ購買では、「人気」や「バズ」だけでは、購入の決め手になりづらくなっています。

重要なのは「何を伝えるか」だけではなく、誰に、どんな情報を、どこまで具体的に届けるのかです。

調査概要

調査時期：2026年5月14日(木)

調査手法：街頭インタビュー調査

調査地点：表参道エリア

調査対象：おしゃれなZ世代の女性16名

調査項目：

・コスメアイテムで最近、ちょっと迷って買ったものってあります？

・何が不安でしたか？

・迷ってから、 何をして確認しましたか？

・最終的に、購入を決めたポイントは？など

調査実施機関：スタイルアリーナ（style-arena.jp(https://www.style-arena.jp/)）

情報は川のように流れる。SNS時代のコスメ購買と、"自分向けの正解"

SNSでは日々、まるで川のように大量のコスメ情報が流れています。

その中でおしゃれなZ世代は...

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PR・商品開発ご担当者様へ

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今回の「顔の見えるインタビュー調査」をはじめとした、オリジナル調査・共同企画・データ提供などのご相談も承っております。

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