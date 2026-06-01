年間8,300億円の損失をなくす。26歳が1人で開発したBtoB営業AI「Nudge HQ」事前登録開始
株式会社Cynthia（代表取締役：原 和真）は、BtoB営業メールの作成・送信・管理を
AIが自動化するクラウドサービス「Nudge HQ」を2026年6月15日に正式リリースします。
本日より事前登録の受付を開始しました。
日本の営業職は労働時間の約25.5%を
無駄な事務作業に費やしており、これは年間約8,300億円の経済損失に相当します
（HubSpot Japan 2019年調査）
精神障害による労災認定は2024年度に過去最多の1,055件を記録し（厚生労働省）
人手不足倒産も年間427件と過去最多を更新（東京商工リサーチ）
「採用できないから倒産する」を
「採用しなくても営業できる」に変える。
無駄な工数はAIに任せ、人間は本当に価値ある仕事に集中する。
営業会社でテレアポを経験し、人材紹介で5,000人と面談、
自らも法人営業の壁に直面した26歳の起業家が、1人で開発した
BtoB営業AIが日本の営業現場の限界に挑戦します。
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【深刻化する日本の営業現場】
■年間8,300億円の経済損失
日本の営業職は労働時間の約25.5%を
無駄な移動・事務作業に費やしている
（HubSpot Japan 2019年調査）
■欧米諸国より長い長時間労働
週49時間以上働く割合が日本15.0%と
アメリカ・イギリス・フランスより高い
（厚生労働省「過労死等防止対策白書」）
■精神障害の労災認定が過去最多
2024年度の精神障害労災認定は1,055件で
初めて1,000件超え。6年連続で増加
（厚生労働省 2025年6月公表）
■人手不足倒産427件（過去最多）
うち77%が従業員10人未満の小規模企業
（東京商工リサーチ調査）
昔は「這いつくばって売上を追う」が
美徳とされた時代もありました。
しかし現代では、長時間労働を強いる企業は
ブラック企業としてブランドが失墜し、
採用市場から見放される時代です。
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【開発者のストーリー】
開発者の原 和真（26歳）は、営業会社で個人宅向けテレアポを経験。
1日数百件の電話をかけ続けた現場で、
「人間を消耗させる営業」の限界を見ました。
その後、人材紹介業で5,000人以上と面談。
中小企業の採用現場で見た光景は、
「営業ができる人を採用したくてもできない」という深刻な人手不足でした。
独立後、自身も法人向けサービスを
展開する経営者となった原は、ある壁にぶつかりました。
「事業を伸ばすには法人営業が不可欠。
でも、リスト作成・メール作成・追客管理に
毎日数時間が消えていく。
これは売上に直接関わらない作業なのに、避けて通れない」
この絶望が、Nudge HQ開発の起点でした。
「採用が答えではない。営業の無駄な工数そのものをAIで解決すべきだ」
自分自身がユーザーとなるプロダクトを、1人で開発しました。
株式会社Cynthia代表取締役：原 和真
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【Nudge HQの特徴】
１.AIによるリスト自動収集
業種・エリアを指定するだけで
ターゲット企業のリストを自動生成
２.1社ごとに完全パーソナライズ
各企業のHPをAIが分析し、その企業固有の課題に合わせて
1社ずつ異なるメールを自動生成
３.追客の完全自動化
返信・配信停止を検知したら自動停止
４.使うほど賢くなる業種別AI
返信があったメールパターンを学習
５.再営業の自動化
追客完了から3ヶ月後に自動でリストへ復活させ、
最新のHP情報をもとに再アプローチ。
見込み客を見逃しません。
1社ごとのメール文の確認と送信ボタンは、必ず人間が押す設計。
AIは下準備を担い、最終的な判断は人間が行います。
クライアントとの信頼関係を
何より大切にしているからです。
「営業マン1人分の工数を、月98,000円で削減」を実現します。
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【Nudge HQが解決する社会課題】
■8,300億円の経済損失を取り戻す
リスト作成・メール作成・追客管理を全てAIが自動化。
営業時間の25.5%を取り戻します。
■長時間労働からの解放
営業職がAIに任せられる業務を全て任せ、
人間にしかできない仕事に集中できます。
■精神障害リスクの低減
「数を打つ営業」をAIに任せることで
営業職の心理的負荷を大幅に削減します。
■採用力の強化（副次効果）
営業を自動化することで経営層は本来時間を割くべき
「採用」に集中できます。
採用には
・求人票の作成
・面接の実施
・採用LPの整備
・SNSでの採用発信
これらに本来時間を割くべき経営層が
営業に追われて手が回らないのが現実です。
Nudge HQが自動化するのは
「リスト作成」「メール文の下書き」「追客のタイミング管理」など、
人間がやらなくていい作業だけです。
メール文の最終確認、送信の判断、
顧客との対話は必ず人間が行います。
AIに任せていいことと、人間がやるべきことを、
明確に分けて設計しました。
人間は人間にしかできない仕事に集中するべきです。
経営者は「採用」に時間を割けるようになり、
営業担当者は「クライアントとの本質的な対話」に
集中できるようになります。「無駄な工数を、人間から解放する」
これがNudge HQが目指す未来です。
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【料金プラン】
Light：\98,000/月（2,000ユニット）
Standard：\298,000/月（6,000ユニット）
Pro：\498,000/月（20,000ユニット）
Enterprise：お問い合わせ
事前登録特典：通常100ユニットの無料トライアルを200ユニットに増量。
実際のダッシュボード画面
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【リリーススケジュール】
2026年6月1日：事前登録開始
2026年6月15日：正式リリース
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【会社概要】
株式会社Cynthia
代表取締役：原 和真
事業内容：BtoB営業AIツール「Nudge HQ」の
開発・提供、
中小企業の反響改善・採用改善支援
URL：https://nudge-hq.co.jp
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【参考データの出典】
・HubSpot Japan「日本の営業に関する意識・実態調査」（2019年）
・厚生労働省「令和4年版 過労死等防止対策白書」
・厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」（2025年6月公表）
・東京商工リサーチ「人手不足倒産」調査
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本件に関するお問い合わせ：
株式会社Cynthia
担当：原 和真
URL：https://nudge-hq.co.jp