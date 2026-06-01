犬と人の関係性をデザインするドッグケアブランド「mate」「第29回 ライフスタイル Week【夏】」に初出展。

good株式会社

東京ビッグサイトにて、ブラシ一体型ドライシャンプーをはじめとする主力プロダクトの体験と、新商品・卸向け商談を実施致します。

犬と人の関係性をデザインするドッグケアブランド「mate」（運営：good株式会社／東京都目黒区 代表取締役：関口太一）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week【夏】」に出展いたします。 会場内の「#ペットのいる暮らしゾーン（PET×LIFESTYLE）」に出展し、ブラシ一体型・水いらず・99％自然由来成分のドライシャンプーのほか、プロトタイプとして配布してきたデジタルドッグタグの本編初公開、ほか3点の新商品の初公開、卸・バイヤー様向けの商談を行います。

■ mate ブースの見どころ

小間番号L30-042 ※ブースはイメージです[表1: https://prtimes.jp/data/corp/164420/table/6_1_d34d0c3c7a1bf0bd3dbb34ea4f9dda37.jpg?v=202606010551 ]

1. mate Dry Shampoo

商品写真：mate Dryshampoo / 150mlブラシ付きのシャンプーでそのまま洗い、乾いたペーパーでさっと拭くだけ完了。

ブラシ一体型ドライシャンプーを、実際に手に取って体験いただけます。水を使わず、99％自然由来成分で、日常のケアからシニア犬まで活用できる設計思想を、開発担当が直接ご説明します。

2.mate Digital Dogtag

スマホをかざすだけで読み取ることができるデジタルドッグタグ。

スマホをかざすだけで犬の情報が現れる、デジタルドッグタグを体験いただけます。これまではイベントにて配布を行い、β版を購入者に使用頂いてきました。今後は、ユーザーへの機能拡張のほか、データベースを連携したテストマーケティング活用、ファンコミュニティへの活用などをマイルストーンに、あらゆる側面からサービスをアップデートします。ペット市場の活性化へのご活用を検討ください。

3. 本展示会にあわせ、開発中商品の情報3点を初公開します。

お散歩の安全を考えるリード日常から将来リスクを減らす皿簡易、かつ体に優しい服

※開発中製品の画像は全てイメージです。



4. 卸・バイヤー様向け商談スペース 小売店・ECバイヤー様向けのご相談を承ります。

卸条件、別注・コラボ企画、デジタルドッグタグの活用のご相談を承ります。事前アポイントも受付中です（連絡先は文末）。

■ ブランド「mate」について

mateは「犬と人の、理想の共生社会をつくる」をミッションに掲げる、デザイナー発のドッグケアブランドです。犬と暮らす日々のなかで本当に必要なものは何か？という問いを、プロダクトとサービスを通じて設計します。

ショップサイト：https://mate-c.com/

Instagram：@mate.cute(https://www.instagram.com/mate.cute/)

■ 会社概要

■本件に関するお問い合わせ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/164420/table/6_2_1f0d4c02a9c0722663d5845cf5671d20.jpg?v=202606010551 ]

good株式会社 / mate事業部 担当：横田佳祐

Email： info@good-inc.design

Contact： https://mate-c.com/pages/contact