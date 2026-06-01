コングラントとソニー銀行が連携、小学生向け金融教育×クラウドファンディングの新しい取り組み「GIVING for FUTURE」始動――次世代の金融リテラシー向上へ

コングラント株式会社

ソーシャルセクターと企業向けに「寄付DXシステム」を提供するコングラント株式会社（本社：大阪市西区、代表取締役：佐藤正隆、以下「コングラント」）は、ソニー銀行株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：南 啓二、以下「ソニー銀行」）が主催する小学生向け金融教育「GIVING for FUTURE」において、授業プログラムの設計・コーディネートから寄付決済・管理システムの提供、クラウドファンディングの伴走支援まで、プログラム全体を一気通貫でサポートし、子どもたちの社会課題解決へのチャレンジを支援します。

なお2026年6月1日（月）より、第一号となる長野県佐久市立平根小学校（以下「平根小学校」）の6年生26名が実施する寄付型クラウドファンディングが開始となります。

「GIVING for FUTURE」特設サイト：https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforfuture.html

■ 金融教育を、学校へ。子どもたちに「社会のためにお金を動かす体験」を

ソニー銀行では、ソニーフィナンシャルグループ株式会社が掲げるサステナビリティ領域の6つの重点課題のうち「金融教育をすべての人々へ」「活き活きとした地域社会へ」への貢献を目指し、次世代への金融教育に取り組んできました。2025年10月にソニー銀行が公表した「家庭での金融教育に関する調査」では、「何を教えればよいのかわからない」という家庭での課題が浮き彫りになりました。こうした背景もあり、学校と連携した金融教育の提供を目指し、小学生向けプログラム「GIVING for FUTURE」を開始しました。

コングラントは2023年よりソニー銀行が協賛する「GIVING for SDGs(https://congrant.com/jp/corp/sonybank/givingforsdgs.html)」の運営を担ってきた実績を活かし、今回新たに小学生向けプログラム「GIVING for FUTURE」の企画設計から実施サポートまでを一気通貫で担います。

■ GIVING for FUTUREとは

子どもたちが１.お金やクラウドファンディングに関する知識を授業で学び、２.クラウドファンディングを実践することで、社会や地域の課題を自分ごととして捉え行動する体験を提供する金融教育プログラムです。

◇本プログラムの構成

１.お金やクラウドファンディングに関する授業：お金の役割・使い方・活かし方およびクラウドファンディングについて学ぶ授業

２.クラウドファンディングの実践：子どもたちが地域の課題を発見し、それをテーマに寄付型クラウドファンディングを企画・実施

◇小学生に提供する支援内容

ソニー銀行

・お金やクラウドファンディングに関する授業の実施

・クラウドファンディングプロジェクトページの制作支援

・寄付決済手数料の全額負担

・寄付決済・管理システムの費用負担

コングラント

・お金に関する授業の設計、実施サポート

・クラウドファンディングの伴走サポート

・寄付決済・管理システムの提供

■ 本プログラム参加小学校

2026年6月1日（月）時点における本プログラム参加小学校は下記2校です。昨年は、世田谷区立砧南小学校（以下「砧南小学校」）で授業を実施しました。今回の平根小学校が授業からクラウドファンディング実践まで一気通貫で取り組む初の事例となります。



◇砧南小学校（5年生147名）

お金やクラウドファンディングに関する授業

・実施日： 2025年11月19日（水）

◇平根小学校（6年生26名）

お金やクラウドファンディングに関する授業

・実施日： 2026年4月24日（金）

クラウドファンディング

6年生26名が、倒れてしまった樹齢130年の桜の木を未来へ残したいという想いから、桜材を活用した製品づくりや学校看板の作成を目指してプロジェクトを立ち上げ、本日より小学生たちがクラウドファンディングで寄付を募ります。

・プロジェクト名：6年生26名による「未来につながる桜プロジェクト」

・実施期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金） ※目標金額に到達次第、募集終了となります。

・目標金額：100万円

■ ソニー銀行 担当者コメント

本取り組みの推進にあたり、ご協力いただいたコングラントさまに心より感謝いたします。

ソニー銀行は、当社ならではの金融教育として、机上の学びに留まらず、子どもたちが社会や地域とつながりながら体験を通じて学ぶ機会を提供したいという想いから「GIVING for FUTURE」を立ち上げました。

子どもたちが自分たちのアイデアで地域課題の解決に向けてチャレンジする姿を応援するとともに、この取組がさらに広がり、持続的な発展につながることを心より期待しています。

■ 運営企業

コングラント株式会社は、ソーシャルセクターと企業向けに寄付決済を中心とする「寄付DXシステム」を提供しています。寄付募集・決済・CRMなどNPO経営に必要なすべてをワンストップで提供し、導入団体は4,000団体以上、寄付流通総額は150億円を突破しました。企業・従業員の寄付DXを推進する事業も展開し、大企業の人的資本に関連する開示項目の改善・発展に貢献しています。

【会社名】コングラント株式会社

【代表】代表取締役CEO 佐藤 正隆

【設立】2020年5月11日

【所在地】〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-22-17 江戸堀イーストビル6F