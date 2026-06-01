満足度の高い『インターネット回線』ランキング【楽天ひかり】が3冠 『広域企業』『関東』『甲信越・北陸』で総合1位（オリコン顧客満足度(R)調査）

オリコン株式会社『インターネット回線』イメージ（AC素材）

オリコン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：佐藤 直也、略称：オリコン）は、グループ会社である株式会社oricon MEが、実際のサービス利用者を対象に第三者の立場で実施した『インターネット回線』の顧客満足度調査の結果を、2026年6月1日（月）14時に「オリコン顧客満足度(R)」公式サイト内にて発表いたしました。ランキングの結果は下記の通りとなりました。

≪TOPICS≫ 『インターネット回線』 2021年以来6回目の発表

■『広域企業』『関東』『甲信越・北陸』で【楽天ひかり】が総合1位の3冠達成

■『北海道』『東北』で【auひかり】が総合1位の2冠達成

■『東海』【CCNet】が3年連続総合１位

■『近畿』【eo光（オプテージ）】が調査開始以来、6年連続総合1位

■『中国・四国』【ピカラ光（STNet）】が調査開始以来、6年連続総合1位

■『九州・沖縄』【ドコモ光】が3年連続総合1位／総合4位の【J:COM NET】は「カスタマーサポート」で初の1位

『インターネット回線』ランキングは、過去5年以内に光回線／CATV回線サービスに新規加入（他社からの契約変更含む）し、3ヶ月以上継続して利用している全国の18～84歳の利用者を対象に調査を実施しました。インターネット回線サービスは地域に特化して展開する企業も多いことから、8つの地域ごとにランキングを発表。また、8地域中4地域以上でサービスを展開しているもしくは、関東/東海/近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している企業を対象とした『広域企業』ランキングもあわせて発表しています。

〈ランキング構成〉

■総合■評価項目別（全6項目）「加入・開通手続き」「通信速度・安定性」「料金プラン」「コストパフォーマンス」「カスタマーサポート」「付帯サービス」

■部門別 「家族構成別」「住居別」「プラン別」

■『広域企業』【楽天ひかり】が初の総合1位

『広域企業』ランキングでは、【楽天ひかり】が初の総合1位を獲得。評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「料金プラン」「コストパフォーマンス」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の5項目で1位となりました。なかでも「料金プラン」は、調査開始以来6年連続1位を獲得しています。

利用者からは、「料金が安くなった」「セット利用でお得」といった声が寄せられており、料金面での満足度の高さが評価につながったとみられます。

あわせて『関東』『甲信越・北陸』エリアでも総合1位の結果となり、3冠を獲得。

総合2位の【ドコモ光】は、評価項目別「付帯サービス」で調査開始以来6年連続1位を獲得しました。

『インターネット回線 広域企業』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『北海道』【auひかり】が5年ぶり2度目の総合1位

『北海道』ランキングでは、【auひかり】が前回総合3位から順位を上げ、5年ぶり2度目※の総合1位を獲得。評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「通信速度・安定性」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の4項目で1位に。

あわせて『東北』エリアでも総合1位の結果となり2冠を獲得。

利用者からは、「通信速度が早く快適に使える」「繋がりやすい」など、速度の安定性を高く評価する声が多数寄せられていました。

また、総合2位の【NURO 光】は「料金プラン」「コストパフォーマンス」で2年連続の1位となりました。

『インターネット回線 北海道』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『東北』【auひかり】が初の総合1位

『東北』ランキングでは、【auひかり】が初の総合1位を獲得。

評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「通信速度・安定性」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の4項目で1位、「通信速度・安定性」では5年連続1位を獲得しました。

利用者からは「速度が早い」「回線が安定している」などの声が寄せられています。

また総合2位の【ドコモ光】は「加入・開通手続き」で5年連続1位となりました。

『インターネット回線 東北』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『関東』【楽天ひかり】が2年連続の総合1位

『関東』ランキングでは、【楽天ひかり】が2年連続総合1位を獲得しました。評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「料金プラン」「コストパフォーマンス」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の5項目で1位。「料金プラン」は5年連続1位となり、2位との差は2.0ptと、とくに得点差がみられました。

総合2位の【NURO 光】は「通信速度・安定性」で2021年から6年連続1位を獲得。利用者からは「障害がなく安定している」「とにかく速い」などの声が多く寄せられました。

また、【GMOとくとくBB光】が高評企業※に初選出となりました。

『インターネット回線 関東』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『甲信越・北陸』【楽天ひかり】が初の総合1位

『甲信越・北陸』ランキングでは、【楽天ひかり】が調査開始以来、初の総合1位を獲得しました。評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「料金プラン」「コストパフォーマンス」の3項目で1位を獲得。

「料金プラン」「コストパフォーマンス」では4年連続1位を獲得し、利用者からは、「固定費が下げられた」「ポイントが貯まりやすい」などの料金面やサービス内容に対する満足の声が多く寄せられました。

総合2位には【ドコモ光】がランクイン。「通信速度・安定性」「付帯サービス」の2項目で2年連続1位、「カスタマーサポート」では3年連続1位を獲得しました。

また、総合3位の【コミュファ光（中部テレコミュニケーション）】は、「付帯サービス」で調査開始以来、初の1位を獲得。

さらに【NCT光（エヌ・シー・ティ）】が高評企業※に初選出されました。

※高評企業＝規定人数の半数以上の回答があり、総合得点が60.0点以上の企業

『インターネット回線 甲信越・北陸』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『東海』【CCNet】が3年連続総合１位

『東海』ランキングでは、中部電力グループの【CCNet】が、昨年に続き3年連続の総合1位を獲得。評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「カスタマーサポート」「付帯サービス」の3項目で1位に。

利用者からは「対応が早い」「トラブル発生も電話対応で解決できた」などサポートに対する満足の声が寄せられています。

また、【楽天ひかり】は昨年4位から順位を上げ、総合2位にランクインし、「料金プラン」は4年連続1位を獲得。「コストパフォーマンス」では初の1位となりました。

続いて総合3位には【コミュファ光（中部テレコミュニケーション）】がランクイン。

「通信速度・安定性」では3年連続1位となりました。

『インターネット回線 東海』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『近畿』【eo光（オプテージ）】が6年連続総合1位

『近畿』ランキングでは、関西電力グループの【eo光（オプテージ）】が調査開始以来、6年連続の総合1位を獲得しました。

加えて評価項目別・部門別ランキングの全てにおいて2年連続1位を獲得。この結果は2021年の『インターネット回線』ランキング調査開始以来、『近畿』以外の地域も含めて総合1位企業による評価項目・部門すべて1位2年連続は史上初となりました。

利用者からは「安心して利用できる」「安定感があり、価格やサービスにも満足している」など、通信の安定性やサービス内容、料金面を評価する声などが多く寄せられました。

『インターネット回線 近畿』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『中国・四国』【ピカラ光（STNet）】が6年連続総合1位

『中国・四国』ランキングでは、【ピカラ光（STNet）】が調査開始以来、6年連続総合1位※を獲得しました。

評価項目別ランキングでは、全6項目中「通信速度・安定性」「コストパフォーマンス」「付帯サービス」の3項目で1位となりました。

利用者からは「通信が安定している」「セット割引がある」などの声が多く寄せられています。

総合2位の【楽天ひかり】は「加入・開通手続き」「料金プラン」「カスタマーサポート」で1位を獲得しました。また部門の住居別「戸建て」で1位となりました。

※2026年、2021年は『中国・四国』ランキングとして受賞／2025年～2022年は『四国』ランキングとして受賞

『インターネット回線 中国・四国』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■『九州・沖縄』【ドコモ光】が3年連続総合1位

『九州・沖縄』ランキングでは、【ドコモ光】が3年連続の総合1位を獲得しました。

評価項目別ランキングでは、全6項目中「加入・開通手続き」「通信速度・安定性」「料金プラン」「コストパフォーマンス」「付帯サービス」の5項目で1位。

利用者からは「安定した通信の質がいい」「料金支払いでポイントが貯まる」といった声が寄せられていました。

また、総合4位の【J:COM NET】は「カスタマーサポート」で昨年6位から順位を上げ、初の1位となりました。

利用者からは「丁寧な対応でわかりやすかった」「親切で理解しやすく説明してくれる」といった良かった声が多数みられました。

『インターネット回線 九州・沖縄』総合ランキング（2026年 オリコン顧客満足度(R)調査）

■プラン別「10G」部門

【ドコモ光】が5地域で最多1位、東海【コミュファ光】、近畿【eo光】が2年連続1位

10ギガ提供サービス利用者のうち「10ギガプランを利用している」割合は41.4%

動画視聴やオンラインゲーム、テレワークなど利用シーンの拡大により、高速・大容量通信へのニーズが高まっています。

昨年より発表しているプラン別「10G」部門では、【ドコモ光】が『広域企業』のほか『北海道』『東北』『関東』『甲信越・北陸』『九州・沖縄』の5地域で1位を獲得。『東海』では【コミュファ光（中部テレコミュニケーション）】、『近畿』では【eo光（オプテージ）】がいずれも2年連続の1位となりました。

また、10ギガ（Gbps）プラン提供23社の利用者5,602人を対象に実施した調査では、41.4％が「10ギガプランを利用している」と回答。10ギガプラン利用者からは「速度が早くストレスがない」「回線が繋がりやすい」といった声が寄せられ、高速・安定通信への満足の声が見られました。

《調査概要》 2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 インターネット回線

■発表日：2026/06/01 ■調査方法：インターネット調査 ■調査主体：株式会社oricon ME

■サンプル数/規定人数/調査企業（サービス）数

■調査期間：2026/01/22～2026/02/09、2025/01/30～2025/02/10、2024/01/24～2024/02/19

■調査対象者：性別:指定なし 年齢:18～84歳 地域:全国

条件：以下の条件を満たす人を対象とする

1）過去5年以内に光回線／CATV回線サービスに新規加入（他社からの契約変更含む）を行った人

2）自宅で光回線／CATV回線でインターネットを利用している人

3）3ヶ月以上継続して利用している人

4）企業選定に関与した人

5）料金を把握している人

ただし、マンションで一括契約している人は除く

■定義：以下すべての条件を満たすインターネット回線

＜広域企業＞

1) 光回線／CATV事業者が提供するインターネット接続サービスのうち、個人向けの光回線／CATV回線に

対応している

2) a,bいずれかに該当する

a)北海道／東北／関東／甲信越・北陸／東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄の8つの地域区分のうち、

4地域以上で展開している

b)関東／東海／近畿の主要3地域のうち、2地域以上で展開している

<各地域別>

光回線／CATV事業者が提供するインターネット接続サービスのうち、北海道/東北/関東/甲信越・北陸/

東海/近畿/中国・四国/九州・沖縄エリアにある個人向けの光回線／CATV回線に対応したサービス

▶URL: https://life.oricon.co.jp/rank_internet/

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・引用元の記載：「オリコン」または「オリコン顧客満足度(R)」による調査である旨をご記載ください。

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オリコン顧客満足度(R)調査に関する本稿は報道用資料です。報道目的以外での掲載データおよび掲載ランキングのご使用はご遠慮ください。