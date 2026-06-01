AI活用のポジティブメッセージアプリ「HOMMIK」米国およびグローバル（英語圏）に正式ローンチ

DXアドバイザリー合同会社

2026年6月1日／東京

絶え間ない通知や自己改善へのプレッシャーにあふれる現代のデジタル環境の中で、1日1通の穏やかなメッセージを届けるモバイルアプリがこの3月国内向けに誕生しました。

DX Advisory LLC（本社：東京都）が開発したライフスタイル・リフレクションアプリ「HOMMIK（ホミック）」は、米国およびグローバル英語圏においてiOSおよびAndroidで正式に提供を開始しました。HOMMIKは、ユーザーに負担をかけることなく、マインドフルネスや感情のバランス、そして持続可能で現実的なポジティブ思考をサポートすることを目的としています。

現代社会では、常に向上し続けることや成果を出し続けることが求められ、自身の歩みを振り返る時間を持つことが難しくなっています。HOMMIKはそのような状況に対する問いから生まれました。自己最適化を促すアプリをさらに増やすのではなく、1日わずか1分でも立ち止まり、自分を整える時間を持てる“静かな空間”をつくることを目指しています。

北欧の朝の静けさから着想を得た「HOMMIK」という名称は、エストニア語で「朝」を意味します。そのコンセプトは、強いモチベーションや過度な前向きさではなく、やさしく一日を始めるという思想を反映しています。

HOMMIKは、選択したアバターを通じて1日1通のメッセージを届けます。シンプルで洗練されたインターフェースにより、忙しい日常の中でも無理なく継続できる設計となっています。

また、アダプティブAIを活用し、ユーザーの設定や利用傾向に応じてメッセージをパーソナライズします。テクノロジーでありながらも、押し付けがましくない、人に寄り添う体験を目指しています。

DX Advisory LLC CEO 石田雄太は次のように述べています。

「HOMMIKは、がんばり続けることを求めるのではなく、静かに整える時間を届けたいという想いから生まれました。励ましは、圧力ではなく、やさしさであるべきだと考えています。」

本アプリは無料でダウンロード可能で、広告非表示、アバターのカスタマイズ、メッセージ履歴の拡張閲覧などのプレミアム機能も提供しています。現在、英語および日本語に対応しており、今後もグローバル展開を見据え機能拡充を進めていきます。

HOMMIKは、米国および英語圏市場にてApple App StoreおよびGoogle Play Storeで提供中です。

詳細はこちら(https://www.hommik.me/en/lp02)

米国および英語圏市場向け画像国内むけ画像

DXアドバイザリー合同会社について

DXアドバイザリー合同会社は、東京を拠点とするテクノロジー企業です。実践的なDXコンサルティングだけでなく、人間中心設計を重視し、現在自社プロダクトとして持続可能なウェルビーイングと日々の習慣づくりを支援するHOMMIKを開発運用しています。

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