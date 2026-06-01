タイヤ脱着せずにブレーキパッド残量を手軽に可視化、自動車整備業向けサービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」提供開始

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川 烈、以下「当社」）は、株式会社アドヴィックス（本社所在地：愛知県刈谷市、取締役社長：秋山 晃、以下「アドヴィックス」）と共同開発した、自動車販売・整備のプロフェッショナル向けブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」を、2026年6月1日（月）より提供開始しましたのでお知らせいたします。

提供開始にあわせて、製品版デバイスとアプリを現場でいち早く体感いただける「1週間無料トライアル」の受付を開始いたしました。

<BRAKEPAD SCAN Webサイト> https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/

■「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」開発の背景

技術の高度化や生産年齢人口の減少に伴う人手不足が進む自動車業界では、自動車販売・整備、レンタカー、リースなどの各事業者において、業務の効率化と顧客満足度向上（リピート・利益改善）を両立させることが急務となっています。当社は、クラウド型車両管理システム「SmartDrive Fleet」を2,400社以上に提供してきた実績を強みに、自社開発の走行データ基盤「Mobility Data Platform」（現在は、「AI Mobility OS」）を活かした事業共創を進めてまいりました。この技術・知見を活かし、自動車業界のプロフェッショナルが直面する現場の課題を解決するため、専門業務特化型ソリューションを「SmartDrive ProAuto(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000013779.html)」シリーズとして開発しています。

今回の「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」は、自動車販売・整備のプロフェッショナルに向けた「SmartDrive ProAuto」シリーズの第一弾製品として、ブレーキシステム分野のリーディングカンパニーであるアドヴィックスの持つ高いブレーキ技術・知見と、当社のサービス開発技術を融合したサービスです。2026年2月に出展した「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026（IAAE 2026）」では、多くの事業者様からの反響を頂戴し、提供開始前から各種メディアでも取り上げていただきました。

■サービス導入における3つのメリット

「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS」は、スマートフォンやタブレットに専用のハンディカメラを接続し、ホイールの隙間からブレーキパッドを撮影するだけで、独自の画像解析技術によって残量を素早く数値化・可視化するサービスです。大きく以下の3つのメリットがあります。

- 売上機会の損失を防止：車検前の見積もり精度を向上従来のタイヤを外さない点検方法では、走行距離のみで判断してブレーキパッド交換を見積もりに入れないケースも生じていました。車検時にブレーキパッドの残量が少ないことが判明しても、事前の見積もりに含まれていなかった追加費用について、お客様にその場でご納得いただくのは容易ではなく、結果的に売上機会の損失を生んでいました。本製品を活用することで、ブレーキパッドだけでなくダストブーツのひび割れ具合等、通常時では見えにくい箇所の状態確認とお客様への交換提案が容易に実施できるようになります。- フォロー提案の簡略化：車検以外の整備時にも商機を見逃さない車検時の点検項目にブレーキパッドを追加しない場合でも、アフターフォローが容易に実施できるようになります。特に車検時の費用感度が高いお客様の中には、ブレーキパッドの残量が少ない場合でも交換を見送られるケースもあります。後日、オイル交換等のタイミングで本製品を活用することで、手軽にブレーキパッド交換のフォロー提案が実施可能になり、車検以外の整備・点検で発生する商機を逃しません。- 顧客満足度の向上：高品質なサービス提供を手間なく実現現場の作業負担を減らしつつ、お客様へ高品質なサービスを提供可能にします。「車両の見えない箇所を写真と数値で可視化する」アプローチは、カーオーナーの安心感と納得感につながり、結果として顧客満足度の向上に繋がると考えてます。

■先行導入で見えてきた具体的な活用例

提供開始に先駆けた先行導入において、以下のような現場の改善実績やコミュニケーションツールとしての効果が見え始めています。

- 画像での見える化で立ち会い見積もり時間を大幅短縮立ち会い見積もり時に確認する項目を、各社の運用手順に合わせて撮影・レポート化。お客様の立ち会い実車確認をわかりやすいレポートで代替することで、点検時間の短縮、点検受注率の向上、および顧客満足度の向上を同時に実現することを目指しています。- 車販に繋げるコミュニケーションツールに（車の代替提案までの自然な動機づけ）ブレーキパッドのほかに最大18枚まで写真を添付できるため、複数箇所の消耗部品の状態をあわせて確認可能。「このまま乗り続けた場合の将来の維持費（消耗部品の交換費用）」を画像を見せながら説明できるため、お車の下取りから代替（乗り換え）提案までが自然な流れをつくることができます。従来の無料点検よりも作業負担の軽い画像診断レポートにより、整備現場の手間を増やすことなくフロントスタッフの手で「お客様とのコミュニケーションのきっかけ作り」から「代替提案」までを完結できます。結果的に交換の必要がなかった場合でも、お客様との確固たる信頼関係構築に寄与します。

■提供開始にあわせて「1週間無料トライアル」も受付開始！

導入をご検討される事業者様に向けて、システム一式を現場でお試しいただける【1週間無料トライアル】の受付を開始します。ご好評をいただいているスピード感と便利さを、ぜひこの機会にご体感ください。

【トライアル概要】

- 費用： 無料 ※ご返却時の送料のみ、お客様のご負担となります。- 期間： 機器到着から1週間- 対象： 卸・部品商、部品・工具メーカー、整備工場、ガソリンスタンド、カーディーラーを運営されている事業者様等- 動作環境：本製品のご利用には、専用アプリをAndroidスマートフォン/タブレットまたはiPad（iPhone不可）にインストールしていただく必要がございます。※対応端末をお持ちでない場合は、端末の貸出も可能ですのでお気軽にご相談ください。- 注意事項：貸出機の数には限りがあるため、受付状況によってはお貸し出しまで少々お待ちいただく可能性がございます。また、想定以上のお申し込みをいただいた場合には、受付を終了させていただく可能性もございます。あらかじめご了承ください。

【お申し込み方法】

以下の必要事項をご記載の上、メールにてお問い合わせをお願いいたします。

- 必要事項：１.貴社名、２.部署・役職名、３.氏名、４.住所（機器のお届け先）、５.電話番号、６.アプリを利用する端末（Android / iPad / 端末の貸出を希望）- 宛先：bizdev@smartdrive.co.jp（株式会社スマートドライブ 事業開発本部 / BRAKEPAD SCAN 運営事務局）

※ご記載いただいた個人情報は、「本トライアルの実施・運営」の目的に限定して、当社プライバシーポリシー（https://smartdrive.co.jp/privacy/） に従い取り扱います。

当社は、今後も「移動の進化を後押しする」というビジョンの達成に向けて、モビリティデータを活用した革新的なソリューションの開発を推進してまいります。

以上

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

AIネイティブの統合データプラットフォーム「AI Mobility OS(https://smartdrive.co.jp/aimos/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。「ADVICS」は株式会社アドヴィックスの商標または登録商標です。 ）

■会社概要 株式会社スマートドライブ

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年 10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階

URL : https://smartdrive.co.jp/