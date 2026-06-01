『まなべびアワード2026』レイコップW受賞！

レイコップ株式会社

世界初のふとんクリーナーを生み出したレイコップ株式会社（本社：東京都千代田区 CEO：マイケル・リー）は、ママ・パパの育児をサポートするWebメディア「まなべび」主催の『まなべびアワード2026』において、コードレスUVふとんクリーナー「Renny」が【赤ちゃんとの暮らし部門】を、調乳・電気ポット「MILK MATE」が【育児便利グッズ部門】を受賞したことをお知らせいたします。

https://www.raycop.co.jp/blogs/news/manababyaward2026

【赤ちゃんとの暮らし部門】受賞 ふとんクリーナー Renny（レニー）｜RJS2-100 【育児便利グッズ部門】受賞 調乳・電気ポット MILK MATE（ミルクメイト）｜ROM-100

受賞の背景

医師の視点が生んだ「予防医療」としての家電

レイコップは、医師である代表のDr.マイケル・リーが「アレルギーに悩む人々を救いたい」という思いからブランドを設立。今回のW受賞は、単なる利便性の追求だけでなく、赤ちゃんの健康を守る「清潔な環境づくり」と、忙しい親の「心のゆとり」を両立させた点が、多くのママや専門家から評価いただきました。

受賞製品

【赤ちゃんとの暮らし部門】受賞

コードレス UVふとんクリーナー「Renny」 RJS2-100(https://www.raycop.co.jp/pages/product-rjs2)

UV LEDとたたきブラシの光クリーンメカニズム搭載で、アレルゲンやダニを99.9％除菌・除去する医師が開発したふとんクリーナー。

本体約1kgのシリーズ最軽量のコンパクトモデルで、ベビーベッドはもちろん、ソファやカーペット・ぬいぐるみなど赤ちゃんが触れるファブリック素材をクリーンにケア。また、使い捨てフィルター採用で手を汚さずゴミ捨てができ、さらにHEPAフィルターが0.3μmの超微細なホコリをキャッチするクリーン排気で安心。コードレスタイプなので、洗濯できないベビーカーや車内などの衛生ケアにもご使用いただけます。

評価コメント- コンパクトなサイズ感で、子どもが1日の多くを過ごすスペースを清潔に保つことができる良い商品だなと思いました。大人分も含め、布団を毎回干したりするのも大変なので、日々のルーティーンの中で気軽に取り入れられる点もいいなと思いました！（0歳児ママ）- 軽くてサイズもベビーベッドにも使いやすく、子供が大きくなっても布団や親のベッド、ソファなどにも使えるので良い商品だな と思いました。（1歳児ママ）- ただの掃除機ではなく、赤ちゃんにとってより快適な環境をつくるツール。赤ちゃんだけでなく大人にとっても気になるハウスダストを効果的に除去できるのも魅力。（2歳児ママ）

【育児便利グッズ部門】受賞

調乳・電気ポット「MILK MATE」」 ROM-100(https://www.raycop.co.jp/pages/product_rom)

必要な温度（1℃単位）と水量（10ml単位）を設定できる、シンプルなデザインとコンパクトサイズなのに1.5Lタンクの調乳・電気ポット。

ワンタッチで必要量の給水ができるメモリー機能搭載で、夜中や突然の授乳時でも誰でも簡単にミルク作りができ、子育てのママパパをサポート。煮沸殺菌・自動洗浄・医療等級のステレンス採用で衛生面も安心。また、卒乳後は、コーヒーやお茶の抽出はもちろん、料理やインスタント麺など用途に合わせた温度給水できる電気ポットとして活用でき、ライフスタイルに合わせてご使用いただけます。

評価コメント- 簡単操作で温度と水量調整できてミルク作りができる手軽さに感動しました。ミルク作りって1秒でも早く済ませたいので、これは忙しいママにはめちゃ良い商品だと思いました。（1歳児ママ）- ミルク飲むのは1～2年くらいだから、こういうミルク以外にも使えるものがいい。操作がわかりやすいからパパにもミルク作ってもらえる！（0歳児ママ）- いつも見にくいメモリを見ながら調乳をしていたのでボタンひとつで設定した水量がでるのはすごく便利で機能的！とてもコンパクトで見た目もよいのでミルク用に使わなくなっても普通のポットとしても使いやすそうでいい。いちばん面倒なお手入れが自動でノズルまでできるのは本当にいい。欲しい。（0歳児ママ）https://manababy.jp/award/2026/

【まなべびアワードとは】

「まなべびアワード」は、産前産後のママの生活の質を向上させる商品・サービスを、まなべびユーザーであるプレママ・ママ100名と、まなべびの専門家（助産師・保育士など）による評価によって厳選した商品やサービスを紹介するアワードプロジェクトです。

審査基準は「安全性・品質・使用感・取り入れやすさ（利便性・快適性）・コストパフォーマンス」の5項目から評価され、実際に使用されたユーザーと専門家による両面からの評価されます。

Home Care ー医師の願いを、あなたの暮らしへーhttps://www.raycop.co.jp/

病気を未然に防ぎ、健やかな毎日を送ってほしいという、ひとりの医師の切なる願いで生まれた「レイコップ」。私たちの製品は単なる家電ではありません。

それは、住環境からアプローチする「予防医療」の具現化であり、家族みんなの健康を守るための新しい選択肢です。清潔で安心できる住まいは、心と体の健康の基盤。専門家である医師の深い知恵と最新の技術力によって生まれる製品が、あなたとあなたの大切な家族が、毎日を笑顔で過ごせるよう健康的な環境づくりをサポートします。

レイコップは、これからも医療の専門家が考える「理想の暮らし」を、あなたの家へ届ける健康環境家電を生み続けていきます。