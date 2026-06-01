大和市と連携し、ごみ拾いアプリ「YUIMAALU」を活用した地域美化の取り組みを開始

一般社団法人くらげれんごう

一般社団法人くらげれんごう（所在地：福岡県福津市、代表理事：山崎唯）が開発・運営する、ごみ拾いポイントアプリ「YUIMAALU（ゆいまーる）」は、大和市役所環境共生部 環境・公害対策課と連携し、大和市内の住民によるごみ拾い行動の促進に取り組みます。

本取り組みでは、大和市の清掃美化活動とYUIMAALUを連携させることにより、ごみ拾いをより身近で参加しやすく、継続しやすい行動へとつなげてまいります。日常の中の小さな環境アクションを可視化しながら、市民参加による地域美化の輪を広げ、ごみの散乱のない清潔できれいなまちづくりを後押ししていくことを目指します。

■ 本取り組みの内容

大和市では、「ごみの散乱のない、清潔できれいなまち並み」を目指し、市民や事業者と連携した地域美化活動が推進されており、市独自の取り組み「LUCKY GET大作戦」の清掃イベントでは、宝探しやゲームなど様々な要素を取り入れ、楽しみながらまちをきれいにできる仕組みづくりが行われています。

今回、こうしたイベント型の取り組みに加え、様々な年代が気軽に清掃活動を作り、一層の美化推進を図るとともに、年間(日常生活の中)で清掃美化活動の推進とポイントアプリによる地域の活性化を目指し、当法人が運営するごみ拾いポイントアプリ「YUIMAALU」の導入に至りました。

【主な取り組み内容】

・日常のごみ拾いをアプリ上で記録

・ごみ拾いやエコアクションに対するポイント付与

・アプリ内または窓口にて、ポイント数に応じた特典への交換。

・市内で開催される地域美化イベント参加に対するポイント付与

・市内のごみ拾い人数、ごみ拾い数などデータの解析



これらを通じて、大和市における地域美化活動の参加促進と、活動状況の可視化に取り組んでまいります。

キャンペーンサイト：

https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/66/beautification/yuimaalu/25768.html

■ 神奈川県大和市について

神奈川県大和市は、神奈川県のほぼ中央に位置し、横浜市や相模原市、東京都町田市などに隣接する都市です。2026年2月1日時点の人口は約24万5千人で、県内でも人口密度の高い自治体の一つです。市内には8つの駅が点在し、横浜や新宿、渋谷方面へのアクセスにも優れており、暮らしやすさと利便性を兼ね備えたまちとして発展を続けています。

また大和市では、地域美化活動や市民参加型の清掃イベントにも積極的に取り組み、楽しみながらまちをきれいにする仕組みづくりを進めています。今回の連携は、そうした環境美化施策を日常へと広げていく取り組みの一環です。

大和市公式サイト：

https://www.city.yamato.lg.jp/

■ YUIMAALU（ゆいまーる）について

YUIMAALU（ゆいまーる）は、ごみ拾いやエコアクションでポイントを貯め、そのポイントと商品を交換できる、ごみ拾いポイントアプリです。小さな行動から始めやすく、継続しやすい仕組みを通じて、環境行動を日常に取り入れやすくすることを目指しています。運営は一般社団法人くらげれんごうが行っており、企業や自治体、団体などとの連携を通じて、環境施策や地域イベントへの導入を広げています。

公式サイト：

https://yuimaalu.com/