RokidスマートAIグラス、応援購入サービス「Makuake」にて6億3673万円を突破し、歴代応援購入金額1位を記録。国内スマートグラス領域で最大級規模に。

フューチャーモデル株式会社

フューチャーモデル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：曲 亮）は、正規総代理店として日本国内で展開する「RokidスマートAIグラス（ロキッドスマートエーアイグラス）」が、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」において、応援購入総額636,736,060円、サポーター数7,413人、達成率127,347％（目標金額500,000円）を達成し、「Makuake」の歴代応援購入金額1位※を更新したことをお知らせいたします。

本プロジェクトを通じて多くのご支援をいただいたことに深く感謝するとともに、今後もグローバルでAIウェアラブルデバイスの開発・普及を牽引するテクノロジーブランド「Rokid（ロキッド）」と連携し、日本の個人・法人ユーザー双方に向けた長期的な事業展開およびアフターサービス体制の強化を進めてまいります。

※出典：株式会社マクアケ「歴代応援購入ランキング」ページ（2026年6月1日閲覧時点）

https://www.makuake.com/discover/most-funded

■ Makuakeプロジェクト結果の概要

フューチャーモデル株式会社は、グローバルAIウェアラブルブランド「Rokid」の日本国内正規総代理店として、「RokidスマートAIグラス」の先行販売プロジェクトを2026年2月26日（木）11:00から2026年5月30日（土）22:00まで、Makuakeにて実施いたしました。

● Makuake販売ページ

https://www.makuake.com/project/rokid_aiglasses/

プロジェクト終了時点で、サポーター数7,413人、応援購入総額636,736,060円、達成率127,347％（目標金額500,000円に対して）を記録し、Makuakeの歴代応援購入金額1位を記録するなど、日本市場においても、本製品に対する関心と期待の高さがうかがえる結果となりました。

こうした実績は、Makuakeにおけるスマートグラス領域で国内最大級といえる規模であり、Rokidブランドにとっても、日本市場における過去最大規模のプロジェクトとなりました。

プロジェクト期間中には、公開2時間で5,000万円突破、初日で1億円突破、公開から約2週間で2億円到達、約3カ月で5.5億円突破といった実績を重ねながら、継続的に応援購入が伸長しました。

また、47都道府県すべてから支援が集まるなど、日本全国の幅広いユーザーに関心をお寄せいただきました。

プロジェクトでは、「知りたい情報、すべて視界で完結」という体験価値に加え、リアルタイム翻訳、AI検索、FPV撮影、議事録作成、ナビゲーションなど、日常と仕事の両方で活用しやすい機能が支持を集めました。

■ 2026年の市場環境とRokidのポジション

2026年は、スマートグラスやAIグラスの新製品が相次いで発表・発売され、スマートグラス市場の本格的な立ち上がりが強く意識される一年となっています。

市場では、音声アシスタントとカメラ機能を中心に“耳と手元”で完結するタイプと、RokidスマートAIグラスのように「視界の中で情報が完結する」空間ディスプレイ型という、大きく二つの方向性がより鮮明になりつつあります。

日本では、多言語リアルタイム字幕、AI議事録、ARナビゲーション、近視レンズ対応など、目の前で情報を扱える体験への関心が高まっています。



RokidスマートAIグラスは、本体重量約49gの軽量設計に加え、ChatGPT・Gemini連携、89言語のリアルタイム翻訳、その他検索・撮影・文字起こし・ナビゲーションといった機能を搭載し、“視界で完結するAIアシスタント体験”を求める日本のユーザーに支持される存在を目指しています。

■ 日本市場での今後の展開

今回のMakuakeプロジェクトの終了は、フューチャーモデル株式会社およびRokidにとって、日本市場における取り組みの終わりではありません。

フューチャーモデル株式会社は、本プロジェクトを日本におけるスマートAIグラス市場の本格展開に向けた第一歩と位置づけ、Rokidと連携しながら、オンライン・オフラインを含む各種販売チャネルでの展開に加え、教育、観光、通訳、現場支援など、多様な分野における法人活用も視野に入れ、日本市場に適した販売・サポート体制の強化を進めてまいります。

また、本プロジェクトを通じて寄せられた先行ユーザーの皆様からのご意見やご要望を、今後の製品体験およびサポート品質の向上に積極的に反映し、より多くのお客様に長く安心してご利用いただける環境づくりに取り組んでまいります。

フューチャーモデル株式会社は、Rokidとともに、AIとウェアラブルデバイスがより身近な存在となる未来の実現を目指し、日本市場において継続的に選ばれるブランドの構築に努めてまいります。

■ アフターサービス体制

日本の消費者にとって、プロジェクト終了後のアフターサービスは、製品選定における重要な判断基準の一つです。

フューチャーモデル株式会社は、Rokidの日本国内正規総代理店として、プロジェクト終了後も安心して製品をご利用いただけるよう、継続的かつ安定したサポート体制を提供してまいります。

また、Rokidと緊密に連携しながら、日本市場のニーズに合わせたサービス品質の向上およびサポート体制の強化に取り組んでまいります。

【Rokidカスタマーサポート】

・窓口：Rokidカスタマーサポート（日本正規販売代理店・フューチャーモデル株式会社内）

・担当：木村、沢多

・メール：rokid@futuremodel.co.jp

※お問い合わせ内容は順次対応いたします。返信にお時間をいただく場合がございます。

フューチャーモデル株式会社は、日本語で安心してご相談いただけるカスタマーサポート体制を整備し、Makuakeでご購入いただいたサポーターの皆様はもちろん、今後新たに製品をご検討いただくお客様にも、安心して長くご利用いただける環境づくりを進めてまいります。

また、RokidスマートAIグラスには、製品お届け日より1年間のメーカー保証※が付帯しています。製品お受け取り後1年以内に、製造上またはハードウェア上の不具合が確認された場合には、保証規定に基づき、交換または修理等の対応を実施いたします。

※お客様の誤使用、事故、外的要因による破損、ならびに消耗や経年劣化などに起因する不具合は保証対象外となります。

サポートに関するご相談は、メール窓口に加え、必要に応じてMakuakeの「実行者にメッセージ」機能からも承ります。プロジェクト終了後も、日本語対応のカスタマーサポート窓口にて、お客様に寄り添ったサポートを継続的に提供してまいります。

■フューチャーモデル株式会社について

フューチャーモデル株式会社（FutureModel、略称FM）は、モバイル領域のものづくりからスタートし、スマートフォンアクセサリーの企画・開発で培った設計力とユーザー視点を強みに成長してきました。

その延長線上で生まれたのが、必要な機能を研ぎ澄ました携帯電話端末「NichePhone」シリーズと、家族の安心を支える見守りサービス「まもサーチ」です。

さらにグループ会社IoTBankではAIを活用したソリューション開発を推進し、“現場で使われるAI”の実装力を磨いています。

フューチャーモデル株式会社は、世界最先端技術を日本の暮らしに最適化し、AIを中核に新たなデバイスやサービスを創出することを目指しています。

【企業概要】

企業名：フューチャーモデル株式会社

設立日：2009年9月11日

代表者：代表取締役社長 曲 亮

住所：〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1新宿フロントタワー28F

公式サイト：http://futuremodel.co.jp/

事業内容：IoTデバイス端末を含む周辺アクセサリーの開発および販売

■ Rokidについて

Rokidは2014年に設立された、拡張現実（AR）およびAI領域におけるグローバルテクノロジー企業です。「人とテクノロジーを自然につなぐスマートグラス」をコンセプトに、インテリジェンスが日常生活に自然に溶け込む製品開発を推進しています。現在、世界100以上の国・地域で、コンシューマー、開発者、企業向けに製品およびソリューションを提供しています。CES Innovation Awardsをはじめとする複数の国際的アワードを受賞し、ドイツのiFデザイン賞も累計5度受賞するなど、技術力とデザイン性の両面で世界的な評価を獲得しています。

【公式サイトおよびSNS】

・公式サイト（日本）：https://jp.rokid.com

・公式サイト（英語）：https://global.rokid.com

・Rokid AR Platform（英語）：https://ar.rokid.com/?lang=en

・公式X（旧Twitter）：https://x.com/RokidJapan

・公式Instagram：https://www.instagram.com/rokid_japan

・公式Facebook：https://www.facebook.com/RokidJapan

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@RokidJapan