freee CAIO横路がAnthropic社主催のアジア初開催イベント「Code with Claude」およびAWS社主催「AWS Summit Japan」に登壇

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、freeeの取締役 CAIO（Chief AI Officer）である横路隆が、先進的なAIモデル『Claude』を提供する米Anthropic PBC社（以下「Anthropic社」）主催の「Code with Claude」および、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）主催の国内最大級のクラウドイベント「AWS Summit Japan」の基調講演に登壇することをお知らせします。

世界のAIトレンドを牽引する両イベントへの登壇を通じ、freeeが取り組むAIエージェントの社会実装や、プロダクト開発の最前線について発信してまいります。

■「Code with Claude」登壇情報

「Code with Claude」は、先進的なAIモデル『Claude』を開発するAnthropic社が主催する、AI開発者・ビルダー向けの世界的イベントです。これまでは米国を中心に開催され、世界の最前線で活躍するエンジニアが集う場として注目を集めてきました。

今回、5月19日のロンドン開催に続き、6月10日に東京で「アジア初」となる開催が決定しました。本イベントにおいて、freeeのプロダクトにおけるAI時代の実装アプローチや実践的な知見を共有するスピーカーとして、CAIOの横路が登壇します。

当日は、AI時代におけるSaaSに求められる要件とその実践や実装から学んだこと、freeeが目指す次のステージについて、開発現場のリアルな視点からお話します。



＜開催概要＞

・開催日：2026年6月10日（水）

・形式：オフライン、オンラインのハイブリッド形式

・イベント詳細：https://claude.com/code-with-claude/tokyo

■「AWS Summit Japan」登壇情報

「AWS Summit Japan」は、クラウドとAIイノベーションの最前線を体験できる2日間のイベントです。今回、横路は6月25日開催の本イベント「基調講演」に登壇します。

本講演では、AIエージェントの構築をテーマに、AWSの最新テクノロジーをいかに業務に統合し、バックオフィス業務における自動化を推進しているか、freeeの先進的な事例を交えてお話します。

＜開催概要＞

・開催日：2026年6月25日（木）～26日（金）

・会場：幕張メッセ

・イベント詳細：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

■登壇者プロフィール

フリー株式会社 共同創業者／取締役 CAIO（Chief AI Officer）

横路 隆

慶應義塾大学大学院修了。学生時代よりビジネス向けシステム開発に携わる。実家が焼き菓子屋を営んでいたため、バックオフィスの大変さを知っており、販売管理ツールなどを作成した原体験を持つ。

大学院修了後、ソニー株式会社に入社。デジタルイメージング事業領域で、カメラのイメージングソフトウェア開発など、多岐にわたるソフトウェア開発に従事。2012年、CEOの佐々木と出会い、CTOとしてfreeeを共同創業。2026年1月にCAIO就任。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。