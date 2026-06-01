新宿 北村写真機店が6周年イベントを開催！メインテーマは過去と今を未来につなげる「Connect」

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：福本 和宏）が運営する新宿 北村写真機店は、お客さまへ感謝の気持ちを込めて、2026年7月1日(水)から7月31日(金)に、6周年記念イベント「Connect（コネクト）」を開催します。期間中は、地下1階から7階にかけての計8フロアで、1年で最も魅力的なイベントやキャンペーンを実施します。

■6周年記念イベントのテーマ「Connect」をもとに魅力的なイベントを開催

新宿 北村写真機店は2020年7月に、世界を代表するカメラの聖地・新宿に店舗を構え、オープンからこれまで、カメラのある豊かな生活“フォト＆ライフ”をお客さまに提供してきました。写真は、撮る人と撮られる人を結びつけるものであり、さらにその写真は未来に繋がっていきます。誰かの手を離れた一台が、次の誰かの物語を写しはじめる。生まれる前の時代に作られたカメラと出会い、今の自分が、その続きを撮る。カメラと写真が生み出す価値を、当店をご愛顧いただいているお客さまと、これから当店に出会うお客さまとともに未来へ繋いでいきたい、そんな想いからテーマを「Connect」としました。本イベントでは、時代を超えて愛される写真界の巨匠・植田正治氏の写真展と、新品カメラや中古カメラ、ヴィンテージライカなど当店ならではの特別セットも注目です。

■イベント詳細

地下1階から7階までの計8フロア全てで、魅力的なイベントを実施します。

イベントの詳細や注意事項は、当店HPやSNSにて随時情報を更新いたしますので必ずご確認ください。

(URL：https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/news/6th-anniversary/)

【地下1階：ベースメントギャラリー】

植田正治 写真展「もう一度、植田正治。-発掘されたカラー作品とオリジナルプリントから、植田正治を再発見する-」

日本が誇る巨匠・植田正治氏の未公開作品を含む約40点を展示いたします。

『砂丘モード』をはじめとする名作から、どこにも発表されていなかったカラー写真も公開予定です。

開催日：2026年7月1日(水)-7月31日(金)

【1階 カメラ関連商品／写真プリント】

フィルム3点以上のご購入で10％OFFキャンペーン

当店で販売しているフィルムをご購入の際に1回のお会計で3本以上同時にご購入いただくと、フィルムの店頭税込価格から10%OFFになる『フィルム3点以上で10%OFFキャンペーン』を実施します。

開催期間：2026年7月1日(水)-7月31日(金)

現像料金200円OFFクーポン

対象期間にフィルムをご購入いただいたお客さまを対象に現像料金200円OFFクーポンを配布いたします。

※ 割引対象フィルムは店内現像が可能な35mmネガフィルムもしくは、レンズ付きフィルム（使い切りカメラ）に限ります。

クーポン配布期間：2026年7月1日(水)-7月31日(金)

クーポン利用期間：クーポン受取日-2026年9月30日(水)

プレミアムプリント半額キャンペーン

開催期間中に、新宿 北村写真機店にて受付しているプレミアムプリント「クリスタルプリント」と「ディープマットプリント」の全サイズが半額になるキャンペーンを開催いたします。

※ 工場仕上げのクリスタルプリントやマットプリントは割引対象外となります

開催期間：2026年7月1日(水)-7月31日(金)

【2階 新品カメラ・レンズフロア】

新品カメラ数量限定6周年特別セット！

大人気の新品カメラを6周年記念セットとして、数量限定で販売いたします。

フジフイルムX-M5＋XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ＋レンズフィルター＋SDカード

販売開始日：2026年7月4日(土)から

【3階 ジャンクカメラ・レンズフロア】

おたのしみジャンクバッグ

3万円～30万円のバリエーション豊かな福袋を約60袋ご用意いたしました。

なお、おたのしみジャンクバッグはご用意している数量を大きく上回るご購入希望が予想されるため、ご購入にあたり当店にて2段階の抽選を行い、抽選の結果をもって2026年7月27日(月)に販売します。

オンライン抽選申し込み期間：2026年6月12日(金)10:00-6月26日(金)21:00

※抽選やご購入の詳細については当店HPをご覧ください。

(URL：https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/news/6th-anniversary/)

【4階 中古カメラ・レンズフロア】

中古セレクションバッグ

デジタルカメラ・レンズ＋メディアや、フィルムカメラとフィルムのセットなど、購入後にすぐに使えるセットをご用意いたしました。

販売開始日：2026年7月4日(土)から

※いずれの福袋も数量限定で売り切れ次第終了となります。

※セット内容については当店HPをご覧ください。

（URL：https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/sale/6th-anniversary-0701_4f/）

中古 ビデオカメラ＋アクションカム 大集合！

定番のハンディカムから、水中・アクティビティに強い高性能アクションカム、手軽に本格映像が撮れるシネマカメラまでこれまでにないスケールで取り揃えました。

販売開始日：2026年7月1日(水)から

【5階 買取・カメラメンテナンスフロア】

国産メーカー フィルムカメラ用MFレンズ 超高価買取祭！

対象の国産メーカーで、程度が「B（並品）」以上のフィルムカメラ用MF（マニュアルフォーカス）レンズを通常の買取価格よりも高価買取いたします。

開催期間：2026年7月1日(水)-7月31日(金)

【6階 ライカブティック・中古ライカ／ヴィンテージサロン】6階A館 ライカブティック・中古ライカ

Leica Heritage Set

ライカコンシェルジュがセレクトした豪華セットを販売いたします。

往年のフィルムカメラの名機から最新デジタル機種までバリエーション豊かなラインナップとなっております。販売期間は前半と後半の２回に分かれており、前半は2026年7月4日(土)-7月17日(金)、後半は2026年7月18日(土)-7月31日(金)の日程で販売いたします。

※セット内容については当店HPをご覧ください。

（URL：https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/sale/6th-anniversary-0701_6fa/）

6階B館 ヴィンテージサロン

Vintage Leica Special Bag

ライカを中心に世界でも希少な国宝級のヴィンテージカメラ・レンズをライカコンシェルジュがセレクトした豪華セットを販売いたします。

販売期間：2026年7月11日(土)-7月31日(金)

※セット内容については当店HPをご覧ください。

（HP：https://www.kitamuracamera.jp/ja/information/sale/6th-anniversary-0701_6fb/）

【7階A館 セルフ写真館 PICmii】

3,000円以上のお会計でスタジオ利用料半額キャンペーン

新宿 北村写真機店にて、3,000円(税込)以上のお会計で、セルフ写真館PICmii新宿店で利用可能な「平日限定スタジオ利用料半額キャンペーン」を実施いたします。

対象期間：2026年7月1日(水)‐7月31日(金)のお会計

※土日祝のお会計も対象

開催期間：2026年7月1日(水)‐8月5日(水)の平日のみ

あの日の続きを、もう一度。PICmiiリピーター様スタジオ利用料 半額キャンペーン

対象の期間にPICmii新宿店、または渋谷店を利用された会員のお客さまが、新宿店を再度利用いただくと、スタジオ基本料金が半額になるキャンペーンを実施いたします。

過去の利用対象期間：2024年3月1日(金)-2026年8月5日(水)まで

開催期間：2026年7月1日(水)‐8月5日(水)の平日のみ

もっと理想の自分に近づく「レタッチオプション」枚数アップキャンペーン

対象期間にPICｍii新宿店で、撮影後10日以内にご来店いただくと、通常1,500円(税込)で2枚のレタッチが金額そのままに、4枚追加の計6枚にアップするキャンペーンを実施いたします。

開催期間：2026年7月1日(水)-8月5日(水)

【7階B館 北村写真スタジオ by MERCI】

お試し撮影イベント

2階の新品カメラ・レンズフロア階段前にて、北村写真スタジオ by MERCIスタッフによる「無料撮影体験イベント」を開催いたします。北村写真スタジオ by MERCIの公式Instagramをフォローで、撮影データ1枚プレゼントいたします。

※開催日時については北村写真スタジオ by MERCIInstagramにて更新いたします。

北村写真スタジオ by MERCI Instagram：https://www.instagram.com/kitamura_photostudio_shinjuku/

【新宿 北村写真機店 公式インスタグラム】

オープン6周年記念！SNSアンケートキャンペーン

新宿 北村写真機店の公式Instagram（kitamura_camera_tokyo）にて、当店のInstagramに関するアンケートを実施いたします。ご回答いただいた方の中から抽選で30名様に「フジカラー 写ルンです」と現像200円OFFクーポンのセットをプレゼントいたします。

アンケート期間：2026年7月１日(水)-７月31日(金)

※詳細は、新宿 北村写真機店 公式Instagramにて順次公開いたします

新宿 北村写真機店 公式Instagram：https://www.instagram.com/kitamura_camera_tokyo/

■新宿 北村写真機店とは

＠JUN UDAGAWA

カメラの聖地新宿に、写真とカメラにまつわるライフスタイル提案を行う新しい専門店として2020年7月にオープンしました。地下から地上まで全フロアで構成される店内では、新品・中古カメラ売場、ライカを中心としたヴィンテージサロン、修理や日々のメンテナンスまでサポートするサービスカウンター、写真展示などを行うイベントスペースなど、様々な写真のニーズにお応えするコンテンツを揃えています。2024年6月には６階にライカ社公認のライカブティックもオープンし、写真とカメラを愛する方からカメラ初心者の方まで、全ての方へ、豊かなフォト＆ライフを提案していきます。