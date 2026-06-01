【SwitchBot】スマートホームで日常の“ひやり”を“ほっと”に！新WEBCM『うれしいおうちにスイッチ』ブランドサイト「ひやりほっと図鑑」6月1日（月）公開

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoT デバイス No.1 ブランド(※2026年4月 家電 Biz調べ)」のSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、鍵や家電にまつわる日常の“ひやり”を、スマートロックやスマートリモコンによって“ほっと”に変える新WEBCM『うれしいおうちにスイッチ』、ブランドサイト「ひやりほっと図鑑」を2026年6月1日（月）より公開します。

「ひやりほっと図鑑」URL https://www.switchbot.jp/pages/hiyarihottozukan

新CM「うれしいおうちにスイッチ ～スマートロック篇～」「うれしいおうちにスイッチ ～スマートリモコン篇～」では、外出先で鍵を閉めたか不安になる、鍵をなくしてしまう、子どもの帰宅状況が気になる、急な暑さで留守番中のペットが心配になるなど、日常生活のさまざまな“ひやり”の瞬間を描いています。

そうした気がかりや不安も、SwitchBotのスマートロックやスマートリモコンがあることで、またたく間に「うれしいおうちにスイッチ！」できることを描き、家の中でも外出先でも“ほっと”できる快適なスマートホームライフを提案します。

CMには、SNS総フォロワー200万人超の人気子育てインフルエンサー・木下ゆーきさんが出演しています。

新WEBCM・ブランドサイト概要

公開日 ：2026年6月1日（月）

WEBサイト ：「ひやりほっと図鑑」URL https://www.switchbot.jp/pages/hiyarihottozukan(https://www.switchbot.jp/pages/hiyarihottozukan)

WEB CM ：「うれしいおうちにスイッチ ～スマートロック篇～」

URL https://youtu.be/XGqQ24lMKBo(https://youtu.be/XGqQ24lMKBo)（30秒）

「うれしいおうちにスイッチ ～スマートリモコン篇～」

URL https://youtu.be/YLZqduUieBs(https://youtu.be/YLZqduUieBs)（30秒）

木下ゆーきさん コメント

初めての一面グリーンバックでの撮影だったので、最初から最後までテンションが上がりっぱなしでした！ コミカルな動きや表情が求められる撮影だったのですが、子どもたちをあやし笑わせてきた経験がここで活か されたと感じています。たくさんの方に見ていただけるのがとても楽しみです！

木下ゆーき（きのしたゆうき）

SNS総フォロワー数200万人を超える人気子育てインフルエンサー。

13歳・7歳・4歳の3児のパパであり、元シングルファザーとしての経験やチャイルドカウンセラーの資格を活かした、ユーモアあふれる発信で多くの子育て世代から支持を集める。日常のリアルな子育てシーンを描いた「子育てモノマネ」動画などでも話題となり、幅広く活躍。著書に絵本『はぶらしロケット』。

製品詳細

SwitchBot ロックUltra 顔認証Proセット

後付け式スマートロックの顔パス解錠を実現した同セット。高い静音性と高性能モーター・トルクを備え、給電システムの三重装備で締め出しのリスクを限りなく抑えたにしたシリーズ最新モデルの「ロックUltra」。そして後付けするだけで、そのロックUltraに顔パス・手のひら静脈認証機能等をプラスする「顔認証パッドPro」。最強タッグで玄関に最上クラスの安全を。

SwitchBot ハブ2

高性能の4-in-1スマートリモコン

SwitchBot ハブ2ひとつで、でおうちを簡単にスマートに。

エアコンやテレビなどの赤外線家電のリモコンを1つに集約し、スマホから操作ができます。

スマートリモコンだけではなく、温湿度計、スマートボタン、

スマートハブなど便利な機能を多数搭載。

SwitchBotについて

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発【会社概要】

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp(https://www.switchbot.jp)

X（旧 Twitter）：https://twitter.com/SwitchBotJapan(https://twitter.com/SwitchBotJapan)

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan(https://www.instagram.com/switchbotjapan)

Facebook：https://www.facebook.com/switchbotjapan(https://www.facebook.com/switchbotjapan)

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YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan(https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan)