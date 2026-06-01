医療機関向け文書作成環境を刷新、「ATOK Medical 2026」「JUST Medical 2026」を 9月1日(火)より発売

株式会社ジャストシステム

株式会社ジャストシステム（本社：東京都港区、代表取締役社長：関灘 恭太郎）は、医療向け日本語入力システム「ATOK Medical 2026」と医療向けオフィス統合ソフト「JUST Medical 2026」を、9月1日（火）より発売します。

いずれも医療機関向けのライセンス商品で、オープン価格です。

全国の医療機関や薬局などで患者データを共有するため、厚生労働省が推進する「電子カルテ情報共有サービス」が、2027年初頭より運用開始予定です。情報の円滑な連携が期待される一方で、標準コードを用いた文書作成の負担増が医療機関の課題となっています。

この課題に対し、入力効率の向上を実現した「ATOK Medical 2026」と、運用コストを最適化する「JUST Medical 2026」を提供します。医師の業務負担軽減と診療情報の標準化により、医療の質向上に貢献します。

【ATOK Medical 2026】

■医学辞書の標準搭載と最新エンジンにより、入力時間を35%(*1)削減

医療機関特有の語彙や文脈を深く理解するよう変換エンジンをさらに最適化しました。加えて、診療科別の病名や医薬品、検査項目などの医療専門用語を61万語以上収録した「医学辞書プラス2026 for ATOK」を標準搭載。最新エンジンと辞書の連携強化により、病名を含む複雑なフレーズでも意図通りの変換が可能となります。医師の入力時間を約35%(*1)削減することで、電子カルテや医療レポートの作成効率が高まり、医療機関の業務負担軽減に大きく貢献します。

*1 当社調べ。医療用テキスト(5,272文字)を用い、標準的な日本語入力システムと入力・修正にかかる時間を比較。（2026年5月現在）

【JUST Medical 2026】

■システム刷新コストを抑え、診療情報の標準化を実現

「JUST Medical 2026」は、Microsoft Officeとの高い互換性を備え、コスト削減を可能にする国産オフィスソフトです。既存のシステム資産を無駄なく活用しながら、スムーズなリプレースとデータの標準化を同時に実現します。

ワープロソフト「JUST Note 6」では、新たにWordのマクロ実行に対応しました。既存の帳票作成システムを維持したまま移行できるため、システム刷新に伴う再構築コストや開発期間を大幅に抑制します。

表計算ソフト「JUST Calc 6」は、Excel 365/2024と高い互換性を誇り、現在使用している複雑なExcelファイルをそのまま利用できます。さらに、病名等を標準コード（ICD-10等）へ自動変換する機能を搭載。各種診断書や申請書作成におけるコード照会・転記作業の負担を解消し、利便性を損なうことなく標準化を支援します。

* Micorosoft、Excel、Microsoft 365、PowerPoint、Wordは、マイクロソフト グループの企業の商標です。

* 記載された社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7597/table/583_1_90f91904ecfcd3a3f1339c3578eb669c.jpg?v=202606010951 ]

【Q&A】

商品構成

Q：「ATOK Medical」とはどのような商品ですか？

A：医薬品や症状などの医療用語を含む文章を的確に変換する、医療向けに最適化した日本語入力ソフトです。電子カルテシステム普及時の2013年より提供を開始し、診療記録・医療事務の効率化を長年支援しています。

Q：「JUST Medical」とはどのような商品ですか？

A：「ATOK Medical」に加え、Microsoft 365/Office 2024に対応し、Word、Excel、PowerPointとのファイル互換性を高めた、「JUST Office」を搭載しています。「JUST Office」は、約900自治体*への導入実績を誇る、信頼性の高い国産オフィス統合ソフトです。

（* 2026年4月現在、導入実績のある自治体を集計）

Q：電子カルテ更新時に「JUST Medical 2026」を導入するメリットは？

A：医療従事者の負担を増やさず「コスト削減」と「情報の標準化」を同時に実現できる点です。

文書作成時に病名等を標準コード（ICD-10等）へ自動変換する機能を備えており、日常の診療業務を圧迫することなく、医師の働き方改革（残業規制）と院内の情報標準化を推進します。

さらに、高額な他社ソフトからのリプレースによりIT予算を最適化します。最新のExcel互換やWordマクロ継承により、既存の資産を活かしたスムーズなシステム刷新を支援します。

Q：長年蓄積された大量のWord帳票やマクロは、既存システムとの連携を維持したまま「JUST Medical 2026」へ移行できますか？

A：はい。新たにWordマクロ（VBA）の実行に対応し、既存の運用を維持したまま移行可能です。各部門で運用されてきたマクロをそのまま継承できるため、システム刷新に伴う再構築コストや開発期間を大幅に抑制します。

Q：汎用ソフトではなく、あえて「JUST Medical」を選ぶ理由は？

A：日本の医療に特化し、電子カルテの導入期から医療機関を支えてきた「専門性」と、汎用ソフトにはない国内開発のオフィスソフトとしての「コスト合理性」を兼ね備えているためです。

毎年の診療報酬改定に対応する「医学辞書」や「ATOK Medical」を提供し、医療用語の入力業務を支援してきました。「JUST Medical」は、これら長年培った日本語技術と、オフィスソフトを融合し、医療情報の標準化を進めることができます。日本の医療環境に最適化された文書作成環境と長期サポートを提供し、医療機関の安定的な経営と医療の質向上に貢献します。