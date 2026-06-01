二級建築士 6.29(月)開催！設計製図 課題発表後す・ぐ・に、概要説明会を実施予定です。先に参加予約だけお願いします！

TAC株式会社

課題発表から1週間もたたないうちに、TACでは課題の概要説明会(オンライン)を実施します。まだ先のお話ですが、イベントへの参加予約だけは今のうちにお済ませください（予約枠に限りがございます）。

このセミナーのコンセプト

どこよりも早く、今年度の課題を解説します！

今年の設計製図試験の「課題発表」が、6月24日(水)に予定されています。この日をドキドキしながら迎える方も多いのではないでしょうか。TACでは、今年度の試験課題に対するガイダンスをいち早く開催！公表された課題から想定される設計条件や攻略のポイントなどを速報版として解説していきます。

これからの学習スケジュールや準備の仕方なども具体的にお話しますので、今年受験される方は全員ご参加ください！

実施概要

●日時:6月29日(月)19:30開始

※おおむね60分程度＋その後、質疑応答を予定しております

（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。

●開催方法: オンライン

●参加費: 無料 (要予約)

●対象: 令和8年度 二級建築士「設計製図試験」を受験される方

●予約方法:

以下よりお申込みください。

[TACホームページURL]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku/kenchiku_gd_gd.html#0629

会社概要

会社名：TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/