2,200種類以上のアイテムを展開する「オリジナルプリント.jp」がフォントを拡充

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)」は、2026年6月1日（月）より、デザインツール内で使用可能なフォント31種を新たに追加しました 。

ユーザー要望に基づいた日本語フォントのラインナップ強化

「オリジナルプリント.jp」では、以前より多くのユーザーから「筆文字のフォントを追加してほしい」という要望が寄せられていました 。これを受け、老舗フォントメーカーである株式会社シーアンドジイの日本語筆文字フォントを導入しました。また、昨今のオリジナル推し活グッズ作成の需要増加に伴い、スキルインフォメーションズ株式会社が提供する「Fonts66」シリーズから、ポップで個性的な日本語フォントを選定し追加しました。今回のアップデートにより、利用可能なフォント数は計255種となります。

新たに導入されたフォントのバリエーション

「C＆G」フォント使用例「Fonts66」シリーズフォント使用例

■ 株式会社シーアンドジイの日本語筆文字フォント（計6フォント）

印影の美しさを再現した「C＆G半古印」や、筆運びの美しさが際立つ「C＆G流麗行書体」など、和風デザインや記念品に最適な書体を揃えました。

■ 「Fonts66」シリーズの個性豊かな日本語フォント（計25フォント）

「マカロンB」や「ワッフルE」といった、推し活グッズやポップなデザインに映える、視認性と個性を両立したラインナップを拡充しました。

【概要】

提供開始日：2026年6月1日

フォント見本：デザインツールで使用できるフォント(https://originalprint.jp/store.php/page/designToolOperationFontlist?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)

株式会社シーアンドジイ（6フォント）：C＆G半古印、C＆Gブーケ、C＆G行刻、C＆G流麗行書体、C＆G流麗太行書体、C＆G由紀葉太楷書体

スキルインフォメーションズ株式会社「Fonts66」シリーズ（25フォント）：筆きよみず、エルミンB、マカロンB、オリーブB、プランタンE、ワッフルE、リモーネB、ハンディックH、うんすい、セルフィッシュ、おぼろ、ミンニアムE、ユニバーサルライン_DSP_E、セリフゴシックRE、セリフゴシックE、UビューE、UビューEdsp、UビューEnexus、ゴシック・ドゥ HDL E、いすい、Cross U ultra、たいぷ、テンドゥ R deep、ラスク、フローラ Deep U

利用方法：「デザインツール」で入力した「テキスト」にフォントリストから選択して適用

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

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《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/(https://originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)

X：@original_print(https://x.com/original_print?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/(https://imagemagic.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260601_fonts)