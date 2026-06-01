願いが叶う「日本一の星空 阿智村七夕まつり 2026」開催

株式会社阿智昼神観光局

日本一の星空「長野県阿智村」では2026年7月1日（火）～8月31日（月）までの期間、昼神温泉を中心に村内各所で竹あかりが煌めく「日本一の星空 阿智村七夕まつり 2026」を開催いたします。期間中は村内宿泊施設に泊まると願いごとが叶うキャンペーンの実施や、七夕特別宿泊プランの販売、その他村内飲食店で七夕限定メニューをお楽しみいただけます。さらに､温泉街を巡る街歩きイベントも開催されます。

▶開催期間：2026年7月1日（火）～8月31日（月）

※企画毎に実施スケジュールが異なりますので、詳細は「日本一の星空 阿智村七夕まつり 2026」特設ページをご覧ください。

■開催内容

１.七夕演出「竹あかりの煌めき」

◇開催時間

19:00～23:00

◇竹あかり設置場所

・昼神温泉街

・阿智村役場・阿智村中央公民館

・日本一の星空 浪合パーク

期間中は阿智村昼神温泉街を中心に、地域で伐採した竹を活用した「竹あかり」約1,200本を展示し、夜の温泉街を幻想的に彩ります。夏の夜、ゆったりと街歩きを楽しみながら、星の煌めきと竹の灯りが織りなす幻想的な風景をぜひご堪能ください。

昨年に引き続きメイン展示エリアの特別演出として竹あかり演出家川渕皓平氏の作品展示をするほか、長野県下伊那郡喬木村の伝統工芸品である「阿島傘」とのライティングコラボレーションを期間限定で開催。

星空とともに、竹あかりや阿島傘の演出をながめながら、夜の温泉街散歩をおたのしみください。

期間限定展示 星灯りに咲く阿島傘

◇展示期間

2026年8月10日（月）～8月31日（月）

２.星の村 願いごとキャンペーン

阿智村で、あなたの願いが叶うかも！？

七夕まつり期間中、対象の村内宿泊施設にご宿泊いただき、ご応募いただいた方の中から抽選で3名様の願いごとを叶えます！さらに、50名様に阿智村の特産品の詰め合わせをプレゼント。夢がふくらむ特別なチャンスをお見逃しなく！

◇宿泊対象期間

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

◇応募期間

2026年7月1日（水）～9月5日（土）23：59まで

◇賞品内容

A賞 当選者の願いごと3名様／B賞 阿智村の特産品の詰め合わせ50名様

◇対象者

七夕まつり期間中、対象の村内宿泊施設にご宿泊されたお客様

３.七夕特別宿泊プラン

七夕まつり期間中、お得な宿泊プランをご用意いたします。

宿泊施設ごとに特典をご用意しております。

星の村 願いごとキャンペーンにもご参加いただけます。

さらに、「南信州 昼神温泉公式観光サイト」の七夕特別宿泊プランをご予約いただくと阿智村内の飲食店や商店で使える1,000円分のクーポンをプレゼント。

※クーポンは予約先着順で1,000名様となります。

※小人は500円となります。（小人は大人プラン料金の50％以上のプラン料金で対象）

▶南信州 昼神温泉公式観光サイト

https://hirugamionsen.jp/

・サイト内の「泊まる」から、七夕特別宿泊プランにお進みください。

４.昼神温泉 街歩き謎解きストーリー「天の川に落とした願い事」

七夕まつり期間中、昼神温泉街を街歩きしながら謎解きを楽しめるスペシャルイベントを開催します。散策しながら、街に散りばめられたヒントを集めて謎を解き明かしましょう。温泉街を舞台に、あなたのひらめきが試されます。

◇スタート受付場所

１.昼神温泉各旅館・ホテル

２.観光拠点施設ACHI BASE

３.SHOP&CAFE&ABOUT HIRUGAMI昼神キヲスク

４.阿智村 星空食堂

◇参加キット料金

300円（税込）

◇所要時間

約1時間

５.星の村 七夕限定メニュー

七夕の夜を彩る特別メニューが登場！

阿智村内の参画店舗にて、期間限定の七夕スペシャルメニューを販売します。星や願いごとをイメージした彩り豊かな料理で、七夕気分を存分にお楽しみください。

※参画店舗、メニュー詳細は七夕まつり公式HPでお知らせします。

６.笹飾り

期間中、村内宿泊施設、昼神温泉朝市、天空の楽園ナイトツアー会場のヘブンスそのはら、日本一の星空浪合パークなど20か所以上に短冊を用意しております。短冊にそっと願いを書き、きらめく星空の下に飾ってみませんか。

７.星の村 七夕限定グッズ

七夕まつり期間中は、各お土産販売店舗にて七夕限定グッズを販売いたします。期間限定の特別なアイテムを、旅の思い出やお土産にぜひお求めください。

■お問合せ

日本一の星空 阿智村七夕まつり実行委員会事務局

阿智☆昼神観光局（9:00～17:30）

TEL：0265-43-3001

Mail：info@hirugamionsen.jp

◆日本一の星空 阿智村七夕まつり WEBサイト

https://hirugamionsen.jp/star-festival/

■主催

日本一の星空 阿智村七夕まつり実行委員会

■協力

阿智村・株式会社阿智昼神観光局・阿智村商工会・昼神温泉内参画15旅館・昼神温泉旅館経営者会・昼神温泉旅館青年部・株式会社canaarea・NPO法人なみあい育遊会・長野県阿智高等学校・NPO法人あちの森・昭和塗装工業有限会社・公益社団法人下伊那西部シルバー人材センター

株式会社canaarea代表 / 竹あかり演出家 川渕皓平

竹あかりデザイナー 川渕育代

「竹あかり」という伝統的な素材に、現代的な感性を掛け合わせ、

竹あかりコンテスト優勝、東久邇宮文化褒賞、三重県文化賞など数々の受賞歴を持ち、 伊勢神宮奉納舞台で初となる演出奉納をはじめ、橿原神宮、谷汲山華厳寺、高田本山専修寺など、歴史ある祈りの場で数々の空間演出を手がける 。竹あかり演出家・川渕皓平と、デザイナー・川渕育代が生み出す灯りには、単なる装飾を超えた、記憶に残る灯りの体験があります。 人の心をそっとあたためる、やさしい灯り。 空間そのものの空気を変えていくような、静かな存在感。 そして、平和への祈り。作品はすべて、竹を一本一本選び、伐採するところから始まります。 下処理、デザイン、穴あけ、仕上げに至るまで、一貫して手作業で制作。拠点は、伊賀市の工房。 自然と対話しながら日々制作を重ね、神社仏閣・ホテル・商業施設・大型イベントなどの空間演出をはじめ、オーダーメイド制作、インスタレーション、ワークショップまで、幅広く活動を展開しています。カナエリアは、竹あかりを通して、人と人、人と自然、そして心をつなぐ空間を創り続けています。

菅沼商店六代目 中村八代子

阿島傘一凛代表 水谷槙

江戸時代から続く阿島傘は、最盛期には100軒を超える傘屋が軒を連ね、人々の暮らしを支えてきました。しかし時代とともに洋傘が普及し、伝統の火が消えかける中、ただ一軒、その技を守り続けてきたのが菅沼商店です。現在、その技を受け継ぐのは、菅沼商店六代目・中村八代子。「竹骨の数だけ技がある」と言われる和傘づくりは、竹骨を一本一本繋ぎ、和紙を張り、油を引くまで、数え切れないほどの工程をすべて手作業で仕上げており、受け継がれてきた職人の感覚と経験が息づいています。阿島傘の魅力は、その繊細な美しさにもあります。傘を開いた時に広がる竹骨は、まるで幾何学模様のように規則正しく、和紙は美しい姿を描き出します。阿島傘は、単なる「雨をしのぐ道具」ではありません。職人の手の感覚、素材と向き合う時間、そのすべてが込められた“特別な一張り”です。そして今、その伝統に魅せられ、この地へ移住して技を学び、新たに傘屋を開いたのが阿島傘一凛・水谷槙です。受け継がれてきた技法を大切にしながら、現代の暮らしや感性に寄り添う新しい意匠にも挑戦しています。二人の職人が一本一本心を込めて作る特別な和傘から、この土地に息づく文化と手仕事の美しさを感じてください。

長野県阿智村

長野県の南端にあり、「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、山あいの静かな村です。昭和48年に湧出した昼神温泉は「アルカリ性単純硫黄泉」ｐH＝9.7のとろっとした滑らかなお湯はまるであたたかな化粧水に浸かっている様。つるつるすべすべの肌触りになることから 『美肌の湯』 とも呼ばれています。また、環境省の実施する全国星空継続観察で「星の観察に適していた場所」の第一位（平成18年）に認定されています。この「日本一の星空」を地域活性、観光活性に活かし、誘客促進することを目的に2012年にスタービレッジ阿智誘客促進協議会を設立。2012年8月より「天空の楽園 日本一の星空ナイトツアー」を開催。2014年10月より「雲海＆星空 天空の楽園 雲海Harbor」を開催。2016年12月より「天空の楽園 Winter Night Tour」を開催。2025年3月末迄でイベント累計120万人以上が来場。

◆株式会社阿智昼神観光局 WEBサイト

http://hirugamionsen.jp/

◆スタービレッジ阿智誘客促進協議会 WEBサイト

http://info.sva.jp/