【シリーズ累計160万部突破!】Colemanブランドブック第8弾6/1発売
シリーズ最新刊は、コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブック第1弾!
大人気アウトドアブランド「Coleman（コールマン）」ブランドブック第8弾となる『Coleman
BRAND BOOK #08 保冷バッグRED』を、2026年6月1日（月）に発売します。
本誌は、コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックです。特別アイテムは、コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフに、本誌限定仕様にアレンジした保冷バッグ。ブランドロゴをあしらい、5つのポケットやPU素材の丈夫なフタを備えた、実用性の高い
アイテムに仕上げました。
また、7月3日（金）には記念ブック第2弾も登場。グレーの保冷バッグに加え、歴代のカラーランタンのチャームがランダムで付属する50周年ロゴ入りショルダーバッグ3色です。夏のレジャーを彩る豪華ラインナップで発売します。
大ヒット「テイク6」をモチーフにした本誌でしか手に入らない保冷バッグ
■コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたデザイン
■保冷剤を入れられるメッシュの内ポケット＋ 便利な4つのサイドポケット
■開閉しやすいダブルファスナー
■フロントのロゴは型押しで高級感のある仕上がりに。フタにもロゴ入り
■350mL缶6本＋軽食が入るサイズ500mLペットボトルも入る！
■PU素材の硬いフタなので、やわらかい食べ物も安心
『Coleman BRAND BOOK #08 保冷バッグ RED』
発売日：2026年6月1日
価格：4059円(税込)
7月3日にはローソン版も発売! 保冷バッグ「グレーver.」／ショルダーバッグ3種
ショルダーバッグはブラック、カーキ、グレージュの3色で、50周年ロゴがアクセントに！
歴代のカラーランタンチャームがランダムで１つ付いてくるのも嬉しいポイント♪
『Coleman BRAND BOOK #08 ショルダーバッグ BLACK／KHAKI／GREIGE』
各発売日：2026年7月3日
各価格：3949円(税込)
『Coleman BRAND BOOK #08 保冷バッグ GRAY』
発売日：2026年7月3日
価格：4059円(税込)
※宝島チャンネル、ローソン、HMV&BOOKS onlineで販売
※一部の店舗では取り扱いがない場合があります
※書店での販売はありません