サイバー攻撃発生時の初動対応と体制整備を支援　ALSOKが「ALSOK インシデント対応支援サービス」の提供を開始

ALSOK株式会社

ALSOK（本社：東京都港区、代表取締役：社長：栢木 伊久二）は、企業のサイバーインシデント対応を支援する「ALSOKインシデント対応支援サービス」の提供を2026年5月末より開始しました。

本サービスでは、サイバー攻撃や情報漏えい等のインシデント発生時に、24時間365日、ALSOKが相談窓口となって状況を整理し、適切な専門会社との連携支援を行います。ALSOKの情報セキュリティサービス（※）に無償で付帯できるため、追加費用なくインシデント発生時の対応体制を確保することが可能となります。

１ サービス開発の背景

近年、サイバー攻撃は企業単体にとどまらず、取引先や関係企業を含めたサプライチェーン全体に影響を与えるケースが増加しています。経済産業省により2027年3月末から開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」（以下、「評価制度」という。）ではインシデント発生時の対応手順の文書化が求められるなど、企業におけるインシデント発生時の対応体制整備の重要性が急速に高まっています。

一方で、多くの企業では次のような課題を抱えています。

・インシデント発生時に、どこへ相談し、どう対応を進めればよいか分からない（相談窓口・連携先の不在）

・平時からの対応体制が整備されておらず、社内で対応手順などを標準化できていない（体制・手順の未整備）

こうした状況を受け、当社では企業向けに「インシデント発生時の相談・連携」と「平時の体制整備」を一体で支援するサービスを新たに提供いたします。

２ サービス概要

サービス名：ALSOKインシデント対応支援サービス

提供開始：2026年5月末

提供エリア：全国

内容：

（１）インシデント発生時の相談窓口提供および専門会社への取り次ぎ

（２）インシデント対応手順書の作成支援（オプション）

３ サービスの特長

（１）当社情報セキュリティサービス（※）に無償付帯

システム対策だけでなく、相談窓口の確保と連携支援による組織的な防御力向上を図ります。

（２）24時間365日の相談受付

夜間や休日でも状況の聞き取り・整理を行うことで、迅速な初動と判断につなげます。

（３）適切な専門会社の選定・連携を実現

状況に応じた専門会社の選定と連携を支援し、円滑な対応体制を構築します。

（４）評価制度に適合したインシデント対応手順書の作成を支援（オプション）

制度要件を踏まえつつ、実務に落とし込んだかたちで手順書の作成を進められるようサポートします。

インシデント発生時の対応イメージ

４ 活用シーンの例

・不正が疑われる従業員が利用していたPC内のデータを確認したい。

・従業員によるデータの持ち出しが発覚。退職前に急いで解析調査等を行いたい。

・取引先がランサムウェアに感染。関係先企業として対応を行いたい。

５ 提供対象

・ALSOKの警備や情報セキュリティサービスの導入企業

・製造・流通をはじめ、複数の関係先と事業を行う企業

・インシデント対応体制の整備を検討している企業

６ 提供価格

基本サービス：無料

手順書作成支援：オプション（個別見積）

※本サービスを付帯できる情報セキュリティサービスは以下の通り（2026年6月1日時点）

ALSOK 物理ペネトレーションテスト、ALSOK 脆弱性診断・サイバーペネトレーションテスト、ALSOK ITレスキュー、ALSOK UTM運用サービス、ALSOK ウイルス対策ソフト、ALSOK IT資産管理、ALSOK EDRサービス、ALSOK 標的型攻撃メール訓練、ALSOK WAFサービス、ALSOK ホームページ改ざん対策、ALSOK リモートデスクトップ

【参考】

■ALSOK インシデント対応支援サービス

https://www.digitalsales.alsok.co.jp/incident-support

■ALSOK情報セキュリティサービス

https://www.digitalsales.alsok.co.jp/