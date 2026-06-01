Redmineのクラウド版「My Redmine」に大容量1.5TBの「エンタープライズ1.5TBプラン」が新登場！

ファーエンドテクノロジー株式会社

ファーエンドテクノロジー株式会社（所在地：島根県松江市 代表取締役：前田剛）は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアRedmineのクラウドサービス「My Redmine」において、新たなプランとして「エンタープライズ1.5TBプラン」を2026年6月1日より提供開始いたしました。



本プランは、従来の「エンタープライズプラン（ストレージ容量800GB）」の機能はそのままに、より大きな容量を必要とするお客様向けに、1.5TBのストレージを備えた新プランとしてラインアップに追加したものです。（※従来の「エンタープライズプラン」も引き続きご利用いただけます）

■ エンタープライズ1.5TBプランの特長

ストレージ1.5TB、2,000ユーザーの「エンタープライズ1.5TBプラン」が新登場

本プランは、コストパフォーマンス高く1.5TBの大容量ストレージをご利用いただけるのが最大の特長です。膨大な数のファイルや動画など1ファイルあたりのサイズが大きいデータも、容量不足を気にすることなくMy Redmineへ蓄積・一元管理できます。

■ プラン概要

月々40,000円（税別）で、1.5TBのストレージ、2,000ユーザーまでご利用いただけるプランです。

- ストレージ容量：1.5TB- ユーザー数：2,000ユーザー- 料金：月額 40,000円（税別）My Redmineのプラン

「エンタープライズ1.5TBプラン」と既存の「エンタープライズプラン」との違いは、ストレージ容量です。大容量のストレージをご希望の場合は、「エンタープライズ1.5TBプラン」をご検討ください。

なお、既存プランの内容に変更はありません。

My Redmineのサービス内容・料金ページ(https://hosting.redmine.jp/service/)

■ My Redmineとは

「My Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」を互換性を保ったままクラウド上で利用できるサービスです。プロジェクトのタスク管理、スケジュール管理、情報共有が簡単に行える豊富な機能を備え、チームのプロジェクト進行を支援します。My Redmineでは、独自の機能拡張や充実したサポート体制により、多くの企業・組織に導入されています。

My Redmineのウェブサイト

【導入事例一覧】

My Redmineはセントラル硝子株式会社様、丸紅ITソリューションズ株式会社様、住友重機械工業株式会社様など1,700社以上の企業・団体に導入していただいています。

導入事例一覧(https://hosting.redmine.jp/)

Redmineとファーエンドテクノロジー株式会社

「Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。2026年6月にはリリース20周年を迎えます。日本でも多くの企業で利用されているプロジェクト管理ツールです。

ファーエンドテクノロジーは会社設立以来、「Redmine」の開発に協力してきました。弊社代表の前田は、Redmineの開発メンバー（コミッター）として、世界中のエンジニアから送られる機能のパッチの取り込みやレビューを行うなど積極的に活動しています。

Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり(https://www.farend.co.jp/redmine/)

会社概要

本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19168/table/38_1_368a1ea4d414873d685a65edb6333011.jpg?v=202606010951 ]

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