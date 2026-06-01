ユニーリサーチ、国内初のスクリーニング出現率予測が可能な「回収シミュレーター」をリリース

株式会社プロダクトフォース

株式会社プロダクトフォース（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：浜岡 宏樹）が運営する国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」は、アンケートの回収可能数や出現率を予測できる新機能「アンケート回収シミュレーター」をリリースしました。

本機能の最大の特徴は、配信セグメントや出現率を踏まえて回収可能数をすぐに確認できる点です。特に、AIがスクリーニング出現率を予測し、画面上ですぐに結果を確認できる機能は日本初※となります。希望する回収サンプル数を得られるかを事前に確認できるのはもちろん、これまで専門家の経験則に頼りがちだった出現率の見立てを手軽に行えるようになり、よりスピーディーで確度の高いアンケート調査を実現します。

（※自社調べ。2026年6月1日時点、日本国内のセルフ型アンケートサービスにおいて。）

■背景

ユニーリサーチは、マーケターや新規事業担当者、プロダクトマネージャーなど、リサーチの専門家に限らず幅広いビジネスパーソンに利用されるセルフリサーチ型のサービスです。

従来のアンケート調査では、希望する回収数が集まるか、またスクリーニングを行う場合の出現率がどの程度になるかを、調査会社に確認依頼するのが一般的でした。一方でセルフ型サービスでは、これらの予測が実務担当者の経験則に委ねられており、「希望数が本当に集まるのか」「対象者が想定どおり出現するのか」は、調査前の大きな不安要素となっていました。

特に出現率の予測は、過去の調査実績やパネルの知見が必要となるため、セルフ型では自動化が難しい領域とされてきました。ユニーリサーチは、この課題に対し、AIによる出現率予測と、その結果を設問作成画面上でその場に表示する仕組みで応えます。設定している内容からすぐに予測を確認でき、希望数の回収が難しい場合は、ボトルネックとなっている設定項目も特定できます。本機能は、すべてのアンケート調査で無料でご利用いただけます。

■アンケート回収シミュレーターの特徴

1. 回収数の見込みを確認

設定したアンケート内容で、希望する回収数を回収できるかを配信前に確認できます。回収が不足する可能性がある場合、ボトルネックとなっている設定内容の分析が表示されます。

2. スクリーニングの出現率をAIが予測し、画面上ですぐに確認（日本初※）

スクリーニング設問がある場合、AIが出現率（スクリーニングの通過率）を予測。設問作成画面上で、設定を調整しながらその場で結果を確認できます。これまで担当者の勘や別途の事前調査に頼っていた出現率の見立てを、画面を離れることなく把握できます。

（※自社調べ。2026年6月1日時点、日本国内のセルフ型アンケートサービスにおいて。）

回収シミュレーションの様子

3. 回収までの所要時間をお知らせ

希望数の回収が見込まれる場合は、回収スピードを事前に確認いただけます。

所要時間の表示

※本機能は無料でご利用いただけます。

無料ウェビナー開催

「アンケートを取ったものの、うまく分析できていない」「クロス集計って何から始めればいいかわからない」--こんなお悩みはありませんか？調査設計の基本から、ユニーリサーチのクロス集計表機能を実際に操作しながら学べるハンズオン形式のセミナーとなっておりますので、奮ってご参加ください。

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意思決定につなげる調査設計＆クロス集計ハンズオンセミナー

日時：2026年6月24日(水) 16:00～17:00

形式：オンライン（Zoomウェビナー）

参加費：無料

講師 ：株式会社プロダクトフォース 穴井・新後閑

詳細・お申込みはこちら :https://unii-research.connpass.com/event/395193/ウェビナーのお申込みはこちら（無料）

ユニーリサーチについて

「ユニーリサーチ」は、“最短当日・従来調査コストの10分の1以下”でユーザーリサーチを実施でき、登録企業数・インタビュー調査件数でNo.1※を獲得している国内最大級のダイレクトリサーチプラットフォームです。累計3,600社・86,000件以上のご利用をいただいており、「オンラインインタビュー」、「アンケート」、「訪問調査」、「会場調査」、「ホームユーステスト」と様々なリサーチニーズに幅広く対応しております。

公式サイト：https://unii-research.com/business

※コンシューマー向けセルフインタビュー調査サービスの年間インタビュー調査件数（調査期間：2024年9月～2025年8月）、ユニーク登録企業数（調査期間：2025年8月末時点）、（株）東京商工リサーチ調べ

公式サイト：https://unii-research.com/business/

株式会社プロダクトフォース 会社概要

会社名：株式会社プロダクトフォース

代表者：代表取締役CEO 浜岡 宏樹

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー 23F

設立：2023年1月

事業内容：ダイレクトリサーチプラットフォーム「ユニーリサーチ」の開発・運営

コーポレートサイト：https://productforce.co.jp