障がい児童福祉×ICT「デイロボ」が、上限管理におけるFAX・紙のやり取りを削減する「上限管理クラウド」をリリース

株式会社U5WORKS

株式会社U5WORKS（本社：東京都港区芝５丁目３６－４ 札の辻スクエア 9F、代表取締役：坂田 一祥）は、児童発達支援・放課後等デイサービス向けの業務支援クラウド「デイロボ」において、国保連請求に必要な上限管理に関する情報共有を支援する新機能、上限管理クラウド機能をリリースいたしました。

上限管理事業所と関係事業所がクラウド上でデータを共有・承認できる新しい仕組みで、印刷物のFAX送受信やPDF出力データのメール送受信などが不要になり、国保連請求における上限管理の業務効率化が期待されます。

「上限管理クラウド」とは

「上限管理クラウド」とは、児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、国保連請求を行う際に発生する上限管理の情報共有を、FAXやメールを使わずクラウド上でデータを共有・承認できる仕組みです。上限管理に必要な「利用者負担額一覧表」と「上限管理結果表」をデジタル化することができるため、印刷やFAX、PDF出力やメールの送受信が不要になることが期待されます。

上限管理とは

「上限管理」とは、施設の利用児童が複数の事業所を併用した場合でも、保護者が支払う月額合計が「世帯ごとの負担上限額（例：4,600円など）」を超えないよう、一つの事業所が窓口となって世帯ごとの負担上限月額を計算・調整する仕組みのことです。そのため、窓口となる上限管理事業所と、調整を依頼する関係事業所間での上限管理に関する情報共有が必要となります。

国保連請求の請求手続きは、毎月1日から10日と期間が決まっており、療育を行う傍ら限られた時間の中で上限管理事業所と関係事業所間で情報共有する必要があり、「利用者負担額一覧表」及び「上限管理結果表」を印刷してFAXで送受信する対応を行っている事業所がほとんどです。

「上限管理クラウド」の特徴

- 上限管理事業所と関係事業所がクラウド上でデータを共有・承認できる仕組み- 国保連請求の業務フローを踏まえたUI設計- 上限管理を行う事業所同士がデイロボユーザー同士はもちろん、関係事業所がデイロボユーザーでなくても使えるシステムをご提供

「上限管理クラウド」で解決できること

- 紙ベースのやり取りに起因するリスクを軽減紙への印刷、FAXによる書類のやり取りが不要になり、送信ミスや受信した文字が潰れて読めないなどのリスクが軽減されます。- 準備・確認・回収にかかる時間を短縮クラウド上でリアルタイムに情報を確認できるため、従来のFAXなどのやり取りと比べて、準備や確認・回収時間の短縮が見込まれます。特に、複数の関係事業所とやりとりを行う事業所にとっては、クラウド上で完結できる仕組みで業務時間削減が期待できます。- 誤転記・情報漏れのリスクを軽減受け取った書類からデイロボ及びその他の国保連請求ソフトなどへ、手作業による入力作業時における人為的な入力ミスや、書類の紛失、誤送信による個人情報漏洩のリスクなどが軽減し、情報の正確性と安全性が期待できます。

サービス提供の背景

児童発達支援・放課後等デイサービスなどの事業所において、国保連請求に必要な上限管理の情報共有は、FAX・メールなど紙ベースによるやり取りが主流となっています。この従来の方法には様々な課題が存在することから、新時代の解決策としてデイロボのクラウド上で完結できる「上限管理クラウド」を開発いたしました。

＜従来の方法における課題の一部＞

- 書類の印刷にかかる手間やコスト- FAX送信時の不達や誤送信のリスク- 関係事業所が複数事業所となる上限管理事業所における業務の煩雑さ- 準備・確認・回収、書類訂正時の手間などの時間的な業務負担

療育施設向け業務支援クラウドサービス「デイロボ」概要

デイロボは児童発達支援・放課後等デイサービス、保育所等訪問支援に特化した業務支援AIサービスで、日常的に業務に必要な機能が揃っているオールインワンのクラウドサービスです。

デイロボサービスサイト：https://www.dayrobo.com/

デイロボの主な特徴- 毎日の療育記録や保護者への連絡帳をスマホ・タブレットで記録記録業務や連絡帳の作成を音声入力や選択肢をタップするだけで誰でも簡単にできるため、書類作成にかかる業務時間を軽減し支援者がより療育に専念できる時間を捻出できます。- 保護者への連絡帳はいつものLINEで完結専用アプリなどのインストールは不要で、普段お使いのLINEからお友だち登録することで、お子様の連絡帳や実績記録票へのサイン、出欠の連絡などのコミュニケーションができます。- 個別支援計画の作成はAIがサポート対象児童の療育記録やご家族の意向、児発間のエッセンスを加えた内容で、デイロボのAIが児童ひとりひとりにマッチした個別支援計画の作成をサポート。1人あたりの個別支援計画書作成にかかる時間が数時間単位で短縮でき、書類作成にかかる業務効率化を図れます。- 「上限管理クラウド」デイロボのクラウド上で上限管理のやりとりが完結するため、FAXでのやりとりやデータの手入力が不要になり、入力ミスや上限管理にかかる時間を大幅に短縮できます。- 国保連請求の自動化実績記録票のデータは毎日の記録から自動生成するので書類からの手入力は不要になり、記入漏れや入力ミスが軽減します。国保連への請求データの出力までをスムーズに行うため、国保連請求期間は専任チームが手厚くサポートします。

デイロボは全国の児童発達支援・放課後等デイサービス、保育所等訪問支援のサービス事業所に導入されており、日々の業務の効率化と療育の質の向上に貢献しています

株式会社U5WORKS 会社概要

●会社名：株式会社U5WORKS

●所在地：東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F

●代表者：代表取締役 坂田一祥

●設立日：2022年5月17日

●事業内容：

株式会社U5WORKSは、「理性と人間性」を融合させ、よりよいサービスを生み出し、社会課題を解決する企業です。AI/DXパートナーとして人とテクノロジーを共創させることを目指しています。

社名の由来にもある5つの「U」（Unique／Unite／Utilize／Update／Uphold）の精神を軸に、既成概念にとらわれない発想と実装力あるテクノロジーで価値を創出しています。チーム・お客様・パートナー・社会と共につながり合いながら、持続可能な未来に向けて安心して使えるサービスを提供してまいります。

●サービス内容：

・療育施設向け業務支援AIサービス「デイロボ」の企画・開発・提供

・システムおよびWebサービスの企画・開発・運用支援DevOps事業

●公式サイト：

・U5WORKS：https://u5works.co.jp

・デイロボ：https://www.dayrobo.com(https://u5works.co.jp)

本件に関するお問い合わせ先

広報：pr@u5works.co.jp