【日本トリムPresents 第18回全国女子選抜フットサル大会】東海地域代表は静岡県選抜に決定！
一般財団法人日本フットサル連盟
本大会出場を決めた静岡県選抜
2026年11月20日（金）から22日（日）にわたり、石川県・いしかわ総合スポーツセンターにて開催する「日本トリムPresents 第18回全国女子選抜フットサル大会（トリムカップ2026）」の東海地域予選大会を5月31日(日)に岐阜県岐阜市・OKBぎふ清流アリーナで行いました。この大会の結果により、静岡県選抜の本大会出場が決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、組み合わせは全出場チームが決定次第、公式サイトにて発表いたします。
本大会出場を決めた静岡県選抜
【東海地域予選大会結果】(https://trim-cup.jp/result/2026/tid_5355/)
1回戦
静岡県選抜 4-1 岐阜県選抜
愛知県選抜 2-2 三重県選抜
（PK2-0）
3位決定戦
岐阜県選抜 2-2 三重県選抜
（PK4-3）
決勝戦
静岡県選抜 3-1 愛知県選抜
トリムチャンネル（https://trim-cup.jp/channel/）では、この試合を含む各地域予選の代表決定戦をアーカイブ配信しておりますので、ぜひご視聴ください！