オリジナルツールで要望に合わせたカスタム設定がワンタッチに Windowsタブレット「TW2A-N9シリーズ」アップデート実装

オーディーエス株式会社

業務用情報端末メーカーのオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長潔）は、好評発売中の業務用Windowsタブレット「TW2A-N9シリーズ」（TW2A-NF9LTA/TW2A-N9LTA/TW2A-N9LT）に、お客様の使用用途や環境に合わせたカスタム設定がワンタッチでできるオリジナルツール「EZtools（イージーツールズ）」を追加するOSアップデートを2026年6月出荷分より実装します。

「EZtools」として、AC連動シャットダウン設定やUSBメモリ・内蔵カメラの無効化など、通常は別途キッティング作業が必要であったり、複雑な設定メニュー操作が必要であったりする作業がワンタッチで簡単にできるツールを新たに提供します。それぞれの機能は、Windowsの設定メニューからも設定可能ですが、設定にはいくつもの階層があり不慣れな現場担当者には手間がかかるものです。お客様ごとの使用用途や環境に合わせたそれぞれの設定をワンタッチでできるミニアプリ化することで、時間のかかる設定作業やキッティングの手間や費用を省くことができ、各種業務やビジネスでの使用の幅を拡げ、業務を簡素化します。さらには、近年さまざまな業界で社会問題化している人手不足・人材確保が難しい業界の業務省力化・効率化にも貢献します。

本件ニュースリリースページ： https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260601.html

設定可能ツール

本機能は当社製Windowsタブレット「TW2A-N9シリーズ」（TW2A-NF9LTA/TW2A-N9LTA/TW2A-N9LT）専用となり無償で搭載されるもので、今後販売する製品には標準搭載されて出荷されます。

また、すでに該当端末をご使用中で「EZtools」の利用をご希望のお客様については、お問い合わせフォームからご相談ください。

■設定可能ツール

・AC連動シャットダウン

AC給電停止時の自動シャットダウン機能を「使用する」「使用しない」をワンタッチ設定できます。

・SDスロット無効化

microSDメモリーカードスロットの使用制限「オン」「オフ」をワンタッチ切り替えできます。

・USBメモリ無効化

USBストレージの「使用許可」「使用禁止」をワンタッチ切り替えできます。



・製品シリアルをPC名に設定

シリアルナンバーをPC名として設定し端末管理したいときに便利です。

※シリアルナンバーは製品の背面ラベルに記載されています。

・内蔵カメラ無効化

前面/背面カメラそれぞれの「有効」「無効」をワンタッチ切り替えできます。

■Windowsタブレット 現行品ラインナップTW2A-NF9LTA(https://biz.ods.co.jp/product.php?id=698)

NFCリーダー/ライター搭載

TW2A-N9LTA(https://biz.ods.co.jp/product.php?id=697)

今回のツールは、実際に当社製品をお使いのお客様からのご意見・ご要望を受け開発したものです。当社は、今後もお客様からの要望を反映し、お客様に寄り添った製品・サービスを提供していきます。

また、導入前でも、お客様の特定用途システムとの連携など、お客様のご要望に合わせたご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

※TW2A-N9LTは、販売終了モデルです。

●掲載画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。画面はハメコミ合成です。●記載されている内容、仕様等は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上にてご確認ください。

［商標について］

ODSロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

【オーディーエス株式会社】

本社所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5 東京神田須田町ビル8階

鳥取事業所 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地

資本金 1億円 （2025年3月末現在）

創業年月日 2010年12月1日

設立年月日 2022年9月1日

代表者 代表取締役社長 砂長 潔

事業領域 ソリューション事業（業務用・施設用途向けハードウェア事業）

コミュニケーションサービス事業（企業様向けアウトソーシング事業）

企業Web https://ods.co.jp

当社は、業務用タブレットPCメーカーの「ODS株式会社」とPC製品・AV製品の修理全般、コールセンターを核にしたサポートを行う「ODSコミュニケーションサービス株式会社」の2つの会社の事業を吸収し、2022年に新生「オーディーエス株式会社」として誕生いたしました。それぞれ国内のメジャーなPCメーカーと音響機器メーカーが前身であり、長らく蓄積してきた、もの作りのノウハウと徹底した顧客志向が財産であると捉えています。各企業様との出会いとお付き合いを最重要視しており、お取引先様の「業務の効率化」や「お客様満足度の向上」への貢献を通じて、「企業価値向上」や「ブランドイメージの向上」、「次の時代を見据えた新たなValue」を提供してまいります。