【シリーズ累計160万部突破!】Colemanブランドブック第8弾6/1発売

シリーズ最新刊は、コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブック第1弾!

株式会社 宝島社

大人気アウトドアブランド「Coleman（コールマン）」ブランドブック第8弾となる『Coleman

BRAND BOOK #08 保冷バッグRED』を、2026年6月1日（月）に発売します。

本誌は、コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックです。特別アイテムは、コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフに、本誌限定仕様にアレンジした保冷バッグ。ブランドロゴをあしらい、5つのポケットやPU素材の丈夫なフタを備えた、実用性の高い

アイテムに仕上げました。

また、7月3日（金）には記念ブック第2弾も登場。グレーの保冷バッグに加え、歴代のカラーランタンのチャームがランダムで付属する50周年ロゴ入りショルダーバッグ3色です。夏のレジャーを彩る豪華ラインナップで発売します。

大ヒット「テイク6」をモチーフにした本誌でしか手に入らない保冷バッグ

■コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたデザイン

■保冷剤を入れられるメッシュの内ポケット＋ 便利な4つのサイドポケット

■開閉しやすいダブルファスナー

■フロントのロゴは型押しで高級感のある仕上がりに。フタにもロゴ入り

■350mL缶6本＋軽食が入るサイズ500mLペットボトルも入る！

■PU素材の硬いフタなので、やわらかい食べ物も安心

『Coleman BRAND BOOK #08 保冷バッグ RED』

発売日：2026年6月1日

価格：4059円(税込)

7月3日にはローソン版も発売! 保冷バッグ「グレーver.」／ショルダーバッグ3種

ショルダーバッグはブラック、カーキ、グレージュの3色で、50周年ロゴがアクセントに！

歴代のカラーランタンチャームがランダムで１つ付いてくるのも嬉しいポイント♪

『Coleman BRAND BOOK #08 ショルダーバッグ BLACK／KHAKI／GREIGE』

各発売日：2026年7月3日

各価格：3949円(税込)

『Coleman BRAND BOOK #08 保冷バッグ GRAY』

発売日：2026年7月3日

価格：4059円(税込)

※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

※書店での販売はありません