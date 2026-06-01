年間8,300億円の損失をなくす。26歳が1人で開発したBtoB営業AI「Nudge HQ」事前登録開始

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株式会社Cynthia



株式会社Cynthia（代表取締役：原 和真）は、BtoB営業メールの作成・送信・管理を


AIが自動化するクラウドサービス「Nudge HQ」を2026年6月15日に正式リリースします。



本日より事前登録の受付を開始しました。




日本の営業職は労働時間の約25.5%を


無駄な事務作業に費やしており、これは年間約8,300億円の経済損失に相当します


（HubSpot Japan 2019年調査）



精神障害による労災認定は2024年度に過去最多の1,055件を記録し（厚生労働省）


人手不足倒産も年間427件と過去最多を更新（東京商工リサーチ）



「採用できないから倒産する」を


「採用しなくても営業できる」に変える。



無駄な工数はAIに任せ、人間は本当に価値ある仕事に集中する。



営業会社でテレアポを経験し、人材紹介で5,000人と面談、


自らも法人営業の壁に直面した26歳の起業家が、1人で開発した


BtoB営業AIが日本の営業現場の限界に挑戦します。



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【深刻化する日本の営業現場】


■年間8,300億円の経済損失


日本の営業職は労働時間の約25.5%を


無駄な移動・事務作業に費やしている


（HubSpot Japan 2019年調査）



■欧米諸国より長い長時間労働


週49時間以上働く割合が日本15.0%と


アメリカ・イギリス・フランスより高い


（厚生労働省「過労死等防止対策白書」）



■精神障害の労災認定が過去最多


2024年度の精神障害労災認定は1,055件で


初めて1,000件超え。6年連続で増加


（厚生労働省 2025年6月公表）



■人手不足倒産427件（過去最多）


うち77%が従業員10人未満の小規模企業


（東京商工リサーチ調査）


昔は「這いつくばって売上を追う」が


美徳とされた時代もありました。



しかし現代では、長時間労働を強いる企業は


ブラック企業としてブランドが失墜し、


採用市場から見放される時代です。



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【開発者のストーリー】


開発者の原 和真（26歳）は、営業会社で個人宅向けテレアポを経験。



1日数百件の電話をかけ続けた現場で、


「人間を消耗させる営業」の限界を見ました。



その後、人材紹介業で5,000人以上と面談。



中小企業の採用現場で見た光景は、


「営業ができる人を採用したくてもできない」という深刻な人手不足でした。


独立後、自身も法人向けサービスを


展開する経営者となった原は、ある壁にぶつかりました。


「事業を伸ばすには法人営業が不可欠。



でも、リスト作成・メール作成・追客管理に


毎日数時間が消えていく。



これは売上に直接関わらない作業なのに、避けて通れない」


この絶望が、Nudge HQ開発の起点でした。



「採用が答えではない。営業の無駄な工数そのものをAIで解決すべきだ」


自分自身がユーザーとなるプロダクトを、1人で開発しました。




株式会社Cynthia代表取締役：原　和真

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【Nudge HQの特徴】


１.AIによるリスト自動収集


業種・エリアを指定するだけで


ターゲット企業のリストを自動生成



２.1社ごとに完全パーソナライズ


各企業のHPをAIが分析し、その企業固有の課題に合わせて


1社ずつ異なるメールを自動生成



３.追客の完全自動化


返信・配信停止を検知したら自動停止



４.使うほど賢くなる業種別AI


返信があったメールパターンを学習



５.再営業の自動化


追客完了から3ヶ月後に自動でリストへ復活させ、


最新のHP情報をもとに再アプローチ。


見込み客を見逃しません。


1社ごとのメール文の確認と送信ボタンは、必ず人間が押す設計。



AIは下準備を担い、最終的な判断は人間が行います。



クライアントとの信頼関係を


何より大切にしているからです。



「営業マン1人分の工数を、月98,000円で削減」を実現します。






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【Nudge HQが解決する社会課題】



■8,300億円の経済損失を取り戻す


リスト作成・メール作成・追客管理を全てAIが自動化。


営業時間の25.5%を取り戻します。



■長時間労働からの解放


営業職がAIに任せられる業務を全て任せ、


人間にしかできない仕事に集中できます。



■精神障害リスクの低減


「数を打つ営業」をAIに任せることで


営業職の心理的負荷を大幅に削減します。



■採用力の強化（副次効果）


営業を自動化することで経営層は本来時間を割くべき


「採用」に集中できます。



採用には


・求人票の作成


・面接の実施


・採用LPの整備


・SNSでの採用発信



これらに本来時間を割くべき経営層が


営業に追われて手が回らないのが現実です。



Nudge HQが自動化するのは


「リスト作成」「メール文の下書き」「追客のタイミング管理」など、


人間がやらなくていい作業だけです。



メール文の最終確認、送信の判断、


顧客との対話は必ず人間が行います。



AIに任せていいことと、人間がやるべきことを、


明確に分けて設計しました。



人間は人間にしかできない仕事に集中するべきです。



経営者は「採用」に時間を割けるようになり、


営業担当者は「クライアントとの本質的な対話」に


集中できるようになります。「無駄な工数を、人間から解放する」



これがNudge HQが目指す未来です。


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【料金プラン】


Light：\98,000/月（2,000ユニット）


Standard：\298,000/月（6,000ユニット）


Pro：\498,000/月（20,000ユニット）


Enterprise：お問い合わせ


事前登録特典：通常100ユニットの無料トライアルを200ユニットに増量。




実際のダッシュボード画面

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【リリーススケジュール】


2026年6月1日：事前登録開始


2026年6月15日：正式リリース


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【会社概要】


株式会社Cynthia


代表取締役：原 和真


事業内容：BtoB営業AIツール「Nudge HQ」の


　　　　　開発・提供、


　　　　　中小企業の反響改善・採用改善支援


URL：https://nudge-hq.co.jp


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【参考データの出典】


・HubSpot Japan「日本の営業に関する意識・実態調査」（2019年）


・厚生労働省「令和4年版 過労死等防止対策白書」


・厚生労働省「令和6年度 過労死等の労災補償状況」（2025年6月公表）


・東京商工リサーチ「人手不足倒産」調査


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本件に関するお問い合わせ：


株式会社Cynthia


担当：原 和真


URL：https://nudge-hq.co.jp