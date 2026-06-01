IGアリーナが「令和８年度『電波の日・情報通信月間』記念式典」にて「東海情報通信懇談会会長表彰」を受賞

株式会社愛知国際アリーナ

IGアリーナを運営する株式会社愛知国際アリーナ（名古屋市、代表取締役社長：寛司 久人）は本日、総務省東海総合通信局が東海情報通信懇談会と開催する「令和8年度『電波の日・情報通信月間』記念式典」（※1）において「東海情報通信懇談会会長表彰」を受賞しました。

この賞は、電波利用又は情報通信の発展に貢献した個人・団体に対する表彰で、2026年2月15日にIGアリーナで開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」において、IGアリーナとして初めてIOWNを活用して実施した「IOWNスペシャルステージ」が評価されたものです。

IGアリーナと横浜BUNTAIをリアルタイムで接続し、２つの会場で展開されるFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEの2組のステージが距離を超えてひとつとなる、IOWNを活用した次世代型連動ライブ演出を全国で初めて実現しました。

※1. 電波利用または情報通信の発展に貢献した個人・団体に対する表彰式

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2026/0527-2.html

■東海情報通信懇談会会長表彰

受賞者：

株式会社NTTドコモ

（執行役員 コンシューマーサービスカンパニー エンターテイメントプラットフォーム部長 櫻井 稚子）

株式会社愛知国際アリーナ

（取締役 勝亦 健）

NTT西日本株式会社

（東海支店 設備部長 本多 裕治）

NTT 東日本株式会社

（マーケティング統括本部 ビジネス開発本部 クラウド＆ネットワークビジネス部長 滝川 大介）

受賞概要：

IOWNを活用して離れた会場をリアルタイムに接続する大規模イベント演出を全国で初めて実現し、情報通信技術を活用した新たなエンターテインメント及びビジネスサービスの創出に多大な貢献をした功績が評価されました。

■「IGアリーナ」の通信環境について

IOWNは、超低遅延、超低消費電力、超大容量通信を特徴とする、NTTグループが推進する次世代コミュニケーション基盤構想です。遠隔地同士でも時間差を感じさせないコミュニケーションを可能にし、エンターテインメントや産業分野の可能性を広げます。

IGアリーナは、IOWNに必要な設備を常設しつつ、最先端の通信技術を実際のエンターテインメントの場で活用・検証できる環境を備えた施設として、次世代通信の社会実装に取り組むとともに、新たなライブ体験の創出を推進してまいります。

■IGアリーナ初の次世代型連動ライブ

横浜BUNTAIのCANDY TUNEのパフォーマンス映像をIGアリーナへリアルタイムで接続し、FRUITS ZIPPERと一体化したステージを展開。LEDから浮かび上がるバーチャル登場や、両会場の歓声を交換するコール＆レスポンスなど、物理的距離を感じさせないシームレスな演出を実現しました。

FRUITS ZIPPERのメンバーの掛け声で両会場同時にカウントダウンがスタート。ビームとレーザーがLEDスクリーンを駆け巡り、IGアリーナのステージ上にCANDY TUNEのメンバーが出現すると会場からは大きな歓声が上がりました。LED越しの映像は遅延を感じさせず、まるで本当にその場に立っているかのような臨場感。「声の交換」演出では両会場が同時に歓声を送り合い、会場の熱気は最高潮に達しました。

モニター上のメンバーと実際のステージ上のメンバーに時間差は感じられず、振付も完全に一致。2組が同じ空間に存在しているかのような一体感につつまれました。エンディングでは「今日は距離を超えてつながれたね」「IOWNがあれば、またすぐ会えるよ」とメンバーがコメント。物理的距離を超え、リアルタイムで感情と熱量を共有する新しいライブ体験が実現しました。IOWNによる次世代通信技術が、エンターテインメントの新たな可能性を示すステージとなりました。

開業2年目以降も、IGアリーナは新しいエンターテインメントのかたちを、皆様にご提供してまいります。

(C)Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION

■IGアリーナについて

IGアリーナは、2025年7月にオープンした日本最大級のアリーナです。最大収容人数17,000人（立ち見含む）、天井高30m、スポーツ観戦に適したオーバル型とコンサート鑑賞に適した馬蹄型を融合させたハイブリッドオーバル型の座席配置など、グローバルスタンダードの環境を整えています。

日本最大級約200平方メートル で八面体のセンターハングビジョンとリングビジョン、約220mのリボンビジョンといった映像出力装置、最新鋭の音響設備等を活用した演出でスポーツとエンターテインメントの融合した体験をご提供します。

館内は完全キャッシュレス、モバイルオーダーやチケット購入から館内でのWi-Fi接続まで可能な「IG Arena 公式アプリ」、最新規格のWi-Fi環境などを備え、「食の世界旅行」をテーマにした約20の飲食店舗では、なごやめしから日本・世界のグルメを幅広く取り揃えています。



IGアリーナ公式サイト：https://www.ig-arena.jp/

IG Arena 公式アプリについて：https://www.ig-arena.jp/app/



IGアリーナの２階にある「d CARD LOUNGE（プレミアムラウンジ）」はアクセス権のあるチケットをお持ちの方のみがご利用いただける優雅な空間です。ラウンジ内には２つのバーと飲食店舗があり、ワンランク上のグルメをご提供します。