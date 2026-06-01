ニフティ、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」新規申込で月額料金実質11カ月分無料　さらに「@nifty光テレビ」「スカパー！」サービス同時申込で最大1.5万円分（税込）のニフティポイント贈呈

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：前島 一就、以下当社）は、光回線サービス「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」に新規で申し込みを行い、その後開通が確認できた方を対象に、月額料金が実質11カ月分無料となる「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）31,000ポイントをプレゼントします。さらに、「@nifty光テレビ」およびスカパーJSAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：米倉 英一）が提供する有料多チャンネル放送サービス「スカパー！」対象チャンネルを同時に申し込みした方には、それぞれ追加でニフティポイントをプレゼントします。

本キャンペーンでは、2026年6月1日（月）～6月30日（火）の期間中に、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」へ新規で申し込みを行い、開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）31,000ポイントをプレゼントします。さらに、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」と「＠nifty光テレビ」を同時に申し込みした方には6,000ポイント、「＠nifty光テレビ」および「スカパー！」対象チャンネルを同時に申し込みした方には4,000ポイントを追加でプレゼントします。

なお、ニフティポイントは1ポイント＝1.5円として利用できます。本キャンペーン特典のニフティポイントを活用することで、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」の月額料金が実質11カ月分無料（注1）になるほか、最大15,000円分（税込）（注2）として利用できます。

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光」公式サイト）

http://nifty.jp/a212

○実施期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

○申込条件と特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23383/table/435_1_8d1b40c237202165ebb4276a024efead.jpg?v=202606010951 ]

○注意事項

ポイント付与時期やその他の注意事項はキャンペーンページを確認してください。

○協賛

スカパーJSAT株式会社

■「ニフティポイントクラブ」(https://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注4）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1）初月無料に加え、特典のニフティポイント（31,000P）を@nifty使用権に交換し、月額料金20カ月割引適用後の@nifty光利用料金に充当することで、「@nifty光 3年プラン（N）1ギガ」のホームタイプが11カ月分・マンションタイプが15カ月分無料になります。

注2）「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」と同時に、「@nifty光テレビ」をスカパー！工事にて新規申込し、1件あたり1,980円/月（税込）以上のプランまたはチャンネルに申し込みの上、@nifty使用権に交換した場合。

注3）本特典は「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」と同時に、「@nifty光テレビ」をスカパー！工事で新規申し込みし、１件あたり1,980円（税込）以上のプランまたはチャンネルを申し込みした場合適用されます。

注4）デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。