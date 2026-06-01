DXの第一人者 鈴木康弘氏が「SamuraiAX」AX顧問に就任大手企業のAX（AIトランスフォーメーション）推進体制を強化

株式会社Kiva

株式会社Kiva（本社：東京都中央区、代表取締役社長：野尻 航太、以下「当社」）は、ワークフロー型AIエージェント「SamuraiAX」のAX顧問として、株式会社デジタルシフトウェーブ代表取締役社長の鈴木康弘氏が就任したことをお知らせします。

■就任の背景

「AX（AIトランスフォーメーション）」とは、DXのAI版とも言える概念で、AIを単なる業務効率化ツールにとどめず、企業の事業構造や組織のあり方そのものを変革する取り組みを指します。

当社は「SamuraiAX」を通じて、大手企業を対象に、AX戦略の策定から組織構築・実行までを一気通貫で支援する「AX室」立ち上げ支援およびAXコンサルティングを展開しています。その推進体制をさらに強化するため、企業変革の現場で豊富な実績を持つ専門家を「AX顧問」として迎えることといたしました。

このたび就任する鈴木康弘氏は、セブン＆アイ・ホールディングスの取締役執行役員CIOとしてグループのオムニチャネル戦略を主導し、その後も多くの企業のデジタルシフトを支援してきた、流通DXの第一人者です。豊富な大手企業変革の知見は、当社が掲げる「大手企業のAXをまるごと推進する」というビジョンと高い親和性を持つことから、今回の就任に至りました。

■AX顧問の役割

鈴木氏には、AX顧問として、大手企業に向けたAX戦略策定への助言、AX室の組織設計に関する知見提供、経営層向けの提言などを通じて、当社のAX推進支援を中長期で支えていただきます。元大手経営層・CDO/CIO出身者などで構成される「AX顧問チーム」の中核として、企業変革の実践知をSamuraiAXのサービスに還元します。

■鈴木 康弘 氏 コメント

DXの取り組みが広がる一方で、本当の意味で企業変革を実現できている企業は決して多くありません。AIの登場によって変革のスピードは加速していますが、本質は今も変わりません。

企業を変えるのはAIではなく、人です。AIを活用し、学び続け、挑戦し続ける人材と、その力を引き出す組織文化こそが変革の原動力になります。

私はこれまで、多くの企業のDX推進に携わってきましたが、「変革はヒトづくりから」という考えを一貫して大切にしてきました。SamuraiAXが掲げる『AX室』は、AIと人の力を融合し、企業変革を実現する新しい挑戦だと感じています。

これまでの経験を活かし、人を育て、企業を変え、未来をつくる。その実現に向けて、日本企業のAX推進に貢献してまいります。

■鈴木 康弘（すずき・やすひろ）氏 プロフィール

代表取締役社長 鈴木 康弘 (Yasuhiro Suzuki）

1987年富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。96年ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 99年ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス（現セブンネットショッピング）を設立し、代表取締役社長就任。 2006年セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。14年セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。 グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。15年同社取締役執行役員CIO就任。 16年同社を退社し、17年デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。他に、日本オムニチャネル協会 会長、SBIホールディングス社外役員、東京都市大学客員教授を兼任。

■会社概要

会社名：株式会社Kiva

代表者：代表取締役 野尻航太

所在地：東京都中央区築地3-12-5 +SHIFT TSUKIJI 7F

事業内容：AIエージェントプラットフォーム「Samurai AI」の開発・提供

URL：https://kiva.co.jp

■お問い合わせ先

株式会社Kiva 広報担当

Email：media@kiva.co.jp