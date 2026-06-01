デジタル機器による脳と目の疲れを軽減する「デジタル疲労・眼精疲労ケア研修」を提供開始：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、デジタル機器の長時間使用に伴う課題を解決する「デジタル疲労・眼精疲労ケア研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-health-digital)」をリリースしました。

本研修は、VDT作業が心身に与える影響を正しく理解し、眼精疲労の緩和やデジタルデトックスの手法を習得することを目的としています。社員の集中力低下を防ぎ、心身ともに健やかに働ける環境を整えるための具体的な実践方法を提供します。

デジタル疲労・眼精疲労ケア研修【眼精疲労ケアとデジタルデトックス】 - 社員研修のリスキル

デジタル社会における生産性と健康の課題

VDT作業による疲労の蓄積現代のビジネス現場では、PCやスマートフォンなどのディスプレイを用いるVDT作業が不可欠です。しかし、長時間の作業は目や脳に過度な負担を与えます。

集中力の低下とメンタルヘルス情報の過多や頻繁な通知は、脳の疲労を招き、集中力の欠如を引き起こします。これが業務パフォーマンスの低下や、中長期的な心身の不調につながる懸念が増えています。企業には、社員の健康維持と生産性向上の両立が求められています。

デジタル疲労・眼精疲労ケア研修の紹介

研修タイトル

デジタル疲労・眼精疲労ケア研修(https://www.recurrent.jp/listings/mentalhealth-health-digital)

受講対象

全従業員

身に付くスキルや目的

本研修では、デジタル疲労のメカニズムを正しく理解します。その上で、眼精疲労の緩和やデジタルデトックスによる健康維持の実現が目的です。

受講者は、目のピント調節機能を維持する体操や環境の整え方を習得します。また、通知制限やシングルタスクへの切り替えにより、脳の疲れを解消する手法を理解します。

本研修の特徴- 現代の働き方による疲労の現状を客観的に把握セルフチェックを通じて自分自身の疲労タイプを認識します。- 目の仕組みに基づいたセルフケアの実装毛様体筋をほぐす体操や、照明環境の調整など、現場で役立つ対策を身に付けます。- デジタルデトックスによる集中力の強化情報過多を防ぐための具体的な習慣作りを習得します。デジタル疲労・眼精疲労ケア研修【眼精疲労ケアとデジタルデトックス】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- デジタル疲労・眼精疲労の全体像- デジタル時代の疲労とは（VDT作業が心身に与える影響）- セルフチェックで自分の疲労タイプを知る- 眼精疲労の理解とケア- 目の構造とピント調節の仕組み- 眼精疲労を軽減するセルフケア（目の体操・環境調整）- デジタル疲労の理解とケア- デジタルデトックスの必要性と効果- 仕事中に実践できるデジタルデトックス（通知のコントロール・シングルタスクの実装）- 睡眠の質を高める習慣の見直し

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは、デジタル疲労・眼精疲労ケア研修をはじめとした幅広いラインナップを提供しています。「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律の明瞭な価格体系を採用しています。研修準備から運営までをフルサポートし、企業の円滑な人材育成を支援します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。