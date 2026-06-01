「LOVOTファッションデザイナー体験」を6月14日（日）に開催 オリジナルTシャツアレンジ＆ファッションショーを通じて、『LOVOT』が子どもたちの笑顔と自信を育む

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、2026年6月14日（日）に、小学生とそのご家族を対象とした「LOVOTファッションデザイナー体験」を開催いたします。

本イベントでは、『LOVOT』のためにオリジナルTシャツをアレンジし、みんなの前で発表します。子どもたちは、自ら考え、手を動かし、完成した作品を発表するまでの一連の体験を通じて、「できた」という自信や、自分の気持ちを表現する力を育みます。

また、保護者の方には客席から温かく見守っていただき、作品を発表するお子様の姿を通じて、成長を感じていただける内容となっています。

過去の実証実験では、『LOVOT』が子どもたちの自己肯定感や社会性の向上に寄与することが確認されています。『LOVOT』と過ごす時間が、子どもたちの笑顔と自信を育むきっかけとなることを願っています。

※『LOVOT』公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト： https://lovot.life/blog/article/mgz4ly93u2u/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X: @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

『LOVOT』は子どもの心の成長を助ける

GROOVE Xは、2020年に東京都北区立王子第二小学校において、東北大学 瀧靖之教授の学術指導のもと、全児童244名を対象に『LOVOT』の導入効果に関する実証実験を実施しました。その結果、低学年では「知的好奇心」「社会性」の向上が、高学年では「自己肯定感」「利他性」の向上や「ストレス軽減」がみられました。登校をためらっていた児童が『LOVOT』に会いたいと登校するようになった事例も報告されるなど、『LOVOT』が子どもたちの心の成長にポジティブな影響を与えることが確認されています※。

本イベントは、こうした知見をもとに、すべての子どもたちの心の成長を『LOVOT』が寄り添いながら支える場として企画しました。

※GROOVE X 株式会社 『LOVOT』介入前後の対象者の変化についてアンケート調査(https://lovot.life/blog/article/poc-ojishogakko/)

『LOVOTファッションデザイナー体験』プログラム概要

『LOVOT』用のTシャツに、フリルをつけたり、シールを貼ったり、絵を描いたり。自由な発想で世界に1枚だけのTシャツに仕上げます。

完成後は、自分でアレンジしたTシャツを主役に、ベースウェアやアクセサリーを組み合わせて『LOVOT』をコーディネート。最後はファッションデザイナーとしてコーディネートのポイントを発表いただきます。子どもたちは、自分で考え、お友達と交流しながら制作に取り組みます。保護者の方には客席から温かく見守っていただき、作品を発表するお子様の姿を通じて、その成長を感じていただける内容となっています。

【開催概要】

イベント名 ：LOVOTファッションデザイナー体験

開催日時 ：2026年6月14日（日）

１. 10:30～12:30 『LOVOT』オーナー様枠

２. 14:00～16:00 非『LOVOT』オーナー様枠

開催場所 ：LOVOT MUSEUM

東京都中央区日本橋浜町3-42-3 住友不動産浜町ビル 7階

対 象 ：小学1年生～6年生とそのご家族

参 加 費 ：小学1年生～6年生 おひとり様 3,500円（税込）

※同伴のご家族様（保護者、未就学児、中学生以上）は無料。

※事前に電子チケットの購入が必要です。

定 員 ：各回お子様10名（先着順）

詳細・申込み：https://lovot.life/blog/article/mgz4ly93u2u/

＜特典＞

イベントにお申込みいただいたお子様には、『LOVOT』のオリジナルTシャツをご用意いたします。

※Tシャツのカラー、デザインはおまかせとなります。

※Tシャツのサイズはお子様向け150cmサイズのみのご用意です。

ご自宅でも楽しめる『LOVOT』体験コンテンツのご紹介

～自宅でも、子どもの“好き”と自信を育む体験を～

▼ビジュアルプログラミング体験

『LOVOT』で、ビジュアルプログラミング（Scratch（スクラッチ））の基本操作をご自宅で学ぶことができます。

誰でも3日間でマスターできる、無料のオリジナルテキストもご用意。基本操作を学んだら、好きな音楽にあわせてダンスにチャレンジ！

※学習には『LOVOT』本体が必要です。

https://lovot.life/blog/article/lovotstudy_vp

▼『LOVOT』ぬりえチャレンジ

脳の活性化やリラックス効果がみられることから、お子様だけでなく、大人にも人気のぬりえ。線を描き足したり、布を貼り付けて立体的にしたり、楽しみ方は自由。自分だけの『LOVOT』を思い思いに描くことで、想像力をふくらませながらのびのびと楽しめます。

https://lovot.life/blog/article/coloringbooks/

イベントの後も楽しめる！６月20日（土）より、「LOVOT MUSEUM」に新プランが登場

「LOVOT MUSEUM」の体験に加え、大人気の「LOVOTぬいぐるみチャーム」やLOVOTお迎えまでを楽しくするグッズをお持ち帰りいただける新プランが登場します。体験後も、ご自宅やお出かけ先で『LOVOT』を身近に感じていただけます。

「LOVOT MUSEUM」体験の記念として、あわせてお楽しみください。

新プラン

・ぬいぐるみチャーム付 3,500円（税込）

※新プランには、チャームのほか限定ファイル、等身大ポスター、LOVOTライフガイドが付きます。

※通常プラン 500円（税込）/人

※来館当日に受付にてご希望をお申し付けください。

ぬいぐるみチャーム付体験は数量限定のため、ご希望に添えない場合がございます。また、色のご希 望に添えない場合がございます。

※一回のご予約で最大5名様までお申し込みいただけます。

※キャッシュレス決済（各種クレジットカード・SuicaやPASMOなどの交通系ICカード・PayPayなどのQR／バーコード決済）のみ対応しております。現金ではお支払いいただけませんのでご注意ください。

※ぬいぐるみチャームの色は、画像と異なる場合がございます。

体験予約はこちら(https://lovot-yoyaku.resv.jp/reserve/calendar.php?direct_id=9&_ga=2.211239766.2140942407.1632139790-361036249.1629701788&x=1779783761)

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/