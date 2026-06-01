【スペースの価値を最大化】土地活用の動的マッチングサービス『SITE PORT』を提供開始！

ランディット株式会社



モビリティインフラ事業・不動産テック事業・建設テック事業を手掛けるランディット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤林 謙太、以下ランディット）は、全国の空きスペースと最適な土地活用事業者を高度に結びつける空間マッチングサービス「SITE PORT（サイトポート）」を、2026年6月1日（月）より提供開始いたしました。

SITE PORTの詳細はこちら https://site-port.com/

従来のスペース活用に潜む、構造的な「機会損失」

現在、都市のあらゆる場所で深刻な「空間の機会損失」が発生しています。 従来の不動産・スペース活用は情報が極めて閉鎖的であり、土地オーナーや利用者は十分な比較検討を行うことができませんでした。また、個々の事業者が単一の目的（例：単なる月極駐車場、単なる資材置き場など）で硬直的に事業を進めるケースが多く、時間帯や需要の変化、さらには異なるサービス同士のコラボレーションといった「土地のポテンシャルに合わせた柔軟な提案」が困難でした。

結果として、本来その空間が持つはずの「真の価値」を最大化できていないのが現状です。ランディットはこの構造的な課題を打破すべく、独自に構築してきた強固なデータインフラを基盤とした「SITE PORT」を開発いたしました。

『SITE PORT』の3つの特徴

SITE PORTは、世の中に存在するあらゆるスペースと土地活用事業者をつなぎ、その土地に合わせたベストな活用方法をご提案する空間データプラットフォームです。

1. 空間のポテンシャルを解放する「動的マッチング」

眠っている空きスペースの場所・台数・サイズ・稼働状況に対し、「電動キックボード」「カーシェア」「倉庫」「自動販売機」など、日本中の多種多様な土地活用手法の中から、その瞬間に最も価値を生む選択肢をリアルタイムにマッチングします。

2. ランディットが持つ「空間の稼働データ」との連動

ランディットは、展開する各プロダクト（at PORT、AIMO、PIT PORT等）を通じて、「どこに、いつ、どんな需給のアンバランスが発生するか」というリアルタイムな空間稼働データを蓄積しています。この予測データを掛け合わせることで、勘や経験に頼らない、データドリブンな土地活用を実現します。

3. 従来つながらなかったプレイヤー同士のコラボレーション

単一の事業者による硬直的な活用に縛られることなく、時間帯や需要に応じてあらゆるサービスや事業者を柔軟に組み合わせます。情報の非対称性を解消し、外部プレイヤーとの新たな掛け算を生み出します。

ランディットが目指す「土地活用」のその先

ランディットは、様々なプロダクトを通して、「都市の未活用スペース」と「人・車・物流の動き」の実データ＝“空間の稼働データ”を常に収集しています。

私たちはこれらを統合し、都市全体の需給をリアルタイムで取得・制御する「都市OS（Urban OS）」、そしてAIによる需要予測や空間割り当てを実現する「空間データプラットフォーム（SDP）」というフィジカルAIインフラの構築を目指しています。

かつてGoogleがWebの入口を握り、世界の情報を整理したように、ランディットはリアルな都市空間を制御するAIインフラを担います。 「この場所は、今どう使われているか？ そして次、どう使われるべきか？」 これを誰よりも正確に把握し、そのデータを世の中にAPIとして供給する。SITE PORTを通じて、閉ざされていた空間情報を解放し、あらゆる外部プレイヤーがそのプラットフォーム上で新たなサービスやコラボレーションを創り出す、そんな「都市そのものが最も効率的に駆動する未来」を、私たちは実現します。

ランディット株式会社について

ランディット株式会社は、「世の中に最適と豊かさを提供し、人々の営みに欠かせない存在に」をミッションに、衛星×IoT×AI×データにより、幅広いソリューションを提供するスタートアップ企業です。パーキングAIエージェント「at PORT」をはじめ、定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」、予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」、AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」、月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」、コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」、リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」等のサービスを展開しています。

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

ランディット株式会社 広報担当

メールアドレス：info@landit.co.jp

ランディット株式会社 会社概要

会社名 ：ランディット株式会社

代表者 ：代表取締役 藤林 謙太

本社 ：〒163-0440 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング40F

関西支社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12 東京建物梅田ビル12F

事業内容：

・パーキングAIエージェント「at PORT（アットポート）」

・予約式駐車場サービス「PIT PORT（ピットポート）」

・定期駐車場管理サービス「SYNC PORT（シンクポート）」

・AIカメラによる運営システム「AIMO Parking（アイモパーキング）」

・月極駐車場のオンラインマーケット「PARK STOCK（パークストック）」

・コインパーキング、商業施設駐車場などの検索・精算アプリ「PARK FLOW（パークフロー）」

・リアルタイム遠隔臨場「LiveBiz（ライブビズ）」

・衛星×AIによるデータソリューション事業

URL：https://landit.co.jp/