【三浦工業株式会社】2025年度一般社団法人溶接学会　四国支部表彰において三浦工業社員2名が受賞

三浦工業株式会社

■溶接技術奨励賞

生産技術部 清水翔太

溶接技術奨励賞は、1988年10月に創設され、各支部において、溶接・接合技術に関して、研究、開発・改良あるいはその実用化の功績顕著な者に対して地区の支部長より授与される賞です。

清水翔太は、三浦工業製品におけるレーザー溶接の適用開発、および3D積層造形による最適化研究などの実績が認められて受賞に至りました。

【弊社の過去の受賞者】

2018年度 山本勝也（生産技術部）

2021年度 中島俊一（生産技術部）

■溶接技術普及賞

生産品質部 垣生千春

溶接技術普及賞は、1990年11月に創設され、各支部において、溶接・接合に関して、講座・講習会の講師、見学会、展示会の企画・実施等により技術・技能の普及、発展に著しく貢献した者に対して地区の支部長から授与される賞です。

垣生千春は、ミウラグループ溶接コンクールの大会運営、高校生への溶接士派遣指導、各種溶接資格の取得推進による溶接施工者の技能向上への貢献が認められ受賞となりました。

弊社の過去の受賞者

2014年度 宮岡成光（三浦マニファクチャリング）

2015年度 小笠原果（ものづくり管理部）

2020年度 戸田行紀（生産品質統括部）

三浦工業はこれからも、高度な専門性と国際的に通用する技術力を有する人材の育成・活躍を通して、社会への貢献と持続的な企業価値向上を目指してまいります。