TKP、名古屋駅直結の「TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター」を大規模リニューアルし、2026年6月1日より営業再開

株式会社TKP

株式会社TKP（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、2025年12月に営業を終了した「TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター」（愛知県名古屋市）について、大規模リニューアルを実施し、2026年6月1日より営業を再開いたします。

「TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター」は、名古屋駅直結の「名鉄バスターミナルビル」内、名鉄バスセンター上層階に位置するカンファレンス施設です。同ビルはJR名古屋駅・名鉄名古屋駅から地下直結となっており、高い交通利便性を備えています。TKPが運営する名古屋エリアの施設の中でも、最もアクセス性に優れた拠点として、遠方から参加者が集まるビジネスイベントや大型セミナー、企業研修、各種資格試験をはじめ、新幹線を利用した出張時の会議利用など、多様なビジネスシーンに対応しています。また、11階以上にはホテルが入居しており、会議・研修・宿泊をワンストップで完結できる利便性の高い環境を提供しています。

名古屋駅周辺で高まる対面需要を背景に、名古屋エリアの既存施設の稼働が高水準で推移していることから、さらなる受入体制の強化を目的としてこのたび営業再開を決定いたしました。営業再開にあたり、施設内の内装や利用環境を全面的に刷新し、より快適で機能的な空間へリニューアルしました。大型イベントから中小規模の会議・研修まで、幅広い用途に対応可能な施設として、企業・団体の多様な利用シーンをサポートしてまいります。

TKPは今後も、時代や需要の変化に応じたオフィス空間と多彩なオプションを組み合わせた総合的な空間ソリューションを提供し、全国各地のお客様の多様なニーズに応えてまいります。

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-meitetsu-nagoya-eki/(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-meitetsu-nagoya-eki/)

ミーティングルーム9Gカンファレンスルーム9Mホール9Sエレベーターホール

【施設概要】

施設名：TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター

住所：愛知県名古屋市中村区名駅1-2-4 名鉄バスターミナルビル 9階

アクセス：JR 新幹線・在来線「名古屋」駅 徒歩5分

私鉄 名鉄「名古屋」駅、近鉄「名古屋」駅 徒歩1分

名古屋市営地下鉄 「名古屋」駅 徒歩1分

マップ

契約面積：2,534平方メートル （766坪）

会議室概要：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/534_1_ec1c9e45ff1c33c74d8602715aefe6d8.jpg?v=202606010551 ]

■近隣の貸会議室

TKPが運営する近隣の貸会議室については、以下のページからご確認いただけます。

https://www.kashikaigishitsu.net/area/tokai/nagoya/

【株式会社TKP 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/534_2_b5129ead3100d4ae3ed30ecbe68559ab.jpg?v=202606010551 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TKP 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp

プレスリリースはこちら

https://www.tkp.jp/news/newsrelease.html