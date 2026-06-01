AI 実装支援体制を強化、AI/Data領域における専門性を有する 「ベルコア・コンサルティング」に出資参画・資本業務提携

株式会社プロジェクトホールディングス

株式会社プロジェクトホールディングス（以下「当社」）は、AI活用支援ニーズの拡大を踏まえ、AI/Data領域における専門性強化およびAI実装支援体制の強化を進めております。

このたび、その取り組みの一環として、「ベルコア・コンサルティング」に出資参画・資本業務提携いたしました。

１.AI活用拡大に伴う市場課題

近年、多くの企業でAI活用ニーズが急速に高まる一方、

- AI導入がPoCで止まり現場定着まで至らない- 業務プロセスや意思決定に組み込めない- AIを活用できる人材・組織が不足している

といった課題も顕在化しています。

2.当社グループのAI実装支援強化

当社グループはこれまで、エンタープライズ企業を中心に、部長・課長レイヤーにおける意思決定支援や、DX・業務改革の実行推進を強みとして事業を展開してまいりました。当社グループが有する現場伴走・業務変革推進力と、ベルコア・コンサルティングが有するAI/Data領域における専門性やエンジニアリング知見を掛け合わせることで、「AI戦略・PoCだけで終わらず、現場に入り込み実装・定着まで伴走する」支援体制の構築を目指してまいります。

また、ベルコア・コンサルティングの代表には、元ALBERT、Accentureにて、Data & AI領域のコンサルティングを推進してきた芹澤敬介氏が就任予定です。

今後、当社グループとしても、

- AI実装案件の拡大- AI・DXオファリングサービス開発- AI時代に向けた人材・組織強化

を推進し、「AIを“実装”できる会社」としての進化を加速してまいります。

なお、本件が当社の業績に与える影響は軽微です。

株式会社プロジェクトホールディングス

代表取締役 土井 悠之介コメント

AI活用ニーズが急速に高まる一方で、「PoCで止まる」「現場に定着しない」といった課題も多くの企業で発生しています。 当社はこれまで、エンタープライズ企業を中心に、部長・課長レイヤーに入り込みながら、DXや業務改革の実行推進を支援してまいりました。一方で、AI活用を本当に成果につなげるためには、現場伴走力だけでなく、AI/Data領域における高い専門性や実装知見も不可欠だと考えています。

当社が培ってきた「現場で変革を推進する力」と、ベルコア・コンサルティングのAI/Data領域の専門性を掛け合わせることで、AI戦略やPoCに留まらず、実装・定着まで伴走できる体制を強化してまいります。

今後も当社グループとして、「AIを“実装”できる会社」として進化を続けてまいります。

◼︎ 株式会社ベルコア・コンサルティングについて

代表者： 代表取締役 芹澤 敬介（2026年6月1日就任）

設立： 2026年3月1日

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３－１ 麻布台ヒルズ森JPタワー24階

事業内容：AI・DX・データ活用支援、業務改革支援 等

◼︎ 株式会社プロジェクトホールディングスについて

2016年の創業以来、「プロジェクト型社会の創出」を理念に掲げ、DXコンサルティングを通じて大手企業の事業変革・新規事業開発支援やAIをテーマとした戦略策定支援等を展開してまいりました。また、テクノロジー事業やHR事業などグループの事業領域も拡大し、支援領域を広げています。

代表者： 代表取締役 社長執行役員 CEO 土井 悠之介

所在地： 〒106-0041 東京都港区麻布台１丁目３－１ 麻布台ヒルズ森JPタワー24階

事業内容：DXを軸に、コンサルティング・テクノロジー・HRの3領域で企業の変革を支援する事業

URL： https://phd.co.jp/