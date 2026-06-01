松井証券、投信残高へのポイント還元を最大4倍に増量するキャンペーン開催 JCBオリジナルシリーズのクレカ積立新規利用で、最大10,000ポイントを進呈

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、2026年6月1日（月）より、「投信残高ポイント トク盛りキャンペーン！」を開催いたします。

株式会社ジェーシービー（以下「JCB」）発行の「JCBオリジナルシリーズ」に新規入会のうえ、当社のクレカ積立をご利用いただいたお客様を対象に、当社が提供する「最大1％貯まる投信残高ポイントサービス」で進呈される松井証券ポイントを最大4倍に増量し、期間中最大10,000ポイントを進呈いたします。

クレカ積立分のみならず、既に保有している全投資信託に対する還元も増量対象となります。このお得な機会にぜひ、松井証券のクレカ積立をご利用ください。

※オンライン証券大手 5社（当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券）と比較。2026年5月18日当社調べ。

キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/263_1_09c5d22cbb8cf1973220af7737193e10.jpg?v=202606010951 ]

※1 一般券種：JCB カード S・JCB カード W・JCB カード W plus L・その他オリジナルシリーズの一般カード

※2 プレミアム券種：JCBゴールド・JCB ゴールド ザ・プレミア・JCBプラチナ・JCB ザ・クラス・その他オリジナルシリーズのゴールドカード

※ エントリーは先着10,000名となります。

※ キャンペーンの詳細、エントリーはこちら

URL：https://www.matsui.co.jp/campaign/detail/card-06.html

ポイント増量例

＜アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信を100万円分保有している場合＞

※アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の場合。

※2026年5月18日時点の還元率、年率0.75％で計算。

※増量分のポイント数の上限は10,000P（キャンペーン期間中の合計）です。

キャンペーン参加の流れ

※1日が非営業日の場合は翌営業日

※キャンペーンの詳細は、当社キャンペーンページをご確認ください。

松井証券の投資信託サービス

最大1%貯まる投信残高ポイントサービス

低コストのインデックス投資信託(以下投信)からアクティブ投信まで、全ての銘柄で業界最高（※）の還元率で松井証券ポイントが貯まるサービスです。

当社で投資信託を保有し、毎月エントリーをするだけで年間最大1%のポイントが貯まります。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/fund-value-point/about/）

※オンライン証券大手 5 社（当社、SBI 証券、三菱UFJ eスマート証券、マネックス証券、楽天証券）と比較。2026年5月18日当社調べ。

クレカ積立サービス

クレカ積立は、投資信託の積立購入をクレジットカードで決済できるサービスです。入金要らずで楽々お取引いただけるだけでなく、決済金額に応じたポイントが還元されるため、便利に、お得に資産形成できます。JCB社発行の「JCBオリジナルシリーズ」の各券種をご利用いただけます。

（サービスページ：https://www.matsui.co.jp/fund/card-investments/）

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会