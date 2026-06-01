寝る前のスマホ時間の光を変えると睡眠の質と翌日のパフォーマンス向上!?光環境を整えることで「睡眠の質」を向上する「lipro 太陽光スリープライト」が6月登場

珠海如然智能科技有限公司

プレミアム照明ブランド「lipro（ライプロ）」は、独自の太陽光再現技術による次世代LEDを搭載した、充電式スリープライトを日本市場にて新たに発売いたします。（太陽光再現技術：Powered by SunLike）本製品は、単なる「明るさ」を追求する従来の照明の枠を超え、現代人の心身を支える「健康インフラ」としての役割を担います。特に、健康の基盤である「睡眠」の質に着目し、就寝前にスマートフォンを見る習慣が広がる中、本製品はベッドサイドの光環境を整えることで、目への負担に配慮したナイトタイムを提案します。強い光による刺激を抑えたやわらかな光が、就寝前の時間を穏やかにし、リラックスした状態で眠りに入りやすい環境づくりをサポートします。

社会課題 現代人を悩ませる「睡眠の質の低下」

現代社会において、スマートフォンの普及や夜型生活の常態化により、多くの人々が就寝前に不適切な光環境に晒されています。特に、一般的なLED照明やデジタルデバイスから発せられる強いブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、入眠困難や睡眠サイクルの乱れを引き起こす主要な要因とされています。

厚生労働省の調査によれば、日本人の約5人に1人が睡眠に関する何らかの悩みを抱えており、これは日中の集中力低下、疲労感、さらには生活習慣病のリスク増加へと繋がる深刻な社会課題です。健やかな心身を維持するためには、質の高い睡眠が不可欠であり、そのためには就寝前の光環境の見直しが急務となっています。

太陽光の波長を再現した「眠れる光」設計

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163071/table/9_1_a0ea81b201800121b4333c6aeb69501c.jpg?v=202606010951 ]lipro 太陽光スリープライトが提供するのは、独自の太陽光再現技術による次世代LEDによる「健康な光」です。

従来のLEDが青色LEDをベースに擬似的な白さを作っているのに対し、liproは太陽光の波長分布（スペクトル）を極限まで再現しています。特に、本製品は就寝前の使用に特化し、以下の技術的特徴を備えています。（太陽光再現技術：Powered by SunLike）

就寝前に最適な3000K電球色

メラトニン分泌を妨げにくい、温かく落ち着いた3000Kの電球色に特化。太陽が沈んだ後の自然な光環境を再現し、心身をリラックスモードへと導きます。

ブルーライトの根本的制御

網膜に有害とされる鋭いブルーライトのピークを排除し、目に優しいフラットな光を実現。国際的な光生物学的安全性規格である「RG0（リスクグループ・ゼロ）」認証を取得しています。

完全フリッカーレス設計

目に見えない光のちらつきを徹底的に排除。長時間の読書や精密な作業でも、脳や目にかかるストレスを最小限に抑えます。

光がもたらす睡眠の質の向上

独自の太陽光再現技術を用いた照明環境は、単に「心地よい」だけでなく、生理学的なメリットが研究によって示されています。

「SunLikeを使用した照明環境下で過ごした後の睡眠中は、一般的なLEDと比較して、深い睡眠を示すデルタ波の活性がより高く、深い睡眠への導入が助けられていることが示唆されています。これにより、睡眠の質が向上し、翌日の覚醒度や集中力にも良い影響を与えることが期待されます。」 （ソウル半導体および大学研究機関による調査結果より）

参考：SunLike研究概要（LED Journal）

実際に製品を使用したユーザーからは、「寝つきが良くなった」「夜中に目が覚める回数が減った」「朝の目覚めがすっきりするようになった」といった声が寄せられており、光の質が睡眠の質、ひいては生活の質（QOL）に直結することを証明しています。

liproの推奨使用シーン：24時間のバイオリズムに寄り添う光

lipro 太陽光スリープライトは、一日の終わりを穏やかに彩り、健やかな眠りへと誘います。

Relax（就寝前のリラックスタイム）

ベッドサイドで瞑想したりする際に。

ブルーライトを抑えた温かい光が、心身を穏やかに落ち着かせ、 スムーズな入眠をサポートします。

Morning Wake-up（穏やかな目覚め）

スリープタイマー機能で自動消灯。穏やかな光の中で一日を終え、翌朝のすっきりとした目覚めへと 繋げます。

担当者コメント

照明を「健康の源」へ

私たちは、光を単なる『明るさ』ではなく、食事や睡眠と同じように、人間の健康を左右する重要な要素だと考えています。特に、現代人の多くが抱える睡眠の課題に対し、光の質からアプローチすることは、健やかな生活を送るための『インフラ』です。このスリープライトを通じて、日本の皆さまが質の高い睡眠を取り戻し、心身ともに充実した毎日を送れるよう貢献できることを確信しています。」（lipro ブランドマネージャー）

製品特徴

□ 独自の太陽光再現技術による次世代LED搭載

就寝前に最適な3000Kの電球色に特化。（Powered by SunLike）

□ 最高レベルの安全性

「RG0」認証ブルーライトのリスクがない最高レベルの安全基準で、子どもから高齢者まで安心して使用可能。

□ 充電式コードレス

バッテリー内蔵で、コンセントのない枕元など場所を選ばずにどこでも使用可能。 最大約4.5時間の連続点灯（100%点灯時）。

□ 直感的なタッチ操作

本体上部の金属エリア全体をタッチするだけで、電源ON/OFF、無段階調光が可能。

□ スリープモード

ダブルタップでスリープモード起動。

□ 洗練されたミニマルデザイン

あらゆるインテリアに調和する、lipro独自の美学を反映したコンパクトなフォルム。

製品情報

■ 製品名：lipro 太陽光スリープライト（J25Y1-N0430SL）

■ 価格：15,000円（税込）

■ 発売日：：2026年6月１日（月）予約販売、6月下旬発売

■カラー：シルバー

■ 仕様：色温度 3000K / 演色性 Ra97 / ブルーライト RG0認証 / フリッカーレス / 充電式コードレス / 連続点灯時間：約4.5時間（100%点灯時）/ タッチ操作

■ 販売チャネル：

「lipro」公式サイト：

https://jp.lipro.com/ja-jp/products/sleep-light-ja

Amazon：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQJKH3VM

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■ 期間 2026年6月3日（水）20：00から6月11日（木）1：59まで

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通常価格15,000円（税込）のところ13,000円（税込） さらに、10,000円以上で1,000円OFFとなる店舗クーポンで実質12,000円（税込）

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lipro（ライプロ）について

liproは「Healthy Light(健康的な光)」をコンセプトに誕生したプレミアム照明ブランドです。太陽光再現技術による次世代LED（Powered by SunLike）を採用し、世界中の家庭に"目と生活リズムにやさしい光"を提供しています。

星紀魅族（シンジー・メイズ）と吉利控股集団（ジーリー・ホールディングス・グループ）が2021年1月に戦略的共同投資を行い設立しました。ユーザーに対する深い洞察と製品への究極の追求に基づき、代表は魅族（Meizu）の22年にわたるデザイン・開発のDNAを継承し、照明製品の革新に注力しています。照明は単なる"明るさ"を提供する道具ではなく、私たちの睡眠、健康、ウェルビーイングに深く関わるものです。liproは、太陽光に最も近い自然な光スペクトルを室内で再現することで、現代人が抱える「光由来の不調」を解決し、光を健康インフラのひとつと位置付け、より健やかな生活をサポートします。

また、グッドデザイン賞、キッズデザインアワード、iFデザイン賞、レッドドット等の世界的なデザイン賞を受賞した洗練されたデザインも特徴のひとつです。機能性とデザイン性を両立した、新しい照明体験をお届けします。