水分補給をデータで管理するBRITA Japan初のガジェット『BRITA LARQ iQ ボトル』『BRITA LARQ エッセンシャル ボトル』6月より順次発売開始

BRITA Japan株式会社

ドイツ生まれの家庭用浄水器メーカーBRITA Japan株式会社（東京都中央区、代表者：マイケル・マギー）は、スマートテクノロジーと浄水機能を融合させた全く新しいボトル『BRITA LARQ 』シリーズを発表いたしました。デジタル技術で水分補給を管理するフラッグシップモデル『BRITA LARQ iQ ボトル』に加え、スタイリッシュな『BRITA LARQ エッセンシャル ボトル』、さらに後付けで機能を拡張できる『BRITA LARQ 浄水フィルターアップグレードキット』『BRITA LARQ iQ キャップ』『BRITA LARQ 交換用浄水フィルター』を6月より順次展開いたします。

デジタル技術と浄水機能が融合した、次世代型スマートボトル『BRITA LARQ 』シリーズ

＜BRITA LARQ iQ ボトル＞＜BRITA LARQ エッセンシャル ボトル＞

このたび発売する、ブリタの浄水技術にスマートテクノロジーを融合させた次世代のボトルシリーズ『BRITA LARQ 』シリーズは、日常の水分補給をデータに基づいたセルフケアへとアップデートする、新しいスタイルのパーソナルデバイスです。フラッグシップモデルの『BRITA LARQ iQ ボトル』は、専用アプリと連携し水分摂取量をリアルタイムで計測し、個々の目標に合わせた「スマートリマインダー」機能により、忙しい毎日の中でも適切なタイミングでの水分補給をサポート。さらに、キャップ内蔵のUV-Cテクノロジーが2時間おきの自動セルフクリーニング機能で水中の大腸菌を99.99%除去（※1）して、ボトル内部を常に衛生的に保ちます。浄水面では、専用の活性炭フィルターを採用して塩素や不純物を低減し、水道水をおいしい水へと整えます。さらに、PFAS（有機フッ素化合物）についても最大98%の低減（※3）を実現しました。

あわせて登場する『BRITA LARQ エッセンシャル ボトル』は、洗練されたデザインと高い保冷性能を兼ね備えたベースモデルです。別売（※2）の『BRITA LARQ 浄水フィルターアップグレードキット』『BRITA LARQ iQ キャップ』により、後からスマート機能を追加できる柔軟性も備えています。本体は二重構造のステンレススチールにより24時間（※4）の保冷に対応し、オフィスやジム、外出先など、あらゆるシーンで自分らしい水分補給の習慣をサポートします。

（※1）UV-Cテクノロジーにより大腸菌を99.99%除去

（※2）8/17～の発売となります。

（※3）PFOS/PFOAの除去率80％ JWPAS B.210試験結果

（※4）パッケージ表記は品質表示法に基づき「6時間」と記載

『BRITA LARQ』の製品特徴

■スマートテクノロジーによる水分補給管理（BRITA LARQ iQ ボトル）

・専用アプリ連携によるリアルタイムトラッキング

‐ボトルとアプリが連動し、日々の水分摂取量を正確に記録・管理できます 。

‐Apple/Androidヘルスケアとのデータコネクトにより、個々の活動量に基づいた最適な 水分補給目標を設定可能です。

・スマートリマインダー機能

‐キャップに搭載されたライトが光り、適切なタイミングで水分補給を促します。

■UV-C技術による衛生管理（BRITA LARQ iQ ボトルおよびアップグレード時 *1）

・ 水中の大腸菌を99.99%除去*2

‐独自の内蔵UV-Cテクノロジーが作動し、1サイクルで水中の大腸菌を効果的に除菌します。

*1「BRITA LARQ 浄水フィルターアップグレードキット」「BRITA LARQ iQ キャップ」は8月17日以降の発売

*2 テスト機関：IAPMO Water Centre（USA）等による試験

■高性能「BRITA LARQ 交換用浄水フィルター」によるろ過

・水道水をよりおいしい水に

‐専用の活性炭フィルターが塩素、味や臭いの原因となる不純物、微粒子を除去します。

・PFAS（PFOS/PFOA）を除去*

‐*除去率80％ JWPAS B.210試験結果

・環境に配慮した長寿命設計

‐フィルター1個で最大150L（約8週間）のろ過が可能。

‐ペットボトル300本分（0.5L換算）の削減に貢献し、プラスチックゴミの削減をサポートします。

■洗練されたデザインとモビリティ

・優れた保冷性能

‐二重構造のステンレススチールにより、冷たい水を最大24時間*キープします。

*パッケージ表記は品質表示法に基づき「6時間」

・使いやすさを追求したディテール

‐手入れも簡単なワイドマウス（広口）設計。

‐持ち運びに便利な取り外し可能なハンドルと、スムーズな飲用を可能にするフィルターストローを搭載しています。

『BRITA LARQ エッセンシャル ボトル』商品概要

高い保冷性能とデザイン性を兼ね備えた、毎日持ち歩きたくなるステンレスボトルです。

商品名 ：BRITA LARQ エッセンシャル ボトル

カラー展開 ：ブラック、ホワイト、ベージュ、グリーン

本体サイズ ：直径 75mm × 高さ 256mm (ハンドルを上げた際の高さ 287mm)

容量 ：0.68L

重量 ：0.34kg

主な販売先 ：Amazon

参考価格 ：7,180円（税抜） ※本価格は参考であり、販売価格は各販売店により異なります。

発売日 ：2026年6月1日より

『BRITA LARQ iQ ボトル』商品概要

アプリ連携、UV-C除菌、水分摂取トラッキング機能をすべて備えた最上位モデルです。

商品名 ：BRITA LARQ iQ ボトル

カラー展開 ：ブラック、ホワイト

本体サイズ ：直径 75mm × 高さ 256mm (ハンドルを上げた際の高さ 287mm)

容量 ：0.68L

重量 ：0.4kg

主な販売先 ：Amazon

参考価格 ：19,800円（税抜） ※本価格は参考であり、販売価格は各販売店により異なります。

発売日 ：一般発売2026年8月17日/ GREEN FUNDINGで2026年6月16日11時より先行支援受付開始

GREEN FUNDINGでのクラウドファンディング詳細

『BRITA LARQ iQ ボトル』は、2026年8月17日の一般発売に先駆け、2026年6月16日よりクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて先行支援の受付を開始します。GREEN FUNDINGでは、一般発売に先行して本製品をご支援いただけるほか、早期早割をご用意しています。先行予約プロジェクトの詳細は、プロジェクトページをご確認ください。

『BRITA LARQ iQ ボトル』GREEN FUNDINGプロジェクト概要

プラットフォーム ：GREEN FUNDING（グリーンファンディング）

プロジェクト期間 : 2026年6月16日 11時～ 2026年7月31日23時59分

プロジェクトページURL ： https://greenfunding.jp/lab/projects/9417

展示情報 ：クラウドファンディング期間中、下記店舗にて実物がご確認いただけます。

・SHIBUYA TSUTAYA 4階 「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」ブース

展示期間：2026年 6月16日(火)～6月29日(月)

営業時間：8:00～22:00

住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 SHIBUYA TSUTAYA 4階 SHARE LOUNGE内

URL：https://shibuyatsutaya.tsite.jp/

・蔦屋家電＋

展示期間：2026年 6月16日(火)～7月31日(金)

展示場所：二子玉川 蔦屋家電 1階 「蔦屋家電＋」

営業時間：10:00～20:00

住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

二子玉川 蔦屋家電 1階

URL：https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

※展示情報についてはプロジェクトページ内活動報告でも随時情報を更新してまいります。

ブリタ グループについて

2024年度の総売上高は7億2,700万ユーロ、2024年末時点の全世界の従業員数は2,433名（うちドイツ国内1,296名）を擁するブリタグループは、飲料水最適化の分野におけるリーディングカンパニーの一つです。同社のフラッグシップブランドである「ブリタ」は、世界の浄水器市場でトップクラスの地位を築いています。

ヴィースバーデン近郊のタウヌスシュタインに本社を置くこのファミリー企業は、27の国内外の子会社や事業拠点、ならびに出資先、販売パートナー、産業パートナーを通じて世界5大陸、70カ国で事業を展開しています。ドイツ、イギリス、イタリア、中国に5つの生産施設を有しています。

1966年に家庭用ポット型浄水器の発明者として創業した同社は、現在、家庭用（ポット型浄水器、蛇口直結型、ソーダメーカー、および有名メーカーの小型・大型電気製品向けのブリタ内蔵ソリューション）から業務用（ホテル、レストラン、ケータリング、自動販売機向けソリューション）、さらにはオフィス、学校、ホスピタリティ部門、衛生管理が求められるケア環境（病院、介護施設）向けの配管接続型ウォーターディスペンサーまで、幅広い革新的な飲料水最適化ソリューションを開発、製造、販売しています。

ブリタ グループのサステナブルな取り組みについて

ブリタ グループは、環境への影響を低減する責任があると考え、「バランスの取れたインパクト」をテーマにしたサステナビリティ・プロジェクトにコミットしています。

「バランスの取れたインパクト」は、全社の二酸化炭素を管理することを目指しています。これにより事業活動に起因するCO2排出量の測定を行い、たとえば製造工場やオフィスビル、設備のエネルギー効率の改善に向けて対策を講じています。また、電気自動車の使用を促す社用車方針を定め、エネルギー効率の良いLED照明への変更を行い、さらに、社内外で意義のあるプロジェクトへの投資を思索しています。

二酸化炭素の排出を防ぎ、地球に対する当社の影響を最低限に抑えることを目指し続けています。

BRITA Japan株式会社について

BRITA Japanは2005年に設立され、2025年末の時点で、約30人の従業員を抱えています。主力であるポット型浄水器に加え、2017年に発売を開始して以来堅調に成長しているボトル型浄水器の輸入・販売を行っています。当社は、環境保全に積極的に取り組む企業として、今後もプラスチックごみ削減を始め環境保護に貢献していきたいと考えています。

会社名 ：BRITA Japan株式会社

本社 ：東京都中央区銀座3-15-10 JRE銀座3丁目ビル

HP ：www.brita.co.jp

【お客様からのお問い合わせ先】

ブリタカスタマーセンター 0570-001-179

(平日10:00～17:00、土日祝日、年末年始を除く)