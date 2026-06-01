伊豆ぐらんぱる公園にちょっと早めの夏が来る！夏期限定・巨大な水遊びゾーン「ウォーターランドぷるぷる」と「ナイトぷるぷる」がオープン

株式会社伊豆シャボテン公園例年よりはやくウォーターランドぷるぷるがオープン

厳しい猛暑が予測される2026年の夏に、伊豆ぐらんぱる公園では例年より一足早く、全力で遊び尽くせる特別な空間をご用意いたします。2026年7月4日（土）～8月31日(月)までの期間、園内の「水と冒険の広場」にて、夏期限定の巨大な水遊びゾーン「ウォーターランドぷるぷる」をオープンいたします。

ウォーターランドぷるぷる（DAY TIME）

夏期限定！巨大な水遊びゾーン

本エリアは、すべり台をはじめとするバラエティ豊かなフロートが多数浮かぶ広々とした水上スペースとなっており、お子様から大人まで世代を問わず安心・安全に水遊びを満喫していただけます。また、エリア内にはパラソル付きのテーブル＆ベンチを配置した休憩コーナーもあり、直射日光を避け快適に過ごすことができます。

ナイトぷるぷる（NIGHT TIME）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38159/table/272_1_d432b5aa0524dd51f45dc24f2b6ed021.jpg?v=202606010951 ]イルミネーションがきらめく「ナイトぷるぷる」

2026年8月8日(土)～8月16日（日）までの期間には、夜の水遊びゾーン「ナイトぷるぷる」をオープンいたします。イルミネーションが水面にきらめく「ナイトぷるぷる」では、デイタイムとは異なる幻想的でフォトジェニックな雰囲気とともに伊豆高原の涼しい夏の夜のひとときをお過ごしいただけます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38159/table/272_2_0bbb15556d98211a448f429c59f4e575.jpg?v=202606010951 ]

アクティブに夏を満喫する「ぷるぷる」、イルミネーションを眺めながらラグジュアリ-な空間で過ごす「ナイトぷるぷる」、それぞれに魅力あふれる“ウォーターランド”をご堪能ください。

※「ウォーターランドぷるぷる」ならびに「ナイトぷるぷる」の内容は、予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。

ぷるぷる 詳細について

ウォーターランドぷるぷる[表3: https://prtimes.jp/data/corp/38159/table/272_3_1778c1460efdac98a91dffecb01eff1c.jpg?v=202606010951 ]

その他、詳細は伊豆ぐらんぱる公園公式ホームページをご確認ください

■伊豆ぐらんぱる公園 公式ホームページ

https://www.granpal.com/

■詳しくはこちら↓↓

https://shaboten.co.jp/press/7284/

営業時間延長について

2026年7月4日（土）～12日（日）までの土・日曜日、7月18日（土）～8月31日（月）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/38159/table/272_4_ea663a1657acb7f4c9eb107c9871e3f2.jpg?v=202606010951 ]

※1 有料アトラクションは営業時間がそれぞれ異なります。

※2 限定プレミアムセット券をご購入された方は、30分前にご入園が可能です。

伊豆ぐらんぱる公園×伊豆高原グランイルミ 限定プレミアムセット券について

伊豆ぐらんぱる公園（DAY TIME）伊豆高原グランイルミ（NIGHT TIME）

伊豆ぐらんぱる公園では、「お昼だけで帰るのはもったいない」「夜までもっと伊豆を楽しみたい！」という声にお応えし、イルミネーション施設「伊豆高原グランイルミ」までお得に遊べる「伊豆ぐらんぱる公園×伊豆高原グランイルミ限定プレミアムセット券」の販売を開始いたします。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/38159/table/272_5_6b97bcbe3f854f808488ef5051fe49f2.jpg?v=202606010951 ]

※他割引との併用、チケットの払い戻しは一切お受けできません。

※詳細は近日公開予定：伊豆ぐらんぱる公園公式ホームページにて。

伊豆シャボテンリゾート株式会社 50周年記念

《会社概要》https://www.izu-sr.co.jp/

【設立】1976年1月24日 【所在地】東京都港区南青山7-8-4

【上場市場】東京証券取引所東証スタンダード市場 証券コード 6819

【事業内容】伊豆シャボテンリゾートグループ全体の戦略立案、子会社の管理等（レジャー事業）

伊豆シャボテンリゾート株式会社は、1976年、体感音響機器の商品化と新しい音楽視聴体験の普及を目的として設立されました。2004年に株式会社伊豆シャボテン公園（当時：株式会社サボテンパークアンドリゾート）の運営に参画。2006年には、伊豆シャボテン動物公園グループのレジャー施設を完全子会社化し、グループの統括機能を担う体制を構築いたしました。その後、宿泊部門の強化を図るべく、2023年に株式会社伊豆ドリームビレッジを正式にグループへ迎え入れ、グランピングやホテル事業を確立。現在は伊豆半島最大級のレジャー事業を展開するに至っております。