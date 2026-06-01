テガラ株式会社、TKS事業部WEBサイトをリニューアル。研究開発向けターンキーシステム事例や相談導線へアクセスしやすい構成に

テガラ株式会社



テガラ株式会社(静岡県浜松市中央区東三方町211-17 代表取締役 : 佐藤俊彦)は、同社TKS事業部のWEBサイトを2026年5月28日にリニューアル公開しました。

TKS事業部は、研究開発・実験に必要なソフトウェア、ハードウェア(PC)、各種デバイスを組み合わせ、セットアップ・構築済みの状態で提供する研究開発・実験用機材一式構築サービスです。

今回のリニューアルでは、同社が提案するターンキーシステム事例の検索性向上、「依頼する」メニューによる相談導線の整理、新着情報を集約する「WEBメディアTEGAKARI」の内包を行いました。これにより、研究開発者の方がTKS事業部の提供価値を理解しやすく、必要な情報へアクセスしやすいWEBサイトを目指します。

本プレスリリースの要点- テガラ株式会社は、TKS事業部WEBサイトを2026年5月28日にリニューアル公開しました- TKS事業部は、研究開発・実験用機材一式を構築済みの状態で提供するサービスです- 今回のリニューアルでは、事例検索性の向上、相談導線の整理、関連情報の集約を行いました- 新サイトは、研究開発者の方が必要な情報を把握し、相談しやすい構成を目指しています

TKS事業部WEBサイト リニューアルの概要

テガラ株式会社は、同社TKS事業部WEBサイト(https://www.tegtks.net/)をリニューアル公開しました。

今回のリニューアルでは、テガラ株式会社が掲げる「研究開発を加速するお手伝い」という理念のもと、TKS事業部が提供する研究開発・実験用機材一式構築サービスの内容と価値を、研究開発者の方にとって理解しやすい形で伝えることを重視しました。

また、新しいWEBサイトは、同社が提供する研究開発者向け海外製品調達・コンサルテーションサービス「UNIPOS」と同等のWEB構成・デザインを採用しています。これにより、TKS事業部をテガラ株式会社の研究開発支援サービス群の一つとして分かりやすく示し、必要な製品や情報へシームレスにアクセスしやすい「研究開発者向けプラットフォーム」として再構成しました。

リニューアルの目的

今回のリニューアルの主な目的は、TKS事業部が提供するサービスの内容、特長、お客様にとってのメリットを、初めて訪れる方にも分かりやすく伝えることです。

従来のWEBサイトでは、TKS事業部がテガラ株式会社の研究開発支援サービスの一つであることや、どのような研究開発環境を提供できるのかが、初めて訪れた方に十分には伝わりにくい面がありました。

そこで今回、既に多くの研究開発者の方に認知されているUNIPOSと同等のWEB構成・デザインを採用しております。研究開発者の方がサービス内容を理解しやすく、事例を探しやすく、かつ相談しやすいサイト構成へ見直しました。

リニューアルで新しくなったこと

ターンキーシステム事例の検索性を向上

TKS事業部が提供するターンキーシステム事例を、タグやキーワードで参照しやすい構成としました。

これにより、研究開発者の方は研究テーマに近い事例を探しやすくなり、導入イメージを持ちやすくなります。

「依頼する」メニューを設置し、相談の起点を明確化

新サイトでは、「どのようなことを依頼したいか」を起点に相談しやすい「依頼する」メニューを設けました。

必要な構成が固まっていない段階でも相談しやすく、研究開発の初期検討から問い合わせをしやすい構成としています。

新着情報を集約する「WEBメディアTEGAKARI」を内包

TKS事業部に関する情報を集約する「WEBメディアTEGAKARI」をサイト内に内包しました。

サービス紹介だけでなく、関連情報や更新情報もあわせて参照しやすくなりました。

UNIPOSと同等のWEB構成・デザインを採用

新サイトでは、テガラ株式会社の研究開発支援サービス群としての統一感を意識し、UNIPOSと同等のWEB構成・デザインを採用しました。

TKS事業部がテガラ株式会社の研究開発支援サービスの一つであることを理解しやすくしています。

想定する主な利用者

TKS事業部WEBサイトの主な対象ユーザーは、企業、研究機関、大学に所属する研究開発者の方です。

具体的には、以下のような方を想定しています。

TKS事業部とは

- 研究用・実験用の機材一式をまとめて導入したい方- 専門性の高い研究開発環境を構築したい方- 環境構築にかかる時間を削減し、すぐに実験を始められる環境を求めている方- 必要な製品や構成を整理したうえで相談したい方- 類似事例を参考に導入イメージを持ちたい方

テガラ株式会社が提供する研究開発・実験用機材一式構築サービスです。研究開発や実験に必要なソフトウェア、ハードウェア(PC)、各種デバイス、セットアップを組み合わせ、研究テーマや用途に応じた環境を構築した状態で提供します。

研究開発の現場では、必要な機材やソフトウェアの調査、調達、設定に時間がかかる場合があります。TKS事業部は、こうした準備工程を含めた環境構築を支援することで、研究開発者の方が本来の研究開発業務に集中しやすい環境づくりを支援します。

TKS事業部の特長

TKS事業部のサービスの主な特長は以下のとおりです。

A-PRAS認定サービスについて

- 研究開発・実験に必要な機材一式を構築済みの状態で提供できること- 処理内容や用途に応じた構成・セットアップに対応できること- 海外製品調達、研究用・産業用PC製作、各種サポート、コンサルテーションを組み合わせた提案が可能であること- システム事例を通じて導入イメージを持ちやすいこと

TKS事業部のサービスは、A-PRAS(研究支援サービス・パートナーシップ認定制度)において、「スイッチオンで研究開始・研究開発環境ターンキーシステム」として令和6年度に認定されています。

A-PRASは、文部科学省が運用する、一定の要件を満たす民間の研究支援サービスを認定する制度です。

TKS事業部が提供するターンキーシステムは、研究開発者の方が本来の業務に集中しやすい環境を提供することを目的としており、さまざまな研究開発目的に特化した研究機材一式を、電源投入後すぐに稼働可能な状態で提供しています。本サービスによる包括的な支援が、研究開発環境の導入・構築における負担軽減につながるものとして評価され、A-PRAS認定に至りました。

今後の展開

テガラ株式会社は今後も、研究開発者の方が必要な製品・情報・支援へアクセスしやすい環境づくりを進めることで、「研究開発を加速するお手伝い」に取り組んでまいります。

TKS事業部WEBサイトにおいても、ターンキーシステム事例や関連情報の発信を通じて、研究開発現場の課題解決を支援してまいります。

問い合わせ先

テガラ株式会社 TKS事業部

Email : tks@tegara.com

TEL : 053-543-6693

WEBサイト : https://www.tegtks.net/

テガラ株式会社 会社概要

「研究開発を加速するお手伝い」

テガラ株式会社は全国の研究開発者様に向けた専門的な製品の調達販売や情報提供、サポートなどのサービスを統合した研究開発プラットフォームを形成しています。

スピードが価値を持つ研究開発の分野で、お客様の研究開発のスピードアップのためのお手伝いをし、ひいては日本および世界の研究・開発の推進をお手伝いすることがテガラの考える使命です。

コーポレートサイト : https://www.tegara.com