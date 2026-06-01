【3大教育メディア共同主催】夏休みの自由研究を応援する体験型イベント「あそび まなび かがくラボ」が開催決定！　多様なワークショップを多数実施

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社朝日学研シンクエスト（東京・品川／代表取締役社長：丸山洋）は、同社が運営する小・中学生とその保護者・教員のための教育ポータルサイト『キッズネット』(https://kids.gakken.co.jp/)と、株式会社 朝日学生新聞社（東京都中央区／代表取締役社長：安田雅信）が発行する小学生向けの『朝日小学生新聞』(https://www.asagaku.com/)、株式会社 朝日新聞出版（東京都中央区／代表取締役社長：圓満亮太）が運営する小学生～就学前のお子さんを育てるママやパパに、旬の子育て・教育情報をお届けするサイト『AERA with Kids＋』(https://dot.asahi.com/aerakids)の3メディアは、7月19日（日）に夏休みの自由研究を応援する体験型イベント「あそび まなび かがくラボ」を東京理科大学 葛飾キャンパス（東京都葛飾区）にて共同開催いたします。

▽事前申込はこちらから▽

https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026(https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026)

※応募期間は6月12日（金）まで

■『あそび まなび かがくラボ』とは

「あそび まなび かがくラボ」は、『キッズネット』、『朝日小学生新聞』、『AERA with Kids＋』が主催する、夏休みの自由研究を応援する体験型イベントです。実験・工作など、さまざまなテーマのブースに加え、ステージショーやワークショップ、自由研究のヒントになる体験型展示など、親子で楽しめるプログラムを多数企画しています。子どもたちが自ら体験しながら学べる内容となっており、楽しみながら“研究のタネ”を見つけることができます。

これまでWEB・雑誌・新聞と、それぞれ異なるメディアを通じて子どもたちの未来を応援する情報発信に取り組んできた3社が、今年、初の合同イベントを開催いたします。

企業の枠を超えた多様なプログラムが揃う本イベントは、国内最大級の教育イベントです。これまで各社が個別に開催してきたイベントは、毎年多くの親子からご好評をいただいており、夏休み前の貴重な学びの機会として高い注目を集めてきました。

2025年にGakken単独で開催し2日間で約2,000名を集客した「学研キッズネットPresents 自由研究EXPO 2025」では、参加者からは「夏休み前に自由研究のヒントが見つかってよかった！」「実験や工作をその場で体験できて楽しい！」「自由研究のイメージが難しい・面倒から楽しいに変わった！」といった、多くの喜びの声が寄せられました。

今年は「朝小・朝中高サマースクール2025」「AERA with Kidsサマーフェスタ2025」との初の3媒体合同開催が実現し、さらなる集客のシナジーが期待されます。

満を持しての共同開催となる今回は、「あそび」「まなび」「かがく」をテーマに、子どもたちが夢中になれる体験型コンテンツを集結。3つのメディアが持つ強みや魅力を、1日で余すことなく体感できる特別な機会を提供いたします。

■『あそび まなび かがくラボ』の特長

「あそび まなび かがくラボ」の見どころは、“体験”を通して自由研究のヒントが得られる多彩なブースと、親子で楽しめるステージコンテンツの充実です。

会場には、江崎グリコ、公認会計士協会、セイコーグループ、セブン銀行、発泡スチロール協会、森永製菓など、多様な総勢14社の企業・団体が出展を予定。時計の歴史を知るオリジナル置き時計作りや、店長になってお金・会計の仕組みを学びながらハンバーガーショップを作るワークショップなど、夏休みの自由研究につながる“研究のタネ”を親子で楽しく発見できるコンテンツが満載です。

■ワークショップと展示ブースで体験が盛りだくさん！

＜事前申込制ワークショップ一覧＞

◎「近視」の不思議を解き明かせ！光と色のサイエンス・ラボ（提供：クーパービジョン・ジャパン）

◎みんなで感染症とたたかえ！ワクチンクイズクエスト（提供：Meiji Seika ファルマ）

◎時育(R)セイコーわくわく時計教室（提供：セイコーグループ）

◎Glicoと学ぶ タンサ(R)脂肪酸でおなかを救え！（提供：江崎グリコ「BifiXヨーグルトα」）

◎集まれ、未来の科学者たち！「特効薬」をつくって世界を救おう！（提供：Meiji Seika ファルマ）

◎パラコードで作る熊鈴ワークショップ（提供：自然にときめくリゾート 休暇村）

◎発泡スチロールのひみつを解き明かそう！（提供：発泡スチロール協会）

◎足が速くなる！走り方の教室（提供：biima sports×Gakken）

◎目のひみつを探れ！５円玉レンズと色が変わる科学実験（提供：株式会社オフテクス）

◎「お金の力-VALUE-」 カードゲームに挑戦しよう! (提供: 三菱UFJフィナンシャル・グループ）

◎キミが店長！”会計”のチカラで人気のハンバーガーショップをつくろう（提供：日本公認会計士協会）

◎お金のひみつ発見！～わくわく未来のおこづかい体験！～（提供：株式会社セブン銀行）

◎毛の不思議とカミソリについて学ぼう～カミソリのケースデコ体験も実施～（提供：貝印株式会社）

◎「＃消しかす。」まりんさんとぬりえバルーンを作ろう（提供：朝日小学生新聞）

◎生き物たちの地球 10周年イベント（提供：朝日小学生新聞）

◎スプリンギンでオリジナルゲームづくりにチャレンジ！（提供：朝日学研シンクエスト）

◎親子で“どうぶつしょうぎ”を楽しもう♪（提供：AERA with Kids/朝日新聞出版）

◎結晶づくりとはにわづくり（提供：学研の科学と学習）

◎モーターの元祖！？200年前の「ファラデーモーター」実験！（提供：キッズネット）

◎ふしぎな立体工作「テンセグリティ」をつくろう（提供：キッズネット）

＜当日受付ワークショップ一覧＞

◎体毛ボディーガード調査隊～キミをまもる毛のひみつ～（提供: 貝印株式会社）

◎挑戦！カカオクエスト～チョコのカケラを集めよう～（提供：森永製菓株式会社）

◎鹿角キーホルダーワークショップ（提供：自然にときめくリゾート 休暇村）

◎ドットを選んではめるだけ！ はじめてのドット絵アートを作ろう！（提供：株式会社やのまん）

◎くじらを食べて大きく元気に！～知って、学んで、味わうくじらのひみつ～（提供：一般社団法人 日本捕鯨協会）

◎あそびをまなびに！パズルで遊ぼう♪（提供：AERA with Kids/朝日新聞出版）

◎体力テスト測定体験（提供：朝日学研シンクエスト）

◎様々な職業が活躍する本格カードゲーム先行体験会！（提供：朝日学研シンクエスト）

◎バトリンギン アプリでゲームづくりバトルライブショー（提供：朝日学研シンクエスト）

◎ニュース道場＆中学受験道場を同時開門！挑戦者求ム☆（提供：朝小プラス/朝日みつかるナビ）

◎朝小の部屋（提供：朝日小学生新聞 編集部）

◎運命の１社がわかる！ おしごと診断（提供：おしごとはくぶつかん）

■ステージプログラムにはスペシャルゲストが登場！

毎年好評のステージでは、子どもから大人まで大人気のさかなクンが愛するお魚たちについてイラストをかきながらお話しする特別授業や、小島よしおさんがみんなのお悩みに生で答える「生! お悩み相談室」を開催。

そのほか、プレゼントがもらえる抽選コーナーや書籍販売コーナーに加え、学食での特別メニューやキッチンカーなど、充実した「食」のプログラムもご用意。ランチや休憩を挟みながら、親子で一日中たっぷり楽しめる内容となっています。

夏休みがスタートしたこの時期に、自由研究の準備が楽しく進められるさまざまなコンテンツを用意しています。

■イベント概要

◆イベント名：『あそび まなび かがくラボ』

◆日時：2026年7月19日（日）10:00～17:00

◆場所：東京理科大学 葛飾キャンパス（〒125-8585 東京都葛飾区新宿6-3-1）

◆対象（目安）：小学生およびその保護者

◆参加費：入場無料

（一部ワークショップは要Web事前予約制です。各ワークショップには定員がございます。詳しくは下記URLよりご確認の上、お申し込みください）

◆主催：東京理科大学 朝日学研シンクエスト 朝日学生新聞社 朝日新聞出版

◆後援：Gakken 朝日新聞社 葛飾区教育委員会

▽事前申込はこちらから▽

https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026(https://biz.q-pass.jp/f/13361/summer2026)

※応募期間は6月12日（金）まで

■「キッズネット」について

『キッズネット』は、最盛期には670万部を誇った学研の学年誌『科学』と『学習』から派生して1996年にローンチした、小・中学生とその保護者・教員のための教育ポータルサイトです。先進的な「子ども向けのオンライン教育コンテンツサイト」として、学校教育の現場でも、生徒の主体性を引き出す有効なアプローチとして、教育関係者から高い評価をいただいています。

コンテンツは、「自由研究プロジェクト」の他、科学の疑問を解決する「科学なぜなぜ110番」や、子どもたちの将来のキャリアをサポートする「未来の仕事を探せ」などを展開。2020年には「SDGs」について楽しく学べる学習まんが『地球防衛隊ＳＤＧｓ』をスタート。2021年には、動画を中心とした新しいキャリア教育コンテンツ「シゴトのトビラ」を立ち上げるなど、時勢に応じた“新しい学び”を発信し続けています。

▽キッズネット▽

https://kids.gakken.co.jp/(https://kids.gakken.co.jp/)

■株式会社朝日学研シンクエストについて

https://thinquest.gakken.co.jp/

学研ホールディングスと朝日新聞グループの共同出資による教育事業会社。「すべての子どもたちに知的冒険を」というスローガンのもと、子どもたちが自ら問いを立て、考え、発見するといった学ぶ楽しさを実感できる教育コンテンツ・サービスの開発を進めています。

子どもから大人まで幅広い層が安心して利用できる教育情報を提供し、「学ぶ喜び」を、世代を超えて広めることを目指しています。

■株式会社学研ホールディングスについて

https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。