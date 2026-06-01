フロッシング・音波振動・スイングを1台に。Soocas、次世代オーラルケアデバイス「NEOS II Ultra」を日本市場で正式発売

Soocas LLC

Soocas LLC（所在地：アメリカ、代表取締役社長：Fandi Meng、以下「Soocas」）が展開するオーラルケアブランド「Soocas（ソーカス）」は、フロッシング・音波振動・首振りの3つの機能を1台に搭載した次世代オーラルケアデバイス「Soocas NEOS II Ultra」を、日本市場にて正式発売いたします。

本製品は、電動歯ブラシと口腔洗浄器を融合した従来モデル「NEOS II」シリーズをさらに進化させた最新モデルです。毎日の歯磨きと歯間洗浄を1つのデバイスで完結できる設計により、より効率的で快適なオーラルケアを実現します。

▪️開発背景・理由

近年、日本国内でもオーラルケアへの関心が高まり、電動歯ブラシやデンタルフロス、口腔洗浄器を取り入れる人が増えています。

一方で、一般的な歯ブラシだけでは歯の表面しか磨けず、歯間に残った食べかすや汚れまで十分にケアすることは難しいと言われています。アメリカ歯科医師会（ADA）の研究によると、歯間に食べかすが48時間以上滞留すると、プラークの蓄積が大幅に増加することが判明しています（*1）。また、2020年に発表された国際歯科学会誌のメタ分析（Lertpimonchaiら）によると、これらの部位の清掃を怠ると、歯周病リスクが約2倍に上昇します（*2）。

一方で、デンタルフロスや口腔洗浄器を併用する方法もありますが、

・洗面台で複数の機器を使い分ける煩雑さ

・デバイスの収納スペース

・デバイスを使い分ける手間でフロス習慣の継続しづらさ

・出張・旅行時の持ち運び負担

といった課題も存在しています。

そこでSoocasは、「MultiClean」という理念を提案し、「1台で完結するオーラルケア」を目指し、ブラッシングと水流洗浄を1つにしたオールインワン型オーラルケアデバイス「NEOS II Ultra」を開発しました。

▪️商品特徴

1. ブラッシングと水流洗浄を1台で完結

「NEOS II Ultra」は、世界初（*3）の音波振動・ウォーターフロス・スイングを組み合わせた独自の「MultiCleanシステム」を採用しています。

毎分66,000回の音波振動に加え、0.55mmの超極細ジェット水流と最大124.3 PSIの水圧を搭載しており、歯面だけでなく歯間や歯ぐき周辺まで効率的にケアします。さらに、歯科医推奨のブラッシング方法「バス法」を参考にした20°の左右スイング設計を採用し、歯ぐきラインや歯と歯ぐきの境目まで効率的にケアします。

また、ブラッシング後に自動で水流洗浄モードへ移行する設計により、毎日のフロス習慣を自然に取り入れられる点も特徴です。

2. 特許取得済みの次世代ミニー一体型ポンプと中空シャフトモーター

歯科医推奨のブラッシング動作「バス法」を参考にした振動設計も採用しています。

当社独自の特許取得技術であるミニー一体型ポンプと、精密加工された2.2mm中空シャフトの最適化設計により、自社従来のウォーターピックを遥かに超えるなめらかで安定した水流を実現します。これにより、80 秒間のウォーターフロスをもたらします。

3. コンパクト設計で、洗面台もすっきり

本体内部に50mlの給水タンクを内蔵することで、外付けホースや大型タンクを不要にし、コンパクトなデザインを実現しました。また、ノズルはブラシヘッドに内蔵されているため、交換の手間がかかりません。

4. やさしさとパワーを両立

クッション構造のブラシヘッドが衝撃をやわらげ、歯ぐきへの負担を軽減します。超極細のソフト毛が歯と歯ぐきにやさしくフィットし、なめらかな磨き心地を実現します。刺激を抑えながら、心地よくしっかり磨けます。敏感な歯ぐきの方や、矯正中・インプラント使用中の方にも適しています。

また、ソフト毛のやさしさに加えて、より清潔感を求めるユーザー様向けに「クリーンタイプ」の替ブラシもご用意しています。

NEOS II Ultraには、用途に合わせて選べる2種類のブラシヘッドを同梱。

【ウルトラクリーンブラシヘッド】

デュポン製ブラシ毛と銅フリー植毛技術を採用。食品グレードのラバーコーティングが振動を吸収し、騒音を抑えながら快適なブラッシングを実現します。歯面はもちろん、歯間や届きにくい部分までしっかりアプローチし、効率的に歯垢を除去。毎日の徹底ケアにおすすめです。

【ウルトラソフトブラシヘッド】

超極細のソフトブラシ毛とクッション設計を採用。歯や歯ぐきへの負担を抑えながら、やさしく汚れを除去します。敏感な歯や歯ぐきの方はもちろん、快適な磨き心地を求める方にもおすすめです。

5. どこでも使える自由さと長時間バッテリー

約30日間使用可能な大容量バッテリーと、持ち運びに便利なトラベルケース付き。旅行・出張時にも充電器要りません。コードレス設計で場所を選ばず使用できます。自宅ではマグネット式充電でスムーズかつ衛生的に充電可能です。

6. 毎日の使いやすさにも配慮

「NEOS II Ultra」は、ユーザー様が重視する「使いやすさ」にも配慮しています。

その他の主な特徴

▪️製品仕様

▪️販売情報

- シンプルなデザイン、圧倒的に簡単な使い方- 3段階の磨き強さ調整- 滑り止め設計により、安定した握り心地を実現- IPX8防水対応- トラベルケース付き- マグネット式充電- UV殺菌・真空密封のプラシペツドで、最高水準の衛生を

一般販売価格：32,800円（税込）

発売日 (日本)：2026年6月1日（月）

販売先 (日本)

【Amazon Soocas公式ストア】

・NEOS II Ultra ゴールド

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJJ9NKT(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJJ9NKT)

・NEOS II Ultra ブルー

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQMR4HD3(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQMR4HD3)

【ヨドバシ.com】

・NEOS II Ultra ゴールド

https://www.yodobashi.com/product/100000001009916264/(https://www.yodobashi.com/product/100000001009916264/)

・NEOS II Ultra ブルー

https://www.yodobashi.com/product/100000001009916265/(https://www.yodobashi.com/product/100000001009916265/)

※各店舗でも順次取り扱い予定

▪️Soocas について

Soocas（ソーカス）は、「毎日のセルフケアをもっとシンプルに」をコンセプトに、電動歯ブラシや口腔洗浄器などを展開するグローバルセルフケアブランドです。「テクノロジーでより良いオーラルケア体験を創造する」という理念のもと2015年に設立され、研究開発からデザイン、量産まで一貫した体制を構築。iF Design Award、Red Dot Design Award、Good Design Awardなど、国際的なデザイン賞も多数受賞しています。アメリカのELLEおよびUSA TODAYからも高い評価を獲得しています。高度な技術とデザイン性を融合したスマートケア製品を通じて、世界中のユーザーへより快適で効率的なセルフケア体験を提供しています。

Soocas 公式サイト：https://soocas.com/(https://soocas.com/)

Soocas 公式 Instagram：https://www.instagram.com/soocasofficial/(https://www.instagram.com/soocasofficial/)

Soocas Japan 公式Instagram：https://www.instagram.com/soocas.japan/

Soocas 公式 Facebook：https://www.facebook.com/SoocasMulticlean

Soocas Japan 公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61590452400172

▪️本件に関するお問い合わせ先

会社名：Soocas LLC

担当者：Aimee

Email：aimee@soocas.com、info@soocas.com

▪️出典

(*1) American Dental Association (ADA). "Plaque and Tartar." https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/p/plaque（アメリカ歯科医師会によるプラークと歯石に関する解説）

(*2) Lertpimonchai A, et al. "The association between oral hygiene and periodontitis: a systematic review and meta-analysis." International Dental Journal. 2020;67(6):332-343.（口腔衛生と歯周炎の関連性に関する系統的レビューおよびメタ分析）

(*3) 世界初：ブラシ・ジェットウォッシャー一体型構造において。特許庁における先行技術調査による。2023年3月時点（日本における特許番号：7585571 米国における特許出願番号：18178021）