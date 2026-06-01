独自開発の「SHIELD2」綿を採用した掛け布団が登場！50回洗っても抗菌効果が続き、清潔な睡眠環境を実現

タンスのゲン株式会社（オリジナル綿を採用した掛け布団『SHIELD2（シールド×シールド）』が登場）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、清潔で安心して使用できる、オリジナル綿を採用した掛け布団『SHIELD2（シールド×シールド）』を新たに発売したことをお知らせいたします。

本製品の中綿「SHIELD2」は優れた抗菌効果と防ダニ効果に加え、軽さと保温性を兼ね備えています。

毎日肌に触れる寝具だからこそ、寝心地や使いやすさにもこだわり、毎日の睡眠をより快適にサポートします。

（独自開発の「SHIELD2」綿）◇独自開発の「SHIELD2」綿を使用

本製品は、抗菌効果や防ダニ性能に優れた綿をブレンドした、当店オリジナル綿の「SHIELD2」を使用した掛け布団です。毎日肌に触れる寝具だからこそ、清潔性を保ち、安心して使用できるようにこだわって開発しました。「SHIELD2」綿の特徴について、以下にてご紹介します。

■優れた「抗菌効果」で気になるにおいを防止

「SHIELD2」綿は高い抗菌効果を備えており、汗のにおいの原因とされるブドウ球菌の増殖を抑制します。

第三者機関による試験では、抗菌効果を示す「抗菌活性値」が高いことが確認されました。

抗菌活性値とは、抗菌加工製品と無加工製品それぞれで細菌を培養し、菌の増殖度合いの差を数値化したもので、数値が高いほど高い抗菌効果を示します。

（抗菌効果で気になるにおいを抑えて、快適な睡眠を実現）

本製品は、この「抗菌活性値」が基準値の2.9倍あり、汗をかきやすい時期や湿気が高い季節でも高い抗菌効果を発揮することで、清潔な睡眠をサポートします。

■安全面に配慮した「防ダニ効果」

（優れた防ダニ効果でより清潔に）（小さなお子様も安心して使用可能）

「SHIELD2」綿は、ダニを寄せ付けにくくする効果を数値化した「忌避率」が99％となっています。忌避率の数値は高いほど、防ダニ効果が優れていることを示しています。

そのため、ダニを寄せ付けにくい仕様となっており、寝室をより衛生的な環境に整えることができます。小さなお子様がいるご家庭や肌が敏感な方など、寝具の清潔さを重視する方にも安心して使用できる設計です。

■繰り返し洗濯しても抗菌防臭が持続

本製品は優れた洗濯耐性も備えているため、繰り返し洗濯することが可能です。

第三者機関にて50回洗っても抗菌や防臭効果が維持されることが確認されているため、長い期間清潔にご使用いただけます。

（何度でも洗濯できるからいつでも清潔に）◇軽さとぬくもりを両立し、より快適に

「SHIELD2」綿は、繊維の中心が空洞になった中空繊維を使用しており、軽さとあたたかさを両立しています。

空気をたっぷり含んだ布団は体温を逃がさず、保温性にも優れています。

そのため、重さを感じにくく、身体をふんわりと包み込むようなぬくもりで快適にご使用いただけます。

（軽さとぬくもりを両立する中空繊維を使用）

また、中綿は通気性にも優れているため、季節を問わず使いやすい仕様になっています。

春や秋などの肌寒い時期にはこれ一枚でちょうどよく、夏は冷房の効いた室内でも心地よく使用できます。また、寒い季節にはタオルケットや毛布を重ねることで、よりあたたかく快適な睡眠をサポートします。

（通気性・保温性にも優れ、オールシーズン快適に）（ボリューミーでへたりにくいスパイラル構造）

さらに、繊維にはねじれたスパイラル構造を採用しており、弾力性と復元力に優れているため、へたりにくい点も特徴です。繰り返し洗濯してもボリューム感が損なわれにくく、ふっくらとした寝心地が続きます。

◇ピーチスキン加工でなめらかな肌触りを実現

掛け布団『SHIELD2』の側生地は、表面を薄く起毛させるピーチスキン加工を施しています。

しっとりとなめらかな肌触りで、思わず触れ続けたくなるような心地良さを実現しているため、就寝時にも快適にご使用いただけます。

（なめらかで肌触りの良いピーチスキン加工）（お部屋に馴染むシンプルカラーが3種類発売）

カラーはアイボリー、ライトグレー、チャコールグレーの3色展開で、お部屋の雰囲気にも自然になじみやすいデザインとなっています。

◇販売情報

今回、発売開始した掛け布団『SHIELD2』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■掛け布団『SHIELD2』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/kakefuton/products/62100289

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/62100289/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/62100289.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/411_1_0d89fd6facec6058da06f19d2e45ce6a.jpg?v=202606010551 ]