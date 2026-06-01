人気クラフトビールフェス「ビア・ブラボー!」のポップアップイベントが6/12(金)よりKITTE大阪B1 サンクンガーデンにて開催決定!

株式会社キョードーエンタテインメント

日本全国から選りすぐりのクラフトビールが大阪に大集合し、ビールは苦い？炭酸がキツイ？そんな概念にハマらない自由で驚きのお酒を楽しんでいただける人気クラフトビールフェス「ビア・ブラボー！」。2022年より毎年開催している本イベントが初のポップアップイベントを開催いたします。

今回は、初年度より連続出店をしていただいている、まさにビア・ブラボー!を知り尽くしたブルワリー5社と、ビールメーカー大手のキリンビールさんが手がけるクラフトビール「SPRING VALLEY」を加えた6店舗が様々な種類のビールをご提供します。

日本のクラフトビールは世界的にも非常に評価が高く、毎年世界中の品評会で数多くの賞を獲得しています。今回出店のブルワリーも国内外で様々な賞を獲得する実力派ばかり。もちろん受賞ビールも提供予定です！

クラフトビールは自由で多様性豊か

そして人と人とをつなぐ素敵なお酒

ビールが苦手と思い込んでいる方も美味しいと感じるビールがきっと見つかります。

造り手自らが注ぐビールを片手に、クラフトビールの扉を開いてみませんか？

◇公演概要◇

【会期】

6/12(金) OPEN 16:00 ～ CLOSE 21:00

6/13(土) OPEN 11:00 ～ CLOSE 21:00

6/14(日) OPEN 11:00 ～ CLOSE 19:00

※雨天決行・荒天中止

【会場】

「KITTE大阪 B1 サンクンガーデン」 (大阪市北区梅田3丁目2-2 B1)

【入場料】

無料

【決済方法】

現金もしくは電子決済(電子決済の種類は店舗によって異なります。)

◇出店店舗◇

【ブルワリー (6社)】

【フード】

KITTE大阪の下記飲食店の一部メニューをイベント会場内でモバイルオーダーができます。

(※臨時出店ブースも検討中)

○会津屋 (たこ焼き)

○absinthe org. Salad & Grill (サラダ・グリル・地中海オールデイダイニング)

○CRISP SALAD WORKS (カスタムサラダ専門店・デリ)

○タリーズコーヒー (スペシャリティコーヒーショップ)

○デリカキッチン (惣菜テイクアウト)

○フレッシュネスバーガー (バーガーカフェ)

○ポーたま (ポークたまごおにぎり専門店)

【企画】

スタンプラリーを実施します!!

イベント会場で出店ブルワリー6店舗全て巡ったお客様に、先着でKITTE大阪館内の指定店舗で使える金券1,000円分+クラフトビール or 晴れ風1杯無料券をプレゼント! （※各日配布枚数限定）

◇クレジット・問い合わせ◇

主催: ビア・ブラボー! 実行委員会

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/beerbravo_since2022/

【公式ホームページ】 https://beer-bravo.com/

問い合わせ: キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00~17:00 土日祝休み)