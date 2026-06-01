“結婚式を挙げない”現代に、“日本文化を味わう婚礼”を。希少技術「地毛結い 文金高島田」を体験できる『超日本前撮り』、金沢で始動

株式会社Beauty美KMR

“結婚式はしない。でも、特別な記憶は残したい。”

そんな世代へ向けた新しい婚礼のカタチとして、

金沢で日本文化体験型プラン『超日本前撮り』がスタートしました。

最大の特徴は、現在では希少技術になりつつある「地毛結い 文金高島田」を実際に体験できることです。

■ 本プラン最大の特徴

現代では結うことのできるスタイリストが限られる、希少技術

『地毛結い 文金高島田』です。

鬘（かつら）ではなく、花嫁自身の髪で結い上げる日本髪は、自然な毛流れや艶、そして美しい首筋を際立たせ、凛とした気品を生み出します。

和装と調和したその姿は、

華やかさを誇張するのではなく、花嫁本来の美しさを静かに引き立てる、

日本ならではの美意識そのもの。

しかし現代では、婚礼様式の変化や後継者不足により、

本格的な地毛結いを体験できる機会はごくわずか。

『超日本前撮り』では、その失われつつある伝統技術を、

現代の感性に合わせて洗練された和の美として提案します。

■ 「挙式をしない」からこそ、味わえる時間

本プランには、

一般的な“挙式”はありません。

その代わりに、

・和邸宅での写真撮影

・大切なゲストを交えた少人数会食

・北陸の旬を味わう懐石料理

・日本の伝統装束体験

を通して、

“人生の節目を丁寧に味わう時間”

大人数への演出ではなく、本当に大切な人たちだけを招いた趣のあるひとときそのものを提供します。

■ 舞台は、文化都市・金沢

撮影と会食の舞台となるのは、歴史・工芸・食文化が息づく街、金沢。

借景が広がる和邸宅「仁志川」にて、白無垢と紋付を纏い、北陸の旬を味わう。

それは単なる前撮りではなく、“日本文化を五感で体験する一日”です。

今後は、

国内のみならず、訪日富裕層へ向けた展開も視野に入れ、

日本文化継承型コンテンツとして発信してまいります。

■ 代表からのコメント

豪華な演出ではなく、“本当に記憶に残る時間”を届けたいと思いました。

私たちは長年ブライダル業界で花嫁に携わる中で、日本女性が最も美しく見える瞬間のひとつが、

伝統的な和装と日本髪だと感じています。

特に“地毛結い 文金高島田”は、失われつつある日本文化のひとつです。

だからこそ、ただ撮影するだけではなく、日本文化そのものを体験できる婚礼として、

『超日本前撮り』を立ち上げました。

■ 結びに

“消費される結婚式”ではなく、

“人生に深く残る文化体験”へ。

『超日本前撮り』は、

日本の美意識を未来へ繋ぐ新たな婚礼のカタチを提案します。

■問い合わせ先

株式会社Beauty美KMR

ひとくみ婚

担当：近藤

Mail：hitokumikon@gmail.com

Instagram：@hitokumikon_kanazawa

HP：https://kanazawa-hitokumikon.com/

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